醫藥短波／在美國 男比女早死5年

婦女常有罹病焦慮症，老是擔心自己有病；而男人中卻有很多認為自己比其他人更健康。

疾病防治中心 (CDC) 最近的一項全國調查發現， 33%的男性認為每年進行一次健康檢查是不需要的累贅，65%的男性認為自己比其他人更健康；而40%的男性認為若是有需要，儘可以從網站或社交媒體中獲得醫療的偏方或建議。

可是根據疾病防治中心最正確的數據：13.2%的18歲以上的美國男性的健康狀態，比一般還要差；14.1%的18歲以上的男性都吸菸；40.5%的20歲以上的男性患有肥胖症；51.9% 20歲以上的男性患有高血壓 或者正在服用高血壓的藥物；在美國男性平均比女性早死5年。

男性患心肌梗塞的機率是女性的5倍，得肺癌的機率則是女性的3倍。許多人壓力過大，還伴有高血壓，過度飲酒導致男性死於肝硬化的機率是女性的3倍。

可是大部分的男性都認為自己是超人，病痛不會上升。可是即使認為自己很健康而且沒有任何症狀，也有可能出現一些經常被忽視的問題，如果不及早控制、例如說血壓，那麼日後也許是一個定時炸彈，會引起心臟病 發作或中風，另外許多的癌症也是可以預防的，最普遍的就是結腸癌。