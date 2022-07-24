生活／薺菜解鄉愁 愛到不想吃

上海菜薺菜肉絲豆腐羹。(圖皆為作者提供)

當我彎腰把菜地裡的薺菜一把一把連根拔起扔掉的時候，覺得背後有一對眼睛正在注視我。眼神是疑惑的，眼光是不解的，好像在問我，薺菜不是你的最愛嗎？不是你的鄉愁嗎？你不是為薺菜流過眼淚，為薺菜愛恨交加，為薺菜眉開眼笑嗎？

★為她寫詩 激情澎湃

是啊，對待薺菜，幾年之間，我的態度竟然有天壤之別，好像一個負心郎追求心愛的姑娘，追啊追啊，追到天涯海角。我為薺菜寫了詩，讚美她的樸實無華、端莊典雅，豐滿的綠葉，完美的伸展，貼在大地的胸懷。我讚美她無須照顧，旱也罷，澇也罷，總是無憂無慮，快樂地生長發育，哪怕在路邊被踩了，沉默了幾天，重新昂首挺胸，忍辱負重。這不就是我的薺菜故事嗎？一模一樣的開頭，激情澎湃的高潮，跌宕起伏的過程，最後以悲劇結尾。

記得那幾年，剛來美國，吃不上薺菜時，把青菜做餡兒的餛飩，當作薺菜來享受，自我安慰道，總不能愁出一身病吧，青菜煮得生一點，有嚼頭，不就是薺菜的味道嗎？就像一個男人找不到心儀的老婆，隨便找個聽話的湊合著過。

幾年之後，在亞洲超市看到冰凍的進口薺菜，裝進小推車，眼淚嘩嘩地流，以為從此解了鄉愁，不管其中有沒有防腐劑，有沒有染過顏色。去時開車一個半小時，像會情人似的，再開一個半小時，把寶貝帶回家，完全不在乎價格高低和花費了多少汽油費。冰凍薺菜好像郵購新娘，陪我度過了好幾年。但是，冰凍與新鮮的畢竟不一樣，彷彿找到的老婆，容貌相似，內涵相距甚遠。冰凍薺菜香氣不足，鮮味不夠，還夾雜著老黃葉。

終於下決心自己種。買了薺菜籽，小心翼翼地耕地、上肥、下種、澆水，結果一棵也沒長出來。第二年再種，出了幾棵苗，長得像三毛似的，只夠做湯，幾片綠葉漂在水上。一波三折，失望中收到網友寄來的薺菜種子，剛收下的新種，馬上種，日思夜盼，長出來的卻是小個子，短手短腳，身體還沒有發育完整，轉眼開花結籽，一棵也不能吃。死心了，沒有緣分，接受悲劇的結果。

可是，時來運轉，第二年春天，氣溫進進退退，總是上不去。地裡的蔬菜 死去活來，恰恰是那不怕冷的薺菜，從去年留在土裡的種子中脫穎而出，長成綠油油的一片。薺菜的種子有多大？如同一粒灰塵，輕輕一吹就能飛，竟然禁得起四個多月的冰凍期，埋在雪地裡，巍然不動，可謂硬骨錚錚！

薺菜水餃。(圖皆為作者提供)

★種得太多 只好拔掉

天天吃薺菜，餃子 餡、煎春捲、炒肉絲，做菜肉丸子、開派對。一輩子吃的薺菜加在一起，也沒有今年吃的多。洋老公逢人便說，我們家天天吃野草。我眼睛瞪圓，用英文辯論。我寫信、打電話，告訴周圍種菜的朋友，來我家挖呀，薺菜太多啦！

來自北方的朋友說，什麼是薺菜？從來沒有聽說過。江南的友人歡呼雀躍，你有薺菜？馬上來挖。舊的挖走了，新的長出來，沒完沒了。愛，就是這樣變質的。不能太少，也不能太多。薺菜愛我，愛到四面八方團團包圍，愛到我不想再吃、不想再見。於是，有了開始的那一幕。如果我不把多餘的拔掉，今年的悲劇將在明年重演。

薺菜，不需要溺愛，不用花費心思種在菜園裡，不用施肥澆水。薺菜是窮人家的孩子，只要仍在野地上，那裡就是它的家園。薺菜啊薺菜，大自然的女兒，她所愛的，不僅僅對是人類，也向野兔、野鳥、野火雞，敞開寬闊的胸懷，生生不滅。薺菜啊薺菜，今天拔了你，心中的敬意卻有增無減，如高山流水，綿綿不息，情誼無盡。