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老菸槍咳喘發燒 竟是肺慢性阻塞

黃寅
慢性肺阻塞肺病初期症狀以咳嗽為主，抽菸者常輕忽。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
慢性肺阻塞肺病初期症狀以咳嗽為主，抽菸者常輕忽。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名67歲男性菸齡超過30年，因呼吸喘到醫院拿藥，疫情期間發現爬樓梯呼吸喘、久咳不癒，還出現發燒情形，家人擔心是否感染新冠肺炎，所幸緊急送醫，才查出是慢性阻塞性肺炎發作，住院治療後已順利康復。

台灣的亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜指出，患者到院時因呼吸困難、痰黏稠咳不出來，發燒達39度，安排胸部Ｘ光檢查，確診為肺炎，同時引發原本的慢性阻塞性肺病急性發作，便建議盡速住院治療以免引發重症呼吸衰竭。經過藥物治療10多天，患者症狀趨於穩定，逐漸恢復往日活動，也不再氣喘吁吁，說話中氣十足，家屬才放下心中一顆大石。

陳鈴宜說，慢性阻塞性肺病的形成是因外來刺激性物質，例如抽菸、空汙或環境有害物質吸入，導致氣道反覆發炎，產生如呼吸道狹窄、呼吸道阻塞，和會喘等症狀，一旦產生就無法恢復正常，嚴重時甚至影響氣體交換功能，進而造成血氧不足、二氧化碳累積。主要都與抽菸有關，而抽菸不僅造成呼吸道問題，也會增加罹患心血管疾病等慢性病，甚至肺癌的發生。

她說，由於慢性肺阻塞肺病的初期症狀以咳嗽有痰為主，缺乏特異性，抽菸者常視咳痰為理所當然而輕忽，導致許多患者無法意識早期戒菸的重要性，甚至沒有於早期接受藥物治療，直到發現喘且日常活動受到限制才來就醫，此時呼吸道大多已經產生一定程度的變化。

陳鈴宜說，對於已經形成的慢性阻塞性肺病患者也不用灰心，只要確實戒菸及遠離二手菸，配合醫囑規律用藥，結構上雖無法再恢復完全正常，但用藥能改善症狀且延緩肺功能快速惡化，進而避免經常因呼吸道感染而掛急診，甚至住院。

她提醒，活動性喘改善後，患者仍能視自己可以負荷的運動量適度活動，以提升生活品質。

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