談藝／慈禧太后也愛紅樓夢

世上不合邏輯的事甚多，且常會奇妙交錯地「統一」在某個特定環境和人物身上。有的人文化水平不高，文學修養卻很高；識字並不多，藝術審美趣味卻不低。譬如慈禧太后。

慈禧沒有讀過很多書，識字有限，卻喜歡欣賞詩詞曲賦。在慈禧身邊多年的德齡寫的《御香縹緲錄》一書披露，慈禧很喜歡背誦唐人詩作，尤其喜歡李白、王維的絕句。她還對中國古代傳奇小說 有幾分研究，肯花時間琢磨，「為尋常人所不及」。

慈禧也酷愛京劇 ，她對中國京劇的流傳發揚，貢獻顯著，更是眾所周知的事。50年代初，朱家溍訪問在寧壽宮當差的太監耿進喜，寫成《太監訪談錄》一文。文中說及，慈禧對戲曲十分精通，甚至還親自動手編寫過劇本。「老太后可什麽都懂，什麽都會，昆腔、二黃全成」「亂彈的《闡道除邪》裡剝皮鬼唱的反調，就是老太后編的，足唱二刻多」「除了一般大事，還有不少禮兒，剩下工夫就傳戲了。也有在屋裡瞧瞧書的時候，或是鬥牌擲色子，再不就靠靠，閉著眼睛叫太監給念古詩，念閒書。」這「閒書」，顯然包括「三國」、「水滸」、「西遊」、「紅樓」等小說了。

慈禧是個不折不扣的紅迷。據徐珂《清稗類鈔》記載，庚子之亂時，有一在琉璃廠開書肆的陳某，避難歸京，家產蕩然，幾欲尋死。一天他訪友，友言：「亂難之中，不知何人遺書籍兩箱於吾室，吾固業此，趣視之，或可貨耳。」細檢視其書，乃一部用精細小楷抄錄之《紅樓夢》。陳如獲至寶，頓有重生之感。該部《紅樓夢》，每頁13行，30字。每一頁上均有慈禧的朱筆小字批語。抄書者是陸潤庠等幾十人，各註姓名於該本中縫。

陸潤庠是中過狀元的大臣，其餘參與抄寫幾十人，想也非等閒之輩。《紅樓夢》在清朝始終未開禁，抄寫刻印都是需要避人的，平民百姓更是不敢隨便讀此禁書。儘管此書魅力難擋，乾隆朝始士大夫中傳抄借閱已成公開的秘密。然抄寫者幾十人敢鄭重其事地在該書中縫註明姓名，可見此抄本是一個專門為慈禧閱看的本子。

我頗好奇，此抄本是曹雪芹原著前80回呢，還是原著全本？抑或是包括高鶚後續40回，也即現在的120回之「通行本」？「每一頁」上慈禧究竟批的什麽？它又是怎麽流落民間的？當然，庚子之亂是一個說得過去的理由，可是一百多年過去了，此抄本始終杳無蹤跡，會否是徐氏假托或此竟根本是子虛烏有的事？這可也算是紅學研究的一個未曾破解的謎了。

假如徐珂所述不能完全確定慈禧是紅迷，那麽，有一個事實可是鐵定的，那就是故宮裡的長春宮壁畫。今長春宮院子四面遊廊的壁畫，多見《紅樓夢》故事題材。長春宮在慈禧50歲壽辰時全面重修過，壁畫自然是在這個時候所繪。被道學家指為「淫書」的《紅樓夢》故事居然畫到了「老佛爺」日常生活起居的處所，非她極端迷紅並首肯，無論是畫師還是主事修建工程者，是斷斷不敢拿腦袋開此玩笑的。

長春宮我沒去過，可是頤和園萬壽山前的長廊，我是親眼目睹那裡的彩繪，就有《紅樓夢》的故事題材。這長廊是奉慈禧之命建的。

另有三個旁證也可證明慈禧是紅迷。

鄧之誠《骨董瑣記》（卷六）說：「聞孝欽頗好讀說部，略能背誦，尤熟於『紅樓』，時引史太君自比。」

光緒帝之瑾妃、珍妃，也都喜歡讀紅樓，她們幾度指使下人繪製大觀園圖，隨後讓大臣在圖上題《紅樓夢》裡的詩句，以為樂事。

《我的前半生》一書裡也有說到，末代皇帝溥儀時常和身邊的人談紅樓，他還曾寫過前人吟詠《紅樓夢》的詩句以消遣。

到了清末，或許更早些的咸豐、同治年間，在宮中談論《紅樓夢》的氣氛似已很濃，漸無避嫌顧忌。因為「老佛爺」是紅迷，趣味不俗，於是，「上有所好，下必甚焉」，讀紅談紅也開始蔚成風氣。宮廷民間，自上而下，潛移默化，推波助瀾，對《紅樓夢》日後的傳播產生影響顯而易見。

毛澤東偏愛游泳 ，「自信人生二百年，會當水擊三千里」，於是，全國人民大家都跟著一起「到大江大海去游泳」。同樣是直接體現人類體能極限之運動，中國的游泳水平明顯高出田徑一截，想與他的倡導不無關係。

依簡單化的思維邏輯推想，《紅樓夢》這樣一部強烈的反封建小說，照理說慈禧肯定要視若洪水猛獸，絕對不會去欣賞它的；反過來說，慈禧這樣的封建君主，所欣賞的也肯定是陳舊腐朽的東西，她是絕不會喜歡和欣賞反封建的煌煌巨著《紅樓夢》的。

然而，世上事就常常這樣的不合邏輯，以此類推，不一而足，豈止慈禧與《紅樓夢》。這是否也表明《紅樓夢》其魅力無可阻擋，其光芒無遠弗屆？