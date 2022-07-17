飲食缺乏Omega-3 恐減壽

多攝取富含Omega3的食物，有利心臟健康，可減少血栓風險。(Getty Images)

已有許多研究證實，攝取Ｏmega-3不飽和脂肪酸有利心血管健康。現在更有一項新研究警告，飲食中缺乏Ｏmega-3的人，比起吸菸更可能縮短壽命。科學家發現，吸菸會使預期壽命縮短四年，而體內缺乏不飽和脂肪酸，恐讓壽命減少五年。

Omega-3主要分為三種類型，分別是EPA、DHA和ALA，前兩者存在於富含油脂的魚類（鮭魚和鯖魚等），ALA則存在堅果種子等植物性脂肪中。

眾所周知，Ｏmega-3有利心臟健康，可減少血栓風險。最佳的體內含量是8%或更高，中等水平為4%～8%，低等為4%以下。加拿大圭爾夫大學的首席研究員Michael McBurney博士說：「有趣的是，日本人的平均Omega-3指數 大於8%，美國人的平均值則為5%，而日本人的平均預期壽命的確比美國人多五年。」

這項發表在《美國臨床營養學雜誌》上的研究，使用了弗雷明漢心臟研究（FHS）的統計數據，該研究是世界上運用時間最長的研究之一。FHS導出心血管疾病八個標準風險因素，包括年齡、性別、吸菸、高血壓 治療、糖尿病 狀態、收縮壓、總膽固醇和高密度脂蛋白膽固醇。

研究人員發現，與標準風險因素類似，測量脂肪酸可以預測死亡率。該研究的共同作者、脂肪酸研究所所長Bill Harris博士說：「在預測總死亡率上，紅血球中的脂肪酸濃度透露的訊息，與血脂、血壓、吸菸和糖尿病傳達的健康狀態一樣有意義。」這說明了Omega-3指數作為預測死亡風險因素的重要性。（取材自英國每日郵報）