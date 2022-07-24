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移民專頁／村委會或居委會的證明 可以辦出生證明

耿婷律師主答
移民局沒有公布過關於宗教豁免的簽證，但對宗教人士有設立專門的移民簽證專案。（Getty Images）
移民局沒有公布過關於宗教豁免的簽證，但對宗教人士有設立專門的移民簽證專案。（Getty Images）

讀者問：

我很早就外出上學，戶口遷出家庭很早。現在我要申請移民，需要辦理出生證明，但我沒有。那時候也沒有出生證，去派出所問，他們也找不到當年紀錄。請問，我怎麼辦理出生證明呢？

答：

出生公證是出生地在中國的申請人，申請移民美國的必需檔案之一，中國各地公證處在辦理出生公證過程中所需的資料可能有所差異，但出生證明即出生醫學證明是必須提供的檔案之一。如果你的出生證明遺失，可以聯絡你當年出生時的接生醫院，去查詢紀錄補辦出生證明；如果你當年出生時不是在正規醫院由醫生接生，拿不到出生醫學證明，建議你聯絡出生時所在地的居委會或村委會，由居委會或村委會出具公函，證明你的出生資訊（包括姓名、性別、出生日期、出生地、父母姓名等資訊），然後持此公函連同當地公證處所需的其他資料，前往公證處辦理出生公證。因各地公證處的要求可能不盡相同，建議你在辦理前向當地公證處查詢，確認以上資料是否能被接受為出生證明。

實際案例中，很多人由於種種原因都說辦不到出生公證，但經過一番努力以後，最後還是能夠拿到。因為出生公證可以委託別人代辦，如果你現在人在美國，建議你委託家人或朋友幫你在中國代辦。

醫學 移民

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