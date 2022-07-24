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醫藥短波／抗衰老 多補充生長激素

顏世蓮

生長激素是腦下垂體所產生、含有191種氨基酸的蛋白質，負責調節身體新陳代謝，促進兒童在青春期的發育和生長，是身體中所有激素不可或缺的主宰。只是這種重要的激素，根據美國多年來的醫療統計，從21到31歲以後，平均每10年減少14%；到了60歲的時候只有年輕人的一半不到，到了80歲只有年輕時候的20分之一。

那麼缺乏生長激素的人會有什麼樣的症狀呢？

就是感覺身體不對勁，精神萎靡不振、情緒不穩定、體能衰弱、性欲降低、不願與人交際、對任何事提不起勁、記憶力差、注意力不集中等等現象，好像與衰老情形相吻合。於是許多的科學家提出了維持生長激素的水平應該可以提供抗衰老的說法。

在1990年，新英格蘭醫學期刊上面有一篇關於生長激素的論文「Effects of human growth hormone in men over 60 years old」。這篇臨床實驗共有21位60到81歲的男性，其中12位男性接受了六個月的生長激素注射，另外9位男性接受了安慰劑注射。6個月之後，檢測21位男性肌肉中的瘦肌肉量、脂肪量、皮膚厚度、骨密度，結果發現，接受生長激素的實驗組的12位男性，與對照組相比，瘦肌肉增加8.8 %、脂肪減少14.4%、骨質密度增加了1.6%。與對照組的男性相比，補充生長激素的老人身上所發生的效果，約可抵銷一般10到20年的老化影響，也就是說至少年輕10歲吧。

肌肉 新英格蘭 檢測

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