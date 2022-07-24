移民專頁／美國出生的子女去中國探親 需申請Q1、Q2簽證

移民局沒有公布過關於宗教豁免的簽證，但對宗教人士有設立專門的移民簽證專案。（Getty Images）

讀者問：

看到一些報導指出，中國漸漸地開放入境了，我準備夏天帶孩子回國探親。請問，美國出生的子女現在可以回中國探親了嗎？要使用什麼簽證 ？

答：

根據中國領事館官方網站七月最新公告，目前已開放辦理部分簽證，其中包括中國公民的外籍家庭成員，或在華具有永久居留資格的外國人的外籍家庭成員Q1、Q2簽證。Q1字簽證發給因家庭團聚申請赴中國居留的中國公民的家庭成員（配偶、父母、子女、子女的配偶、兄弟姊妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女以及配偶的父母），也包括具有中國永久居留資格的外國人的家庭成員（配偶、父母、子女、子女的配偶、兄弟姊妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女以及配偶的父母），當然也包含因寄養等原因申請入境居留的人員。Q2字簽證發給赴中國短期（不超過180日）探親，居住在中國境內的中國公民的親屬，以及具有中國永久居留資格的外國人的親屬。

因此，你若計畫今年夏天帶孩子回國探親，是可以至中國領事館辦理團圓或探親簽證。所需檔案及審理時間，請參考中國領事館官方網站或發送郵件至[email protected]詢問。又因中國疫情 反覆變化，詳細情形請隨時關注中國領事館網站。