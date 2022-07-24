娛樂／楊紫瓊獻聲「小小兵2」舊金山唐人街教功夫

楊紫瓊用聲音演出退休的功夫大師「周師父」，在舊金山的唐人街開一間小小的針灸館。（取材自IMDb）

「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）本是前年暑假的美國國慶檔期大片，不料新冠肺炎疫情當時正在全球延燒，美國絕大多數戲院都關閉，自然不是推出上檔的好時機，所以檔期一延再延。而「小小兵」果然是大朋友、小朋友的最愛，票房開高走高，壓倒其他同檔大片，完全不因延後兩年上映而受到影響，甚至比迪士尼 發行、皮克斯年度動畫大片「巴斯光年」（Lightyea）的反應還要出色許多，「巴斯光年」在美國上映兩周票房才突破1億，但「小小兵2：格魯的崛起」不到一周就做到了。

不到一周，「小小兵2：格魯的崛起」在美國的票房就突破1億。（取材自IMDb）

楊紫瓊 獻聲功夫大師

在這一集中，楊紫瓊聲音演出退休的功夫大師「周師父」，她在舊金山的唐人街開一間小小的針灸館，雖然身材嬌小、看起來毫不起眼，卻能使出超威的功夫絕技，輕而易舉就打敗大反派「威酷魔王」派來的惡棍，不但救了小小兵，也讓他們大開眼界，哀求她當他們的師父，好教他們學會各種功夫絕招，讓他們拯救主人格魯。她一開始拒絕，但當看到這些小小兵完全沒有任何的格鬥能力，才答應收他們為徒。

小小兵 學功夫救格魯

小小兵知道他們必須拜「周師父」為師，才能學會功夫救出格魯。（取材自IMDb）

導演 凱爾巴爾達（Kyle Balda）說：「周師父在小小兵最需要的時候救了他們，秀出令人歎為觀止的功夫絕技，小小兵也馬上就知道他們必須拜她為師，才能學會功夫救出格魯。我們很興奮能請到楊紫瓊為周師父這個角色配音，不只是因為她是一名傳奇性的動作巨星，也是因為她擁有非常獨特又充滿魅力的聲音。」

楊紫瓊認為，真的用身體演出在這部動畫片中的戲分，比只用聲音為這個角色配音來得更容易，所以都會在錄音間動來動去。而且周師父在片中有很多激烈的打鬥動作戲分，她會想像當觀眾看到這些戲分的時候會覺得有多搞笑。（取材自聯合新聞網）