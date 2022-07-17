生活／親自去務農 才知粒粒皆辛苦

在煦煦的陽光下，跟先生一起做農活。

去年桑葚、棗子表現都不錯，忙忙碌碌收穫的季節就過去了，冬天的果園休息生養，我和先生也閒了一些，天黑得早，也有時間每天晚上艾灸兩個多小時，身體各種疼痛都可以在冬天用艾灸來溫暖溫暖、安慰安慰。

農閒季節 仍不得閒

幹了幾年的農活，學習了不少東西，也還有很多東西要學。先生總結了一個一年中每個季節、每個月份該做什麼的時間表，原來農閒季節也不得閒，要除草、要種樹、要給果樹整型剪枝、要插枝嫁接培育新苗、要每天處理訂單、跑郵局寄果樹的枝條，還有很多無中生有的活，忙得不亦樂乎。

棗樹的果子好吃，但是樹都是刺，對它真是又愛又恨，美國種棗先驅之一Roger Meyers在他的一篇關於棗的文章裡把棗樹的刺稱為匕首(dagger)，剪枝的時候衣服被匕首鉤了N次，手被匕首扎了N次，針針見血，刺刺扎心，腳上還不時地被foxtail的野草種子扎針，鞋子像借箭的草船，黃昏時分踩著兩條布滿了箭的草船回家，坐在凳子上耐心地把這些小箭一個個拔掉，以便第二天再去借更多的箭。

匕首般的棗樹刺。

地裡的gopher (地鼠) 給我們製造了很多麻煩，每次澆水的時候都會發現被牠們咬斷很多水管，地裡一灘一灘的水，澆水的時候先生要走來走去、慢慢找出被咬斷的水管，因為水管都被很厚的木屑蓋著，不容易找；我也要經常幫他去聽，聽哪裡有漏水聲，把木屑翻開、把斷的水管重新接好。gopher還咬死很多果樹和瓜菜，已經種了幾年、長得很大棵的棗樹都被gopher咬死不少，更不用說根沒有那麼硬的桑樹和其他果樹了。附近的杏仁園、葡萄園等，都在果園裡放很多倒T形的管子，裡面放著毒藥，直接把 gopher、ground squirrel、mole (鼴鼠) 等毒死，簡單粗暴。

有機果園不允許使用這些毒藥，上個禮拜去一個有機農場參觀，果園主人今年79歲了，有200多英畝的果園，每天都在果園裡幹活，說不幹活幹什麼，整天看電視？絕對是我先生的楷模，看到他的果園也是有很多gopher拱出來的土堆，問他有什麼方法，他說專門雇了一個從墨西哥 來的全職獵人，每天早上6點鐘開始在果園轉悠，用槍把 gopher、ground squirrel和mole等打死，先生以為他是開玩笑，沒想到離開時，在路邊看見一排被打死的ground squirrel，好殘忍。

先生在網上學習比對了不少方法，覺得最適合我們的是在果園裡豎幾個貓頭鷹的箱子（owl box）築巢引鳳，希望貓頭鷹能來這裡做窩、生兒育女，網上的文章說貓頭鷹在繁育下一代的時候，一家老小大概每天晚上要吃掉25隻gopher，用食物鏈來控制這些鼠類。先生在地裡豎了幾個owl box後，我便經常去箱子下站一會，翹首看一看、聽一聽，期待能聽到貓頭鷹baby的聲音，二月份豎起來的箱子，三個月過去了，一點動靜都沒有，可能還要學習怎樣才能把貓頭鷹引來做窩。

把Owl Box豎起來。

冬天是雨季，土地被雨水浸透，容易挖洞，我們還圍著房子做了個鐵柵欄，洞都是先生挖的，我幫他倒了不少水泥，兩個兒子都來幫忙了，尤其是裝大鐵門的時候，幸好有兩個兒子幫忙，小兒子讀大學時放暑假回家，曾經在芝加哥我們住的鎮上做暑期工，修馬路倒水泥倒瀝青等，他的經驗現在就用上了，養大兩個兒子，這次發自內心感歎養兩個兒子還是很有用的。

裝鐵柵欄的主要目的是landscaping，其次是為了安全。前院用鐵柵欄圍起來，就有了庭院深深的感覺，這是我們當年設計這個房子的時候就考慮到的一點，在前院的鐵柵欄邊種上爬藤玫瑰，期待幾年後能夠有一堵玫瑰花牆，既漂亮又可以為裡面的熱帶花草擋一擋風寒，功能上等同於一個照壁，也就有了一個二進的四合院。

多年前，在自家後院經營幾分地時，一天中午從地裡摘了一大盆四季豆，剛好兩個兒子都在廚房，逮住個機會立馬對他們進行品德教育：「兒啊，中國有一首古詩說道，鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。媽媽現在種菜，對這首詩理解更深刻了，千萬不能浪費食物啊。」 小兒子答：「媽，你沒看那些墨西哥人，天沒亮就下地，你中午才下地，當然出大汗了。」 孰是孰非？

希望幾年後長成一堵玫瑰牆。

兩個兒子幫忙安裝大鐵門。

農活不易 學會珍惜

做了幾年農民，這下是玩真的了，「鋤禾日當午，汗滴禾下土」 是小意思了，汗水算什麼，心裡經歷那些希望、失望和絕望，再希望、再失望、再絕望，這種輪迴才是最折磨人的。常常為其他年輕的農民家庭覺得不易，很多人說政府有補貼農民，專門上網查了查，政府基本上是補貼大面積種植玉米、小麥、向日葵等農作物的農民，說的都是中西部像Iowa等州的農民，果農可能就別想了，我們這樣的小不點果園，自生自滅吧！而且補貼的形式包括低息貸款 、參加Williams Act 承諾不開發土地而交很低的土地稅，和買農業收成保險等，低息貸款也是要還的，希望他們豐收之年多過欠收之年，過完日子後還有餘錢去還貸款。

「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」，說的是雖然幹得很辛苦，但是盤子裡還是有食物可吃的，這幾年經歷雖然幹得很辛苦，但是顆粒無收，盤子裡還是光光的。樹上一樹喜人的果子，還沒有成熟時狂風一吹，說沒有就沒有了，這是活生生的經歷。

去年棗子季節，晚熟的品種還沒有熟完，就讓一場比往年提早兩個多禮拜、颳了兩天兩夜的狂風吹落一地了，U-pick季節戛然而止，很多客人都回不過神來，明明昨天摘棗的時候，樹上還有很多棗子，本想下個周末再來，沒想到隔一夜就全部沒有了（狂風那天剛好是禮拜一）。

真是能夠笑到最後，才是笑得最好。棗子如果還在樹上，不管多少，都不要高興太早，否則太打擊、太失望了。現在氣候變化，誰知盤中餐，說沒有就沒有了，辛苦了一年，到最後不一定會有收穫，所以大家一定要盡自己的微薄之力愛護環境，珍惜來之不易的食物。

以為豐收 竟遇寒災

幹了這幾年也經歷了大起大落，去年桑樹長大，產量跟前年比有了質的飛躍，非常歡喜，而且天氣很熱，桑葚熟的快，只是剛開始成熟那一周要預約採摘，很快就不用預約了，每天開門讓客人來，由於不預約，每天早上心裡發毛，不知道今天會有多少人來、桑葚會不會摘得完，如果摘不完就掉地下了；到晚上就感恩，感謝客人過來摘桑葚，把每天成熟的桑葚都摘下來買走。

今年2月23日前，每棵桑樹都發了很多短小精悍的結果枝，滿心歡喜今年應該是個豐收年，多次表揚先生，說他剪枝剪得好，促發了這麼多結果枝，沒想到2月23日和24日晚上，溫度降到23℉和25℉，幾年都沒有見過這麼冷，所有的桑葚結果枝幾乎都被凍死了，還凍死了不少去年和今年1月種的桑樹，小桑樹一去不復返，大桑樹後來又發了些新枝，但是基本上沒有什麼果子了，桑葚產量比去年減少75%以上。

去年的蟠桃樹結了很多大而多汁，又香又甜的蟠桃，今年到春寒正好是花期，花被凍黃了，桃子沒結幾粒，幾棵梨樹和兩棵恐龍蛋李子樹開花的時候，花也給凍黃了，一粒果子都沒有，原來看到花給凍黃了，還不懂是什麼意思，現在才悟出來，當我們說這個事情「黃了」，原來就是「吹了、沒有了」。

蟠桃花被凍黄了。

農地很大 竟無菜吃

菜籃子工程也很艱巨，我們的菜地很大，現在居然沒有菜吃了，野菜也長老了，每天只好摘點嫩桑葉來當菜吃。去年種菜種瓜就很不容易，只記得去年好熱好乾，今年到現在是好冷。前年冬天種下很多榨菜、雪裡紅、雪菜、香菜、小芥菜、茼蒿菜等，去年4月份長老了，結了很多種子掉地下，沒想到去年雨季來的早，10月就下雨了，到 11月上旬滿地的青菜野菜雖讓gopher、mole等吃了，但還有很多留給我們，一直吃到今年4月初。精心種的菜花、蘿蔔、雪豆、甜豆就沒有這麼幸運了，無論種多少，種一次就給gopher吃一次，專門是等長大差不多可以收穫的時候就被吃沒了，種到後來沒有脾氣了，季節也過了，無法再種了。

今年育苗用的新方法，非常成功，育了很多苗，第一批苗種下不到一周，不知道4月16日晚上發生什麼事情，把所有種下地的瓜苗、菜苗凍死了，很多樹上發的新芽凍死了，剛剛買回來種下的金桔苗、白金柚苗也給凍死了，馬上又把第二批菜苗和瓜苗種下，一個晚上就被蟲子吃光，不死心又種下第三批苗，種完後就彈盡糧絕了，用杯子把苗蓋住不讓蟲子吃，這裡三天兩頭颳大風，把杯子吹走，蟲子又把苗吃了好多，我又不想殺生，心裡很糾結，再不做點什麼又要全軍覆沒了，有機種植很難，不殺生就更難。

上世紀60年代有一條標語：「六萬萬人心向毛主席」，那時候中國才有6億人，現在是14億了，是那個時候兩倍都不止。1991年來美國的時候，美國才兩億人，30年過去，現在是三億多人，全球增加的人口就更不用說了。這麼多的人口，絕對不可能用有機種植的方法來用養活，有機種植的農產品絕對是只有少部分人才能夠消費得起的食物。

為了能夠養活這麼多人，為了應對全球氣候變化，除了要從每個人做起，愛護環境之外，農業工業化，工業大棚，用製造工業產品的方法來生產農產品才是方向，如果年輕20歲，我是肯定要研究農業工業化的，雖然自己不想吃大棚裡栽培出來的農產品，但是想想這個地球有這麼多人，氣候又變得越來越極端，怎樣去養活這麼多人呢？小時候媽媽常說：「有條蟲有片葉」，意思是說造物主不會讓你餓死，有條蟲子生出來，就會有片葉子長出來去餵養牠，每個人都會有他的機會。每回遇到困難的時候，就常常想起媽媽這句話，又會樂觀振作起來，但是想著這氣候變化、人口增長，又不是那麼樂觀了。

嫁接棗樹 換新品種

除了靠天吃飯外，農民還有一個不易之處，那就是市場口味的變化。當年在社區大學學習植物繁殖這門課，關於嫁接技術那一章，在開篇就列出嫁接的目的，最重要的一條就是要應對客戶口味的變化（customer taste changes over time)，今年喜歡吃紅櫻桃，明年拋棄紅櫻桃而奔向黃櫻桃，這種事情經常會發生，通過嫁接換品種是比較快的方法。

我們有一個品種的棗樹，當年銷售的人說這個品種最好，實際上我也是最喜歡這個品種的棗子，棗子成熟時，每天都要吃上幾個，覺得好滿足。這個品種是自花授粉、高產，棗子又大又甜，天氣涼的時候是所有的品種中的極品，也是做鮮棗泥、鮮棗蜜最好的品種。但是現在天氣越來越熱，這個品種的棗子容易皺皮、變得不脆，客人追求脆甜的棗子，就不摘了，皺皮的棗子掉一地，看著就心疼。

猶豫了幾年，今年不能再猶豫了，我們把近300棵棗樹砍掉，重新嫁接其他的品種，這麼大的棗樹，砍到頭部，又粗又硬，我根本沒有力氣去操刀嫁接，全部都是先生一個人嫁接的，幸虧了他，其實每個品種都有它的優缺點，我們這樣做也是賭博一樣，希望到時候不要出些什麼么蛾子出來。

作者先生在嫁接棗樹。

附近的農民也在經歷我們的事情，我們附近有兩塊地，第一塊地種了蘋果 和櫻桃，蘋果和櫻桃要好多年才結果，2019年看到這些樹都結果了，2020年春天就看到他們把蘋果樹和櫻桃樹全部砍了，蘋果樹的樹頭也挖了，現在還沒有重新種東西，櫻桃樹砍了以後在上面嫁接上其他的的品種。我們夫婦倆不懂農業，大錯小錯犯了一個又一個很正常，這個蘋果櫻桃果園的主人是當地第三代農民，是擁有1000多英畝土地的種植大戶，即使那麼有經驗，還是要跟著市場的口味走，辛苦種植那麼多年的果樹，到收穫的時候全部砍掉再重新來，這個損失太大了。另外一塊地種的是義大利橄欖，用密植的方法，也好幾年了，去年開始結了不少橄欖，開車路過看到，就為橄欖樹的主人歡喜，今年總算開始收穫了；沒想到過兩個月再開車經過那塊地，所有的橄欖樹都不見了，全部被斬草除根了，到現在還是空地一片。

市場口味的改變對於農民來說是一種向上的壓力，它能促進農民去種植更好的品種去滿足市場的需求，為市場提供更好更優質的農產品；但是一個果農把種了幾年後或者多年後的果樹全部推翻來換新的品種，也是有很大的經濟壓力的。

雖然經歷這麼多的起伏，但每天能在煦煦的陽光下，在地裡靜靜地幹活，偶爾跟先生一起，兩個人邊幹活邊談天，歲月靜好，深感幸福。願年年風調雨順，國泰民安！