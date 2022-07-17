地產迷思／退休傳承 財產信託無憂

2022年美國獨立日半夜，曾緩圖在夢中被小兒子叫醒。「爸爸很抱歉這麼晚把你叫醒，Lucky的耳朵很痛。我們要幫牠洗耳朵」，Lucky是一隻Pomsky狗，大約35磅，非常聰明，是全家人心愛的寵物。

Lucky今年9歲，從4歲開始就被食物過敏 困擾，症狀是全身脫毛、耳朵發炎、痛癢、流膿，會整晚哭鬧，弄得全家都不睡，經幾位獸醫診治也查不出過敏原是什麼。獸醫只能給Lucky開昂貴的防過敏狗飼料、打針，暫時解除。

前兩天Lucky的過敏又犯了，曾緩圖的大兒子曾巨磐參加教會活動回來，看到Lucky在哭，便要幫牠洗耳朵。只是Lucky耳朵痛的時候不會讓人家碰，要洗牠的耳朵需要曾緩圖抓住牠，曾太太拿著一湯匙的花生醬放在Lucky的前面，誘牠吃，使牠保持嘴巴向前的姿勢，曾緩圖再用一隻手扒開Lucky的耳朵，曾巨磐才可以用棉花棒和消毒水來清洗Lucky的耳朵。

曾緩圖今年86歲，在紐約州的湖南人社區裡很有名望。他在紐約市 政府任職20年，幫華人社區做了不少事情，也幫紐約市政府引進了一些華人員工。曾太太非常能幹，在曼哈頓中城開一家電腦圖形設計公司，50年來他們積蓄了不少錢，所有的錢都投資在四棟房地產 裡，三棟在紐約市、一棟在康乃狄克州。

第一棟房屋是座落在紐約市皇后區艾姆赫斯特（Elmhurst）的商住兩用樓房，大約有10個單位，價值約400萬元；第二棟房屋是座落在柯洛娜（Corona）12個單位的住宅公寓，大約值350萬；第三棟房屋座落在貝賽（Bayside），是一棟一家庭的住宅，大約值150萬。當然曾緩圖自己在皇后村（Queens Village）還有一套自住的一家庭房屋，大約價值85萬。可以說曾緩圖的財務是堅實的。

2009年曾緩圖退休，把時間全心全意放到社區服務上，幫湖南同鄉做了不少事。每個月他從房地產上所得到的收入大約有6萬元。曾緩圖夫婦的生活所需不過二、三千元，便把相當大一部分的剩餘收入用在公益上，成立獎學金、幫助財務有困難的湖南同鄉，他自己也在湖南同鄉會裡擔任重要職位，多年來無私地付出。朋友很尊重他，都尊稱他為曾閣老。現在大部分的時間他都居住在湖南長沙市，一年回紐約二到三次，曾太太則喜歡住在紐約市。兩夫妻雖然感情還不錯，但是婚姻生活形同分居。

曾巨磐今年42歲，才要上聖約翰大學法學院（St. John's Law School）攻讀律師學位，是曾緩圖貼心的小兒子。曾巨磐畢業於紐約大學（NYU）歷史系，畢業後在長島的納蘇郡一所高中任教18年，頗受學校重視與學生愛戴。曾巨磐的太太是紐約大學畢業的電腦繪圖師，幫紐約市林肯中心及一些民間企業做電腦美工。夫妻倆和曾緩圖夫婦同居15年，彼此關係融洽，曾緩圖夫妻有什麼事，曾巨磐總是立刻去辦。

曾緩圖結婚60年共育有3名子女。老大是女兒，叫曾茉莉，今年52歲，嫁給美國人，性格很叛逆，13歲便和父母親不和，21歲的時候為了和家庭脫離關係，把姓改成Ginsberg。26歲的時候嫁給她的第一任先生，結婚連父母都不通知。結婚後6年，曾緩圖夫妻才第一次見到女婿。現在她的先生是第三任。曾茉莉是紐約市公立學校的英文老師，沒有子女，絕對是自由派的前衛女性。10年前，她回來和父母重續親子關係，現在偶爾會去看看父母。曾緩圖為了這個女兒自我反省了很多次，他實在找不出自己做人做事有缺陷的地方，只能自己安慰自己，上帝為曾茉莉準備了一條自己的人生道路，她必須要自己去走，曾緩圖幫不上忙。

老二曾念湘是兒子，今年46歲，經營一間小小的貸款公司。雖然從事貸款業已超過20年，但到現在還是一個人在做。因為他從小便不愁吃穿，生活優裕，自己胸無大志。雖然貸款的經驗很多，但是經營得不是很熱心，到現在收入也不過能供一家4口（包括太太和兩位未成年子女）比較寬裕的生活而已。

為了幫助大女兒和兒子，曾緩圖2016年把艾姆赫斯特的房屋交給大女兒管理，把柯洛娜的房屋交給大兒子管理，每個月給他們3000元作為管理費。他當時以為這筆管理費還算豐厚，女兒和兒子應該會感受到父母照顧他們的心意。但是3年過後，他發現在兩位子女的管理下，兩棟房屋的支出，比預期的要高出25-30%。經他仔細檢查帳目之後，發現有很多浮報虛報的情事。他才領悟到兩個子女偷偷占他的便宜，他照顧兒女的滿足感就像炭火被冷水澆熄。只是生性寬厚的他也不和兒女爭吵，也沒把授權出去的管理權收回來，默默地忍受子女的欺騙。

曾太太什麼都好，但是65歲以後有一個不好的嗜好，便是沒事喜歡上賭場。剛開始只是好玩，但最近曾緩圖發現情況不妙。2022年6月，她到LasVegas去賭，總共輸了約8萬美元，把曾緩圖嚇了一跳。

曾緩圖雖然沒有什麼緊急的醫療問題，但是他有三高、腎臟功能欠佳等問題，幾十年來都有高血壓的毛病，年過80，他很明顯地感覺到人生終點即將到來。2022年6月，曾緩圖為了進行傳承計畫，特別飛回紐約，和太太討論了約兩個星期，向三位律師、兩位會計師諮詢後，決定成立信託來管理他們所有的財產。

本案啟示：

1.曾緩圖夫婦的情況只有成立信託才能給他們最好的傳承計畫，他們不需要擔心使用免費的聯邦醫療服務的問題，可以成立可撤銷的信託，把財產放在信託裡，按照自己的方式決定房地產在生前完全在夫妻兩人的控制之下，可以自由決定所有的房地產及其他財產的管理及享受權。如果他們改變心意，他們可以立刻撤銷、改變。夫妻過世以後財產怎麼分配他們也可以在信託上載明。

2.如果他們認為小兒子曾巨磐是唯一可以信任的孩子的話，他可以讓曾巨磐任信託管理人。

3.關於往生之後怎麼處理信託裡的財產，曾緩圖可以指定哪一棟房屋給哪一個孩子，也可以不指定不動產的歸屬，用每一位孩子可以得到多少百分比來分配。如果孩子們不能在不賣房地產的前提下完成分配，那只有把房地產賣掉來分配。

4.在曾緩圖的例子裡，他可能要把一部分的財產留作公益。他可以指定信託執行人就哪些收入做何種慈善用途，曾緩圖的善舉不必因為他的過世而終止。

5.本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。（作者為紐約執業律師）