書摘 ／憑空而來 伍迪艾倫回憶錄

「我的一生中曾經幫夜總會的諧星和電台寫笑話,在夜總會自編自演,幫電視台寫笑話,在俱樂部、音樂會和電視台演出,擔任電影 編劇和導演 ,擔任舞台劇編劇和導演,百老匯 演員,導演歌劇;從電視上與袋鼠拳擊到舞台上指導普契尼歌劇我都做過。這讓我得以參加白宮的餐宴,在道奇球場與大聯盟球員一起打球,在紐奧良的狂歡節遊行和典藏廳中演奏爵士樂,到全美各地以及歐洲巡演,與國家元首見面,遇到各種才氣橫溢的男男女女,聰明機智的傢伙,傾國傾城的女明星。我出書了。如果我現在立刻死去,我沒有什麼好抱怨的。」

這是美國名導伍迪.艾倫第一本親筆自傳。他以戲謔的筆鋒寫出生命中遇到的人、起伏的事業生涯、熱愛的各種藝術作品,並正面回應糾纏他30多年的醜聞和謠言。

1935年,伍迪.艾倫出生於紐約布魯克林一個平凡的猶太家庭。他成長於充滿歡樂的大家庭,在青年時學習魔術及各種運動;不分晝夜地沉醉於充滿紐奧良風格的爵士音樂之中,熱愛美術館和劇場表演,並成為優秀的脫口秀演員和單簧管演奏者。他最享受的時刻,是穿越在一個又一個詼諧的點子中,在鏡前獨自練習魔術手法,獨自吹奏樂器和重複聆聽鍾愛的唱片,那些獨自一人、無須面對現實的時光。如同他在書中寫道:「與其活在大眾的心中或思想中,我寧可活在我自己的公寓裡。」

在這本坦率、不時令人發噱的回憶錄中,這位著名的導演、諧星、作家和演員,全面且非常個人化地審視自己騷動紛擾的一生。從布魯克林的童年開始,早期擔任席德.凱薩電視綜藝節目的寫手,與喜劇大師一起工作,伍迪.艾倫講述他在獲得認可和成功之前,早年做脫口秀的艱辛歲月。憑藉著獨特的說故事的魅力,他從誇張喜劇如《傻瓜入獄記》(Take the Money and Run)開始回溯細數其電影製作歷程,並藉由經典作品《安妮霍爾》(Annie Hall)、曼哈頓(Manhattan)以及《漢娜姊妹》(Hannah and Her Sisters),一直到他的近期作品如《午夜巴黎》(Midnight in Paris)等電影,回顧他身兼作家和導演長達60年豐富多產的職業生涯。

為名人寫笑話 開啟事業

書摘1:

就這樣從尼克.肯尼開啟了伍迪.艾倫時代,一個將生活於惡名昭彰的時代。我榮獲尼克.肯尼專欄刊登了好幾次,更大的驚喜則是有一天上學日,我的笑話第一次登上厄爾.威爾遜的專欄。若說尼克.肯尼的專欄比較煽情古板,厄爾.威爾遜的專欄就是百老匯之音。他的故事與八卦,全都是關於演藝人員、舞台劇、電影明星、歌舞女郎、夜總會和餐廳俱樂部。上得了「午夜厄爾」(Midnight Earl)專欄是一個指標,伍迪.艾倫的俏皮話出現在他的專欄,就如同我已經是百老匯燦爛夜生活的一部分。

然而現實中,我還窩在布魯克林K大道的臥室裡,夢想著自己在圖茨.紹爾餐廳(Toots Shor’s)左擁右抱著歌舞女郎並和她們說著俏皮話。很快地我將笑話寄給所有的專欄,而且到處都被刊登;鮑勃.席維斯特(Bob Sylvester)的《新聞》(News),法蘭克.法瑞爾(Frank Farrell)的《紐約世界電訊報》(New York World-Telegram),李歐納.里昂斯(Leonard Lyons)的《紐約郵報》,海伊.嘉德納的《先驅論壇報》,當然還有厄爾.威爾遜和尼克.肯尼。我陶醉在個人的成就裡,忽略學校的課業,我的成績也直線下墜。其他同學都去參訪大學。在我的眼中,我已經成功了,雖然這些俏皮話都是無料的,但我卻看到自己買下了頂樓豪宅,或是與霍伯一家在托盧卡湖(Toluca Lake)共進午餐。

那時候在麥迪遜大道有一家公關公司,大衛亞伯聯合公司(David O. Alber Associates)。他們的任務是讓他們旗下的名人客戶盡量得到曝光的機會,藉由刊登他們的故事,安排電視和平面媒體採訪,登上雜誌封面,還有任何想得到的可以讓他們的名字露出的花招。其中之一就是讓你的名字持續在報紙專欄中出現,但是要被引用,你就必須講些機智風趣的話語。例如,某專欄可能會出現,「在可派夜總會聽……」。

然後是一些關於交通或丈母娘,或是總統等等各類趣談妙論,全都出自這位客戶的手筆。當然,這位客戶從未說過這則笑話,即便他是靠這行吃飯,也未必掰得出這樣的笑話。他很可能根本就沒有去可派夜總會,雖然不論是客戶或夜總會都必須為登上媒體版面付錢給公司。媒體代理商把這些笑話寄給專欄作家,他們以格魯喬.馬克思或奧斯卡.雷凡特(Oscar Levant)的脫口秀方式,製造出百老匯璀璨的名人夜生活神話。所以,大衛亞伯聯合公司的引擎人物金.薛福林(Gene Shefrin)不得不注意到這位每周出現在百老匯所有報紙專欄的無名小卒──伍迪.艾倫。薛福林打電話問厄爾.威爾遜,「這小子是誰?」

厄爾.威爾遜說,他是布魯克林的小孩,每天放學回家坐在打字機前面,每隔幾天就寄給我們一些笑話。接下來,我接到厄爾.威爾遜的訊息,要我打電話到亞伯辦公室。我打了,他們要我去面談一個工作,問我是否願意每天放學後到他們的辦公室,坐在一台不是偷來的打字機前面,幫他們打出笑話,讓蓋伊.隆巴多(Guy Lombardo)、亞瑟.莫瑞(Arthur Murray)、珍.摩根(Jane Morgan)、薩米.凱伊(Sammy Kaye)以及其他並非以機智出名的人,可以具名使用我的靈感,並宣稱是他們自己的?這份工作,他們願意付我一星期40塊錢。那時候,我為一家肉店送肉,並為一家裁縫店送乾洗,時薪35五分錢外加小費。

這工作是兼差性質,如果我努力且運氣不錯的話,一個禮拜可以賺個三、四塊錢。我的零用金庫快要枯竭了,父親因為對某些籃球賽的錯誤判斷而造成資金短缺。母親每天八小時工作五天,一個星期賺40元,而我所必須做的只是每天下課後(學校時間是從八點到一點),從布魯克林搭地鐵,敲出一些俏皮話,然後搭車回家。這樣我一個禮拜就可以賺進40元。

我決定不要直接回答,假裝我需要時間思考。但是在他話還沒講完之前我就說好了。所以我開始每個禮拜工作五天,每天敲出50則笑話,搭地鐵的35分鐘時間,我大概可以寫出20則,其餘到辦公室寫。聽起來很多,不過如果你可以寫,這實在沒什麼了不起。其他辦公室的人常常會捉弄我,因為我太年輕了。

幾個禮拜後,我因為得了腮腺炎必須請假,但我的形象並沒有得到改善。然而,我還是在那裡工作了好幾年,他們的客戶出現在各個專欄中,噴出我們當時認為有趣的俏皮話,不過,如今回顧起來,顯然是糟糕透了。我高中畢業了,總平均72分,而且持續工作,期間加薪過一、兩次。我不想上大學,對自己的演藝事業很有信心,但是為了防止我媽媽像佛教僧侶一樣自焚,我試著申請了紐約大學。

伍迪艾倫和米亞法羅(右)於1986年合影。兩人有12年的情人關係,後爆出醜聞,伍迪艾倫與米亞法羅的養女順宜結婚。( Getty Images)

不知道為什麼,儘管我的成績很爛,他們還是錄取我了。為了要盡可能花最少的時間在大學課業上,我選了最低學分,三門課。我主修電影的理由純粹只是因為覺得看電影不錯,而且很輕鬆。我必修西班牙文,也選修了英文。

一如往常,我的英文作文碰到麻煩,我的報告不及格,老師在空白處寫上「孩子,你必須上一堂基本禮儀課程,你是一個乳臭未乾的青少年,並不是一顆尚未琢磨的鑽石。」

那些時日,我大致走喜劇風格,深受馬克思.舒曼影響,但顯然我不是作家舒曼。我的主修,電影,也被當掉了。一方面因為我曠課的老習慣。我會搭車從J大道到紐約大學所在地第八街,門打開,我會猶豫,該去上課還是翹課?我會延長腦中的辯論直到門再度關上,然後我就興高采烈地搭車離開。如同昔日,我會從時代廣場出來,在百老匯一帶打發掉整個早上,派拉蒙影城、羅克西戲院、林迪大飯店、魔法陣商店(Circle Magic Shop)、自動販賣機和可口的食物。

下午一點,我會準時出現在麥迪遜大道打工寫笑話。當我真的去上學時,我是去練習打鼓以維持我對爵士樂的狂熱;我會坐在教室中練習腳踏板,左右、右左右左、左右,試著讓交替雙擊的節奏保持穩定。我對於時態組合或中古英詩〈農夫皮爾斯〉(Piers Plowman)從來都不用心。

就是這樣,我所有的課都被當掉。他們決定把我退學。我請求再給我最後一次機會,以免我媽媽自焚。他們說如果我去上夏季學校,而且表現良好,他們會重新考慮。咬著牙關,我接受了。

有一段短暫時間裡我再度想成為一個喜劇演員;我在麥迪遜大道的同事,已經是一位喜劇演員的麥克.梅利克(Mike Merrick),他有一副黑框眼鏡,我覺得很好看,他借給我一本關於脫口秀表演的散裝書。我用它在社區的交誼俱樂部表演,非常成功地讓觀眾大笑,每個人都被逗得很嗨。不過梅利克對我說,「這種生活很硬斗,你必須有很強的動機,想要它勝過生命中的其他一切。」而我沒有。我比較喜歡寫作,我喜歡寫作的匿名性,況且我所約會的女孩都比較喜歡作家約翰.厄普代克(John Updike)、諾曼.梅勒(Norman Mailer),甚於喜劇演員巴迪.哈克特(Buddy Hackett)和胖傑克.李歐納(Fat Jack E. Leonard)。我的人生目標於是微妙地轉向。我願意為霍伯或伯利(Milton Berle),或是傑克.班尼寫笑話,如果能夠讓他們注意到我的話。但是也許我該寫一些比脫口秀更有深度的東西。

被控性騷犯罪 像諷刺劇

書摘2:

與此同時,媒體將我與許多被控告、定罪,承認性犯罪或多次騷擾多位女性的男性混為一談,完全不顧對我的控訴已經多次被認為是子虛烏有的事實。

不只我的演員同事杯葛我,亞馬遜停止我的合約不願再與我合作,學校停止開設研究我的電影課程,一部關於卡萊爾大飯店的紀錄片將我刪掉,美國公共電視的系列詩歌節目也將我剔除。我剛完成的電影《雨天.紐約》(A Rainy Day in New York)在美國被擱置沒有發行,然而謝天謝地,其餘的世界還沒有那麼瘋狂。當我退一步想,我必須說看到這麼多人手忙腳亂地幫助一個卑鄙的女人遂行她的復仇計畫,是一件很有趣的事情。太迷人了,如我所說,這將是一個諷刺劇的好構想。

不像麥卡錫時代被黑名單擊毀的可憐人物,我不是那麼脆弱。首先,我沒有餓死的危機,作為一個作家,我可以獨力創造我的作品。經過這一切,我必須承認,因為我本來就是喜歡耽溺於浪漫白日夢的人,也經常演出這樣的角色,如今我在現實生活中成為一個無辜被誣告的戲劇主角。如此險惡的困境引起我對電影主角的幻想,我視自己為一具受害的靈魂,一定會在最終的結局得到勝利。當然,不像好萊塢電影,沒有詹姆斯.史都華(James Stewart)或者亨利.方達(Henry Fonda)會突然出現為我的案件撥亂反正。但是現實生活中,還是有人站出來,無畏地採取了有原則的立場。

伍迪艾倫與米亞法羅分手後,與她的養女順宜(右)結婚。( Getty Images)

亞歷.鮑德溫是少數有勇氣挺身而出,勇敢、清楚地說出支持我的人之一。哈維爾.巴登也直言不諱地說出,他對他所稱的「一場公開的私刑」感到憤怒。布蕾克.萊芙莉(Blake Lively)冒著被社群媒體霸凌的危險為我辯護,史嘉蕾.喬韓森(Scarlett Johansson)也毫不隱諱地捍衛我,她對不公不義的事情一向非常勇於發聲。在電視節目中,喬伊.貝赫爾(Joy Behar)支持史嘉蕾,非常堅定地支持我。

華利.蕭恩(Wallace Shawn)是很早了解狀況的一位,並在事件招致外界撻伐之時就很勇敢、熱情地寫文章聲援我。儘管擔心來自社群媒體的砲火,但沒有任何人因為支持我而受罰,我生命中的女人全部都站在我這邊,我的第一任妻子賀琳,基頓毫無疑問,露易絲,史黛西。你必須明白,她們近身了解我,並與我一起生活多年,對於我是否有能力或有興趣虐待幼兒應該會看出一些端倪。我必須說我對《紐約時報》的反應感到失望。我猜是因為我在成長過程中一直很喜歡這份報紙,每天早晨都期盼一邊吃早餐一邊讀它,而且為他們理性的人道勇氣感到驕傲。

無論如何,《紐約時報》非常反對我,很顯然相信我曾經虐待我的女兒。當愚蠢的演員們跳出來無厘頭地宣稱他們後悔和我一起工作,這是一回事;但是《紐約時報》,我以為是由一群嚴肅的男人和女人所組成,過去在我關心的議題上總是站在對的一邊,當然讓我很驚訝。而且,他們一次又一次地刊登文章暗示或假設我曾經做了一件壞事,一再地寫我曾經被指控猥褻我的女兒,有時還補充說我始終否認,並且從未被提告。但是他們從來沒有提起的,雖然他們知道,那就是我曾經被兩個獨立的專業調查單位,徹底地調查過,而且完全澄清了這項指控。所以只有指控本身被留在新聞上,彷彿我的清白問題從來沒有解決,事實上卻是早已確定了。我指的是,這是什麼意思──他否認?黑幫大老艾爾.卡邦(Al Capone)也否認,所有紐倫堡大審的被告都否認。如果我有做的話,我也會否認。但是,就如同我所說的,他們知道非常負責任的調查報告已經裁決猥褻不曾發生。

幾年前《紐約時報》曾經讓我寫過一篇回應文章,但是在那之後刊登了無數篇的攻擊文章,而且近期還拒絕刊登專欄作家布雷特.史蒂芬斯(Bret Stephens)所寫一篇對我有利的文章,他們沒有興趣接受任何聲援我的文章。但回到這個問題:為什麼在媒體界和我的同業中有這麼多人如此樂意,如此堅決地要傷害我?我想到的只有,這麼多年來我一定是惹惱了許多人卻不自知,他們在宣洩他們積壓的憤怒或不快。否則為什麼不肯相信我,對一個違背常識,高度可疑的指控表示懷疑?我無法理解我是如何招致這些惡意,不過狗就是看不到自己的尾巴。

書名:憑空而來

伍迪.艾倫回憶錄/黑體文化出版 2002-06

作者:伍迪.艾倫(Woody Allen),美國著名電影導演、編劇、演員與音樂家。他曾經是脫口秀喜劇演員,是著作等身的作家,其作品備受肯定。他也是一位狂熱的爵士樂愛好者和忠實的運動迷。根據他的說法,他對自己從未拍過一部偉大的電影感到遺憾,不過他仍在努力。

譯者:陳麗貴,臺大外文系畢業,美國奧斯汀德州大學碩士,資深紀錄片導演,熱心參與社會運動。曾任台北市女性影像學會理事長、人民作主教育基金會董事長和蔡瑞月基金會董事。譯作《雕刻時光》(與李泳泉合譯)。