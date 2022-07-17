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料理功夫／自製紫薯蒸糕

伊蓮小姐
自製紫薯蒸糕
自製紫薯蒸糕

厭倦吃一般市面販售的甜品蛋糕了嗎？來點自製的蒸糕，非常適合大人、小孩。找個時間全家一起動手做，不只是讓家庭和諧的樂趣活動、增進親子互動，蒸糕簡單易學，也能讓孩子體驗手工製作的滿足感。

材料：

紫薯（紫色地瓜）120克、中筋麵粉120克、水磨在來米（粉）50克、黑糖30克（白、黃砂糖皆可）、酵母粉3克、泡打粉2克、水100克、橄欖油15克、6吋圓模、愛心陶瓷模各1個。

做法：

1.紫薯去皮蒸熟，用料理棒打成泥。

2.拿個鍋子倒入過篩的麵粉與在來米（粉），放入黑糖、酵母粉、泡打粉攪拌均勻。

1.將紫薯去皮蒸熟。
1.將紫薯去皮蒸熟。

2.材料全部攪拌均勻。
2.材料全部攪拌均勻。

3.把紫薯泥倒入步驟2的鍋子中，加水調成麵糊狀態，如果太稀釋可適量加些麵粉，用保鮮膜密封發酵1小時。

4.發酵後的麵糊加入橄欖油，再次攪拌均勻。

5.將麵糊倒入模型中，再次醒發約20分鐘。

6.麵糊用大火蒸約25分鐘左右，蒸至竹籤插入不會沾黏即可。

7.冷卻切盤，軟Q的紫薯蒸糕色澤鮮艷又美味。

小叮嚀：

此為減糖版，可依個人口味增減。

自製紫薯蒸糕
自製紫薯蒸糕

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