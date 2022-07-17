生活／辦公室有鼠 滅鼠「清零」大作戰

捕鼠籠對捕捉老鼠效果不彰。（圖：作者提供）

辦公室發現老鼠出沒，這可是頭等大事，女同事看到老鼠嚇得花容失色，平常自詡膽大的男同事也避之唯恐不及；由於老鼠行動快速鬼祟，破壞辦公室物品、偷吃食物，繁殖速度又快，不但妨礙環境衞生清潔，也影響員工上班情緒，是急須處理的頭號問題。

疫情 之後公司對面新開了一家餐廳，判斷可能是廚餘處理不當，以致老鼠滋生，牠們的繁殖能力驚人，適應力強，小老鼠長到三個月大就可生育，懷孕期大概三周，一胎可生五至十隻，以這種速度繁殖，為了覓取足夠糧食鼠輩們只有向外發展，使餐廳周圍的公司行號也遭受池魚之殃。

由於老鼠晝伏夜出，敵暗我明，加上行蹤飄忽不定，使我瞭解到面對的是一群頑強難纏的對手，公司因有門市部門不能關閉，滅鼠等同作戰，因此訂定了一個「滅鼠清零」計劃。首先，向市府公共衛生部門反映，鼠患可能出自於對面餐廳處理廚餘不淨的問題，不久市府便發信給該餐廳要求他們調查改善；其次「攘外必先安內」，嚴禁員工把食物曝置於辦公室內，並要求員工把每天的食物垃圾帶到室外丟棄，以此斷絕老鼠食物的來源。

接下來，必須阻斷老鼠進入室內的通道，於是帶著工人將辦公室、倉庫及屋外徹底巡查了一遍，將所有的空隙處用鐵絲網（Barbed Wire)封閉，使老鼠無法再經由建築物空隙進入室內。

下一個挑戰是捕捉已在辦公室內築巢繁殖的鼠群，有人提議在老鼠出沒的地方放置毒老鼠藥，但我擔心老鼠死在室內隱蔽處，找不到造成鼠屍發臭，反而造成另一個棘手的問題；也有人說，有一種電子儀器會發出干擾電波，老鼠受不了會逃離，還有人建議養一隻貓來捉老鼠等。

我決定先用最傳統方法，放置捕鼠籠捉老鼠，於是上網買了一個看起來不錯的捕鼠籠，但收到後發現體積太小，捉老鼠就像螳臂擋車，無濟於事，只好又再上網買了一個較大又堅固的捕鼠籠；接著上網查看老鼠喜歡吃的食物，發現各家眾說紛紜，莫衷一是，有的說乳酪、玉米，有的說油炸食物、肉類，也有人說老鼠最愛吃花生醬、堅果、巧克力等。

看起來老鼠是什麼都吃的雜食動物，於是先用乳酪（Cheese)放入捕鼠籠中做誘餌，發現完全沒有效果，接著又用水果、花生醬、巧克力糖作誘餌，老鼠也不屑一顧，然後我放入煮得香噴噴的牛肉，還是沒有動靜，一個星期過去了，老鼠仍然大搖大擺地在老鼠籠旁穿梭，似乎在諷刺我對牠們毫無辦法。

就在沮喪之際，突然想起小時候家中廚房中放的捕蠅黏紙，每天有不少的蒼蠅蚊子被黏在上面，似乎非常有效果，於是上網搜尋有沒有捕捉老鼠的黏紙，結果發現還有不少的選擇，而且使用者評論也不錯，於是立刻買了幾張捕捉老鼠的黏鼠板（Glue Trap)，放在老鼠常出沒的地方，就在置放後不久就抓到了一隻體積碩大的老鼠，這一次成功讓我信心大增，又繼續把黏鼠板放在老鼠出沒的地方，但是老鼠似乎察覺了計謀，從此不再上鉤。

我發現，可能是沒有放誘餌的關係，於是用三張黏鼠板擺成三角形的形狀，然後在中間放上誘餌，這一招果然見效，抓住了不少隻老鼠，但是，過了幾天之後老鼠洞察這個計策，又不再上鉤，但牠們還是抵擋不了食物的誘惑，於是便用嘴或腳把黏紙撥開，然後進去把誘餌吃掉之後逃之夭夭。

將黏鼠板擺成三角形，誘餌放在中間，引誘老鼠上鈎。（圖：作者提供） 老鼠被黏鼠板黏住，動彈不得，只得束手就擒。

我沒有想到老鼠如此聰明，竟然能將黏鼠板移開，再從間隙中進去取食，於是心生一計，將黏鼠板的周圍用工業用的膠帶固定，使老鼠無法再移開黏鼠板，而且被黏著後也無法脫身，但沒想到這招沒有維持多久又被老鼠破解，原來牠們是一種極會跳躍的動物，能從外面跳入黏鼠板陣中間，吃完誘餌後，再跳出離開。左思右想下，上網買了最大尺寸的黏紙，由於距離加大，使牠們脫逃的計謀無法得逞，才終於完全把辦公室的老鼠捕捉乾淨。

面對機靈狡滑的老鼠，採用了事先防堵、制定策略及隨時調整方案執行撲殺這三個步驟，終於將辦公室的鼠患肅清，老鼠縱然刁鑽難對付，但「魔高一尺，道高一丈」，終究難逃被捕捉的下場。