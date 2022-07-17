大仁說財經／別退貨 零售業寧退錢

高油價與存貨過多，使線上購物公司改變營運策略，對不滿意的消費者可以退款，但不用再退貨，節省成本。圖為郵遞公司UPS人員在曼哈頓送貨。(Getty Images)

創紀錄的燃油價格加上無休止的供應鏈危機，讓零售商 考慮了以前從來不會想到的事情：顧客與其退回不需要的物品，不如留下它們。

最近幾周，部分大型連鎖店，包括目標百貨（Target）、沃爾瑪 （Walmart）、Gap、American Eagle Outfitters等，在它們最新的財報電話會議上都報告庫存過多，從運動服、春季夾克和連帽衫，到花園家具和笨重的兒童玩具，儲存它們需要花費大量的錢。

現在再加上商店必須處理的另一類產品：退貨。

因此，商店不再將退回的商品堆積在不斷增加的庫存堆中，而是考慮將客戶的錢還給他們，請他們繼續購買不想要的東西。

零售專家兼零售諮詢公司Strategic Resource Group總經理佛利克林格（Burt Flickinger）說，「這是一項明智的戰略決定」「零售商陷入前所未有的過剩庫存，無法收回更多」。

他說，退回的產品有許多不同的處理方式。零售商從客戶那裡收回商品，對其進行評估，如果狀況良好，則以相同或更低的價格將其放回貨架上。

它們可以翻新損壞的退貨，並以更低的價格出售或將其轉交給清算者轉售。還可以將退回的產品出售給外國二手商，在歐洲、加拿大或墨西哥銷售。

佛利克林格說，「由於港口現況和貨櫃短缺，將產品運往海外並不是一個真正的選擇。」因此，最後零售商只能聘請第三方公司為它們處理商品退貨的各個方面。

然而，他指出，這些選項中每一個都會增加零售商的額外成本。

他強調，「對於每1元銷售額，零售商的淨利在1分到5分之間。對於退貨，每退回1元商品，零售商的處理成本在15分到30分之間」。

goTRG營運長羅普（Steve Rop）表示，零售商還有另一種選擇來解決退貨問題，同時避免更多產品膨脹，那就是考慮「不退貨」，該公司每年為沃爾瑪、亞馬遜 和勞氏（Lowe's）等公司處理超過1億件退貨商品。

羅普表示，他的客戶100%都在考慮為今年的退貨提供「保留」選項，但他不會透露任何客戶是否已經實施「保留」退貨政策。

在某些情況下，當它們認為這會比較簡單時，某些零售商會建議客戶在退款後保留或捐出退貨。沃爾瑪表示目前沒有什麼可分享的。勞氏對此不予置評。

羅普說，「它們已經在商店打折以出清產品，但是，當折扣很大時，買家的後悔情緒就會上升。人們很想買很多東西，然後再退貨。」

他表示說，在接受客戶退款同時請他們保留退貨並不是一種新做法。「幾年前亞馬遜就開始這麼做了。」

這種優惠適用於某些類型的產品，像是價格較低的大件商品，如家具、廚房用具、家居裝飾、嬰兒椅、學步車、嬰兒車等，零售商支付退貨的運費成本很高。

羅普說，「其他產品如兒童玩具、鞋類、毛巾和床上用品，在退貨時會引起衛生問題。它們也可能適用於這些類別。」

Carl Marks Advisors合夥人丹尼爾斯（Keith Daniels）表示，對低價商品的另一個擔憂是：商店通常會對退回的產品再打折賣出，因此透過廉價退貨賺到的錢更加微不足道的，因此可能不值得考慮。

即使如此，「保留」政策也有其自身的缺點，即業者必需確保不會成為欺詐的受害者。

丹尼爾斯表示，「零售商需要追蹤和確保的一件事是，採取留下退貨的客戶不會開始濫用它，透過獲得退款但保留商品來騙取一系列免費商品。」