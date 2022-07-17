我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

3種居家運動 防周邊動脈阻塞

物理治療師游政璋
1、伯格艾倫運動 腳踝彎曲，接著伸直，重複做約3-5分鐘，將腳踝當作幫浦，促進下肢的血液循環。（圖：游政璋提供）
1、伯格艾倫運動 腳踝彎曲，接著伸直，重複做約3-5分鐘，將腳踝當作幫浦，促進下肢的血液循環。（圖：游政璋提供）

疫情期間，不少人從「外食族」成為「外帶族」或「外送族」，減少了外出運動、上健身房或散步的機會。也因久坐或維持同一個姿勢過久，加上營養較不均衡的「外食」，健康問題逐一浮現，尤其高油、高糖飲食、低活動而易引發「周邊動脈阻塞疾病」。

如果飲食攝取較多糖分、油脂等，容易產生栓塞影響血管的流通，甚至引起血栓。建議大家要培養身體活動的習慣，避免不良姿勢或久坐不動，可以透過三種居家運動，促進下肢血液循環，以免發生血管阻塞疾病、減少病變。

一、伯格艾倫運動

1.平躺，腳抬高約45度，腳踝彎曲，接著伸直，重複做約三到五分鐘，（如同勾起腳踝、再做踮腳姿勢，重複彎曲、伸直動作），將腳踝當作幫浦，促進下肢的血液循環。

2.坐起，將雙腿放下來。坐在床邊或是椅子上，雙腳懸空不落地，也重複做約三到五分鐘，大約10分鐘可完成一回運動。

效用：這是適合看電視或早起、睡前做的運動，一天做兩至三次有不錯的效果，還可消水腫。

二、空中腳踏車

1.平躺於床上，雙腳在空中踩踏，以畫圈的方式完成騎腳踏車活動，透過畫圈、伸直踩踏的動作，可加快下肢的循環，促進血液回流。

2.若覺得有些吃力，可以放兩個枕頭在大腿下方，稍微墊高後，用小腿踩踏即可，以不造成身體負擔為前提，大約進行三到五分鐘後休息兩到三分鐘，重複三次。

3.鋪條毛巾在床上，避免汗水滲入床上或棉被。

效用：只要花15到20分鐘，就可以達到很好效果的居家運動。

2、空中腳踏車 平躺於床上，雙腳在空中踩踏，以畫圈的方式完成騎腳踏車活動。（圖...
2、空中腳踏車 平躺於床上，雙腳在空中踩踏，以畫圈的方式完成騎腳踏車活動。（圖：游政璋提供）

三、擴胸搭配腿部屈伸運動

循環的其中一個重點是心肺功能，因此在家做運動時，也要搭配呼吸調節，動作要點如下：

1.平躺、吸氣時，雙手打開擴胸、雙腿伸直，停止約二到三秒。

2.吐氣，雙手往內抱胸、雙腿彎曲。

3.上述動作進行大約10到15下為一回，中間休息二到三分鐘，進行約三回，藉由呼吸帶動循環增加，同時可以搭配腹式呼吸，吸氣時腹部脹起、吐氣時腹部壓縮抽空，能更加促進呼吸的效益。

以上三項運動，可以幫助下肢血液循環，避免因為居家少動或固定姿勢過久，而產生不良的影響。

3、擴胸搭配腿部屈伸運動 1.平躺、吸氣時，雙手打開擴胸、雙腿伸直，停止約2...
3、擴胸搭配腿部屈伸運動 1.平躺、吸氣時，雙手打開擴胸、雙腿伸直，停止約2-3秒；吐氣，雙手往內抱胸、雙腿彎曲。（圖：游政璋提供）

健身 疫情

上一則

越吃越甜糖成癮 竟是水果太甜惹的禍

下一則

料理功夫／美式炒蛋2款

延伸閱讀

腹部腫脹、消化不良就醫 竟是胰臟癌

腹部腫脹、消化不良就醫 竟是胰臟癌
50歲男B肝帶原無症狀 就醫竟確診肝癌第二期

50歲男B肝帶原無症狀 就醫竟確診肝癌第二期
溫網／連正常發球都有困難 納達爾：出於尊重無法出賽

溫網／連正常發球都有困難 納達爾：出於尊重無法出賽
溫網／納達爾苦戰晉4強 腹部不適 一度以為打不完整場

溫網／納達爾苦戰晉4強 腹部不適 一度以為打不完整場

熱門新聞

擁有聯邦醫療保險，仍然可能面臨醫藥費帳單問題。(Getty Images)

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

2022-07-10 03:50
避免就醫之後收到意外醫療帳單的「無意外帳單法案」已經實施，但民眾還是可能收到出乎預期的醫藥帳單。(Getty Images)

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

2022-07-10 11:08
蔣濛將於2023年1月1日出任普渡大學校長。（取自維基百科）

新聞眼／普渡大學 出了2位華人校長

2022-07-10 02:26
「底特律披薩」長方的外型顛覆大眾對披薩的印象。（作者提供）

生活小百科／底特律披薩 為什麼是方的

2022-07-10 02:13
房貸利率升高，房市成交仍火熱，但似乎已到頂點。（歐新社）

大仁說財經／房市降溫 影響經濟、股市？

2022-07-10 02:11
消費者若申請理賠遭拒，可請醫師證明醫療程序的必要性，協助申訴。(Getty Images)

封面故事／低價短期醫療保險 到處是坑代價高

2022-07-10 02:28

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了