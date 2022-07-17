料理功夫／美式炒蛋2款

蘑菇洋芋炒蛋

雞蛋 煮熟就可以單吃，若想做成豐盛版，只需花點心思加上葷素食材，它就可以來個華麗的轉身！煮法多元、價廉又富營養，因而雞蛋成為家家戶戶永不退流行的常備食材。

雞蛋料理在美國主要是在早餐時段出現，在餐廳也是列於早餐選項中，炒蛋也不例外。我時常將材料的份量增加，炒成足供全家人一餐的食用量，做為午餐或晚餐的佐飯菜餚之一。此次分享的美式炒蛋口感溫潤豐郁、味道鹹香，對華人 的口味契合度高，是扒飯的利器。

蘑菇洋芋炒蛋

材料：

雞蛋3顆、蔥2根、鹽少許、鮮奶1/4杯、小型紅皮馬鈴薯1顆、蘑菇90公克、鹽適量、乾洋香菜碎(Parsley Flakes)少許。

作法：

1.將雞蛋打入碗內，蔥切蔥花，和鹽、鮮奶加入碗內同雞蛋一起攪拌均勻；紅皮馬鈴薯刷洗乾淨後切小丁；蘑菇切片。

2.倒入適量的油於炒鍋內加熱，倒入蔥花鮮奶蛋液，開中火煎至底部凝固，接著翻炒成塊狀，鏟出備用。

3.重新熱適量的油，加入馬鈴薯丁，續以中火炒至微微鬆軟。

4.加入蘑菇片和適量的鹽，轉中大火炒1、2分鐘。

5.把炒蛋回鍋和其他材料拌炒一下，熄火出鍋，撒上乾洋香菜碎。

小叮嚀：

1.若使用的炒鍋容易產生油爆現象，在煎蛋時可以使用較小火力。

2.蘑菇在鍋內遇熱會出水，因此加入蘑菇時，可轉至較大的爐火來炒。

培根蔬菜起司炒蛋

培根蔬菜 起司炒蛋

材料：

培根5條、蘑菇150公克、小型青椒1顆、鹽適量、黑胡椒粉少許、雞蛋4顆、起司絲1/4杯、鹽少許。

作法：

1.先把培根切小片；蘑菇切片；青椒去除蒂頭和籽後切小丁；雞蛋打入碗內，倒入起司絲和少許的鹽攪打均勻。

2.炒鍋倒入少量油，開中小火加熱，加入培根半煎半炒至八分熟。

3.加入蘑菇和青椒，再撒入鹽和黑胡椒粉，轉中大火炒一會。

4.淋入起司蛋液煎至底部凝固，然後翻炒成塊狀，關火盛盤。

小叮嚀：

1.起司絲多半已有鹹味，因此拌入蛋液內只需加少許的鹽。

2.任何一種口味的起司絲皆可採用，各有風味。

3.培根富含油脂，因此煎炒前不需淋入過多的炒菜油。

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