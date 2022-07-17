越吃越甜糖成癮 竟是水果太甜惹的禍

水果含糖量若偏高，長期攝取也有健康風險。(Getty Images)

「老闆，鳳梨有甜嗎？」陳媽媽到市場買水果，劈頭就是問甜度，因為不甜的水果小孩不愛，最後乏人問津成浪費，水果店老闆也回「不甜包退」。從果農到消費者，長期都不自覺陷入「甜蜜陷阱」，專家提醒，偏愛高甜度的水果，既吃不出水果真正的風味，長期攝取更有吃出「糖尿人生」的健康風險。

葡萄含糖 比西瓜還高

45歲林先生發現血糖 偏高後，都不敢買太甜的水果，老闆推薦「巨峰葡萄、葡萄柚吃起來帶點酸味，不會太甜」。但真的不甜嗎？他說，不知道，只能姑且信之。

事實上，根據台灣農委會發布的「果品品質基準表」，巨峰葡萄糖度在16度以上，衛福部國健署公布的營養成分中，巨峰葡萄每百公克總含糖量高達15.6克，比西瓜、荔枝還高。

水果店老闆娘覃淑芬說，絕大部分顧客買水果都會問水果甜不甜，果農當然會追求甜度，靠嫁接或田間管理排除不甜的因素，有的甚至還打退酸劑，造成水果比20年前甜很多。

水果當正餐 愈減愈肥

雲林基督教醫院營養室主任林旻樺指出，衛福部飲食指引建議民眾1天要吃2到4份（拳頭大小）水果，但水果含果醣，吃太多容易三酸甘油脂過高，身體也容易發炎。有人把水果取代正餐減肥，結果愈減愈肥，還有慢性疾病。

中醫師陳照青說，台灣水果確實愈來愈甜，除不利控制血糖，太甜的水果吃多了易刺激分泌胃酸，引發胃食道逆流、脹氣等疾病，可改吃蘋果、芭樂這類甜度不高、升糖指數 低的水果。

高雄市醫師公會理事長、小兒科醫師賴聰宏說，診間遇到胖小孩，多數愛吃甜水果；水果雖有維生素和膳食纖維，但糖度也高，家長常誤以為水果多吃沒關係，甚至打一大杯果汁讓孩子喝，「這樣吃，糖分恐是合理量的好幾倍！」

血糖劇烈起落 易昏睡

賴聰宏說，吃進大量水果糖分，血糖會快速升高，促使胰島素大量分泌，血糖劇烈起落，孩子會容易昏睡。

另有家長發現孩子吃完水果，情緒會比較亢奮，可能就是因為水果愈來愈甜，逐漸有「糖成癮」症狀，不吃甜的就覺得渾身不對勁。要特別注意的是，這些孩子長大後，若繼續嗜吃甜水果和甜食，會提高罹患第二型糖尿病 的機率。