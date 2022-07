生活／華人學習英文 說難也不難

中國人學英文有難處,語法和發音都是挑戰。有時語法正確,不過人家不這麼表達,有時發音自以為正確,其實就像我們講母語中文,英文的重音、元音和長短音並沒有掌握。英文對我來講,是交流溝通的工具,而不是學術上的語言文學。那麼學英文難不難?也難,也不難。

★每天早起背單字

我20歲時才開始學英文,等入了大學才開始從頭學起。大學中,英文語法學了不少,但真正學到英文是在美國留學時被逼出來的。當年來美深造,去美國領事館簽證 時,老美領事講的話,我聽不懂,就胡亂應付幾句。那老兄也沒難為我,第一次就給我簽證了。等到了美國,才發現聽不懂,到了學校的第一次與校方國際學生部主任見面時,還需要有一位香港同學做翻譯。聽不懂英文,還留什麼學?留學美國第一年,只好每天早晨起來背誦十個單字,晚上再複習,這樣下來,兩星期就可背100生字。

朋友建議我每天看電視新聞,因為新聞報導用字比較規範。我說聽不懂,他回道如果不聽,將永遠聽不懂。上課時,我帶一個錄音機,把老師講的錄下,課後再反覆聽。第一個學期很快就結束了,教授高抬貴手,沒有給我不及格,而給我一個「未完待續」,說下學期等你英文好一點後,把課堂報告補交後再打分數。沒想到美國大學還有這麼一招,這使我有了喘息的機會,努力堅持下來,沒有被學校當掉。日後不管是學習還是生活,學英文成了我的主要任務。很難想像當年的英文程度,能使我至今以英文發表幾十篇同行審閱的科學文章、主編兩本專業叢書,並且成為兩本同行審閱型美國專業雜誌的副主編,副主編還為他人改文章呢。

★堅持使用就不難

多年後與那位大學國際學生部主任通話,她得知我的消息後,非常高興地說:「我當初就看好你,因為你非常勤奮和努力。」實際上,我就是堅持,堅持使用,英文就不難。

英文難的地方之一包括它的「慣用法」或固定用法,有些意思字面上是看不出來的。詞不達意,通常看得一頭霧水,例如Under the weather是身體不太舒服、微恙的意思,但從字面上一點也看不出來,或許是因為天氣變化造成的不舒服吧。What is the damage?是付費時,問多少錢的意思,字面上的確是有損失的意思,這與中文裡「荷包失血」有異曲同工之妙。Raincheck的意思是欠你一筆下次補上,這個詞來源於美國壘球票,如果有雨停賽,下一場補給你,於是補票叫作「raincheck」。所以如果朋友約你,你去不了,可以說我take a raincheck。

還有當翻字典找字的時候,有時湊巧一翻開正好見到那個要找的字,這時用Land on it是最準確的表達。有一次參加葬禮,所有在場的女人都哭得稀里嘩啦,我女兒這時說了一個短句來描述「all women crushed」,Crush這個字真是準確,把人情感擠壓得粉碎、壓得稀里嘩啦的,大概沒有比它更合適的英文字了。有時一個英文字未必只代表中文裡的一個相應的字,使用時,它後面也許還有其他的隱喻和想像,有點像中文成語裡代表的故事。

另外一個英文中讓人不知所措的東西就是定冠詞The。有很多教科書講述定冠詞使用規則,但因為情況多樣複雜,不好應用,請教英文母語的美國人也講不出所以然來。他們最多是把句子拿過來看看,告訴你加或不加定冠詞,但解釋不清為什麼。

★發音不準鬧笑話

英文定冠詞的用法有點像中文的量詞用法,誰也解釋不清為什麼說桌子的量詞用「一張桌子」,而椅子卻要用「一把椅子」。唯一的解釋是用美國人的不講理邏輯來詮釋,叫做「習慣這樣用」。

非英文母語的人學英文總會出現一些笑話和誤解,在這裡也分享本人一個好笑的故事。話說南加州 有一個全球聞名的一級方程式車大賽(formula one)名叫長灘大賽(Long Beach Grand Prix)。當年有位資深同事是這個大賽的粉絲,他也把這個愛好和我分享。有一天我在報紙上讀到大賽的故事,便加入他與幾位懂賽車的同事的討論。

我看到Long Beach Grand Prix的拼法,就把Prix發音成〔priks〕「普瑞科思」。從字面上看或許這樣發音沒錯,這位同事聽後停頓了一下,糾正我說「Long Beach Grand普瑞」,後面沒有「科思」。這位同事平時對我非常客氣,從來不曾糾正我的菜英文。這次卻不同,我也沒太在意,當他第二次聽我又說成「普瑞科思」時,再次停下來糾正我說「普瑞」;大概因為我亂發音,談話到此突然變得很無趣,大家便散夥了。

第二天偶遇另外一位老美同事,就跟他提起長灘大賽。這次我的發音還是「普瑞科思」,這位老美聽後就笑了起來。他告訴我prix這個字是從法文來的,應該發音成「普瑞」,後面沒有「科思」,那個X不發音。然後這位同事以狡詐的笑容看著我問:你知道「普瑞科思」是什麼意思嗎?我說不知道,他說你去查字典,查pricks(發音「普瑞科思」)。查後發現這是一個非常「骯髒」、不能用於檯面上的字,意指人非常憤怒時罵帶髒字的「混球」或「鳥人」之類的,一般不可在公眾場合說出,這時我才明白為什麼昨天自己討個沒趣。日後講這個故事給老美朋友聽,告之我又學到一句罵人的話,他們都笑翻了。

★發音相似惹誤會

另一個英文引起誤會的故事,和中國籃球明星姚明有關。他在加入NBA後成了國際籃球巨星,生涯如日中天時,寫了一本英文回憶錄《姚》(YAO)。回憶錄的第七章提到當姚明跟華人朋友講中文時,他的休士頓火箭隊隊友總是聽到他講那個汙辱黑人的N-word。後來才搞明白,姚明是在說中文的「那個」,發音與N-word相似。

我也有類似的經歷,辦公室曾聘請了一位學生助理,姓考可斯(Cox)、是位白人。有一天,她突然用厭惡和凶巴巴的眼光瞪著我,什麼也沒說,扭頭就走了。以後幾天,她再也沒跟我講話,再過幾個星期她就辭職了。

事後同事告訴我,考可斯聽到我講N-word,怒不可遏,憤怒求去。我覺得有點冤枉,我們在政府部門做事,有受過培訓,那個N-word是敏感詞,不可以亂講的。之後有機會讀到《姚》,才豁然開朗,我把這本書帶到辦公室跟同事解釋「那個」誤會。遺憾的是,此生大概沒有機會當面跟考可斯解釋「那個」誤會了。