娛樂／Netflix韓版「紙房子」住著東西文化差異 致敬被嫌不夠辣

「紙房子：韓國篇ㄧ聯合經濟區」瞄準廣大的亞洲觀眾，希望延續「紙房子」的羅賓漢精神，獲得廣大迴響。（取材自IMDb）

西班牙搶劫犯罪影集「紙房子」（La Casa de Papel，英文片名Money Heist）的俠盜精神感召不少觀眾，不僅從西班牙地方電視劇躍上串流平台「Netflix 」（網飛）瘋迷全球。上月24日，Netflix推出「紙房子：韓國篇－聯合經濟區」（Money Heist: Korea – Joint Economic Area），瞄準廣大的亞洲觀眾，希望延續「紙房子」的羅賓漢（Robin Hood）精神，果不其然獲得廣大迴響，同時也因為時空背景與文化差異，兩劇相比凸顯東西方國家的社會分歧、歷史與殖民糾葛，以及因應受眾不同而改變的劇情表現和畫面尺度。

「紙房子：韓國篇」中的教授練就好身材卻未褪去上衣，以半裸方式拍攝床戲。（取材自IMDb）

男主角 少了成熟沉穩

西班牙電視製作人艾力克斯平納（Álex Pina）2017年執導的電視劇「紙房子」2017年到2021年共播出五季、41集，從西班牙地方電視劇躋身全球播映的Netflix熱門影集。

今年，Netflix授權南韓 導演金泓善（Hong-seon Kim）帶領全明星演員陣容，以2025年尚未統一，但已經脫離戰爭狀態的南北韓 為背景，重新演繹南韓版本的羅賓漢故事。

如同西班牙版本，足智多謀的搶案幕後首腦「教授」聚集一票各領域的頂尖罪犯，準備在南北韓聯合經濟區造幣廠，幹一場驚天動地的重大經濟刑事案件。

南韓版的教授由主演2003年驚悚片「老男孩」（Oldboy）的演技派大神劉智泰（Yoo Ji-tae）擔綱演出，劉智泰雖然少了西班牙教授的成熟沉穩氣息，卻多了幾分韓劇男主角的俊秀高雅特質。

兩個版本的教授都強調，他們「不是偷人民的錢，而是印製全新、無法追蹤的鈔票，重新分配社會財富」。當然，能享受此生用不盡財富的人，並非全體國民，而是付出腦力、精神與體力，實際參與這場經濟犯罪並出生入死的成員。

「紙房子：韓國篇」的時空設定在2025年，南韓與北韓已經不再處於交戰狀態。（取材自IMDb）

角色名 致敬西班牙版

「紙房子：韓國篇」6月24日在Netflix平台釋出第一季共六集，劇情揉合許多經典的南韓文化元素。

南韓版本的紙房子在許多方面向西班牙原版致敬，例如犯罪集團成員都各自挑選喜愛的全球城市為化名；這是根據「搶劫教條最高原則」：避免真實身分曝光而連累同夥，對同夥的私人生活知道得愈少，所有人就愈安全。

這群搶匪依序選了柏林（Berlin）、丹佛（Denver）、赫爾辛基（Helsinki）、莫斯科（Moscow）、奈洛比（Nairobi）、奧斯陸（Oslo），以及里約（Rio）。

「紙房子：韓國篇」的女主角「東京」由全鐘瑞（Jun Jong-seo）飾演，這位南韓新銳女明星2018年憑藉李滄東（Lee Chang-dong）執導的「燃燒烈愛」（Burning）才剛出道不久，星途一片光明；「燃燒烈愛」改編自全球暢銷日本作家村上春樹（Haruki Murakami ）獲獎短篇小說「象的消失」（The Elephant Vanishes）。

全鐘瑞被同夥問到全世界這麼多大城市，為何偏偏選擇距離故鄉北韓不遠的日本首都東京時，她冷冷地回答道，「因為我們要去做些壞事」。

考量朝鮮半島曾被日本殖民的歷史背景，再經過全鐘瑞這番提醒，所有同夥瞬間明白，她挑選東京作為化名的原因，凸顯韓日難解的民族糾葛與社會傷痛。

「紙房子：韓國篇」的女主角「東京」由全鐘瑞飾演，這位南韓新銳女明星2018年才出道。（取材自IMDb）

新設定 揉合兩韓歷史

「紙房子：韓國篇」的時空設定在2025年，南韓與北韓雖然未統一，但已經不再處於交戰狀態。

1950年6月25日，北韓軍隊南下入侵南韓而爆發韓戰，以美國為首的聯合國協助南韓軍隊反擊，而蘇聯則支持朝鮮（北韓），中國共產黨則派遣大量軍人直接參戰。

1953年7月27日，中國、北韓，以及美國領導的聯合國軍三方軍事統帥在板門店（Panmunjeom）簽署停戰協議，宣告停戰；板門店是南北韓以北緯38度畫定的非軍事區（demilitarized zone）。

然而，韓戰迄今沒有正式結束，停戰協議簽訂後，兩韓邊界高度軍事化、戒備森嚴，緊張情勢升高備情況不時發生，影響地緣政治安寧。

2021年12月13日，南韓總統文在寅（Mun Jae-in）在記者會上宣布，南韓與中國、美國及朝鮮（北韓）三方「原則上同意，正式宣告韓戰結束」。

不過，所有人都明白，「原則上同意」之後要安排並推動實質磋商，從共識轉化為現實，還有很長一段路要走。

文在寅今年5月9日已卸任總統，無緣在他任內完成宣告韓戰正式結束的雄心大業。

劇中情節多少反映北韓脫北者流落世界各地的悲苦與不堪。（取材自IMDb）

北韓人 仍難容於南韓

現實難以達成，但影集可以假想設定。

「紙房子：韓國篇」不僅讓南北韓化解交戰狀態，還啟動經濟特區印製共同貨幣，北韓甚至開放南韓流行文化進入國境，到處都能聽見曾經被禁播的南韓樂曲，出道短短九年便紅遍全球的「防彈少年團」（BTS，今年6月中旬宣告休團）甚至要在北韓首都平壤辦演唱會。

南北韓人民獲准自由進出兩國邊境，像「東京」憧憬資本主義社會的北韓人紛紛前進首爾。然而，北韓人到了南韓才發現兩韓社會仍不夠包容，北韓人在南韓社會格格不入且只能從事卑微的底層工作，甚至違法販毒賣淫。劇中情節多少反映北韓脫北者流落世界各地的悲苦與不堪，儘管逃離北韓獨裁者的高壓管控，也難以擺脫命運魔爪。

「紙房子：韓國篇」的談判組長由金侖珍擔綱演出，強調女性溫柔婉約的特質。（取材自IMDb）

情慾戲 剩錯位不夠辣

西班牙「紙房子」影集當中，不乏主角之間的情慾糾葛與浪漫情懷，以及許多令影迷血脈賁張的情慾肉搏畫面。然而，考量各地民情不同和主要觀眾群體差異，「紙房子：韓國篇」以相對含蓄、不露點的火辣手法與錯位拍攝，呈現個兩對愛侶間的情感。

舉例來說，西班牙「紙房子」中教授與政府談判員的床戲狂野且大膽，而「紙房子：韓國篇」中的教授練就好身材卻未褪去上衣，以半裸方式拍攝床戲，就連與他對手、飾演南南韓家警察廳危機談判組組長宣祐的金侖珍（Kim Yunjin）都忍不住為粉絲感到惋惜。

南韓版本的「紙房子」在許多方面向西班牙原版致敬，例如犯罪集團成員都各自挑選喜愛的全球城市為化名。（取材自IMDb）

兩個版本除了教授的人設不同，談判組長的個性也天差地遠。

金侖珍擔綱演出「紙房子：韓國篇」的談判組長，強調女性溫柔婉約的特質，她曾參演紅極一時的「美國廣播公司」（ABC）電視台影集「迷失」（Lost）；西班牙版的談判員則由個性強悍的伊特斯爾伊圖諾（Itziar Ituño）飾演，展現職場女強人在以男性為主的職場悍守崗位的堅毅性格。