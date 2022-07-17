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床墊、枕頭選錯了 愈睡愈累

黃惠群
睡姿不良、床墊不對，睡一覺起來，常會感到肩膀僵硬、腰痠背痛，渾身不舒服。(Getty Images)
睡姿不良、床墊不對，睡一覺起來，常會感到肩膀僵硬、腰痠背痛，渾身不舒服。(Getty Images)

不少人睡醒會覺得怎麼「愈睡愈累」？睡一覺起來，常會感到肩膀僵硬、腰痠背痛，渾身不舒服，嚴重還會出現落枕，究竟是怎麼了？骨科醫師認為，可能與不良睡姿、慢性疲勞、運動過度，以及沒有挑選到適合自己的床墊、枕頭有關。

睡得好不好 床墊有關係

 

台灣林口長庚醫院骨科部部長詹益聖表示，睡覺姿勢沒有絕對正確的標準，應以自己感到舒適為主，過度調整睡姿，恐會影響睡眠品質，甚至間接影響到身體狀態。

睡得好不好，挑選軟硬度適中的床墊與合適的枕頭也很重要。詹益聖建議，挑選床墊或枕頭時，務必要實際試躺至少3分鐘以上，才比較能夠感受床墊受力後的變化，尤其要觀察脖子、腰部的支撐度是否足夠，床墊是否會陷下去很多，以及腰椎部位是否舒適，並且應選用符合人體工學的枕頭。

翻身當指標 試躺各個睡姿 

此外，想要測試床墊是否適合自己，詹益聖指出，還有另一「翻身」的指標，有些床墊過軟，躺下去後身體很難翻身，還會陷下去，沒什麼支撐力，很像「懶骨頭」，就不適合選購；但若床墊過硬，身體骨突處容易受壓產生不適，建議應試躺各個睡姿，評估其中舒適度的差異，再做床墊的挑選。

想要舒緩早晨起床後的肩頸腰痠背痛，詹益聖建議，可以做一些伸展運動。但如果沒有從事粗重的工作、無運動傷害，在伸展拉筋後，痠痛症狀仍無法得到緩解，甚至更加劇烈，則可能是關節退化、肩頸骨刺所引發的痠痛問題，建議盡早尋求骨科醫師的診斷及治療。

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