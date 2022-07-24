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娛樂／50歲還在熱血救世 「銀幕英雄」年齡上限誰說了算

蘇詠智
亨利卡維爾今年才39歲，就已經被嫌扮演「超人」會太老。（取材自IMDb）
亨利卡維爾今年才39歲，就已經被嫌扮演「超人」會太老。（取材自IMDb）

銀幕英雄演員的年齡在近日成為爭議焦點：已經好幾年沒扮演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill），被YouTuber嫌今年39歲已經太老，認為電影公司該找新秀接手，廣大粉絲幾乎都不認同；然而，自稱太老的49歲非裔男星伊卓斯艾巴（Idris Elba），卻被英國媒體指又再度成為007製片公司認真考慮的下一代人選。

亨利卡維爾 39歲被嫌老

巨石強森以50歲之姿飾演黑亞當。（取材自IMDb）
巨石強森以50歲之姿飾演黑亞當。（取材自IMDb）

英國出身的亨利卡維爾，雖然是「超人」男星中為數不多的非美籍代表，演出卻頗受觀眾支持，即使許久未推出相關電影，還是不斷有影迷要求電影公司再讓他主演「超人」的新續集。偏偏有YouTuber逆風開了第一槍，在社群網站上寫道：「亨利卡維爾上個月滿39歲了，他開始演超人時還不到30歲，也已經五年沒再扮演這角色了。保險一點推論，電影公司絕對會找一位更年輕的演員來接手。」

網友紛紛表示不同意，認為亨利卡維爾的外表與身形都還保持得很好、並不顯老，並反駁43歲的傑森摩莫亞（Jason Momoa）可以扮演水行俠、50歲的巨石強森（Dwayne Johnson）能演黑亞當，亨利卡維爾根本就還很年輕，完全沒有非得換人的道理。

伊卓斯艾巴今年將滿50歲，可能會以超過半百之姿成為「最老的新龐德」。（歐新社資料...
伊卓斯艾巴今年將滿50歲，可能會以超過半百之姿成為「最老的新龐德」。（歐新社資料照片）

伊卓斯艾巴 50歲卻沒事

除了超人之外，亨利卡維爾也是下一代007的熱門人選，不過英國太陽報近日稱製片公司又回頭去洽談伊卓斯艾巴，原本他的年齡是個大問題，偏偏在賭盤上的行情依舊極高，製片公司高層認為他的人氣夠旺，不排除再度考慮他。過往各代007以羅傑摩爾（Roger Moore）初次接手時是45歲、年紀最大，伊卓斯艾巴今年將滿50歲，倘若007製片公司仍決定賭在他身上，他就會以超過半百之姿，成為「最老的新龐德」。（取材自聯合新聞網）

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