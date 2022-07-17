大仁說財經／談墮胎 社群平台兩難

最高法院的逆轉裁定，讓科技平台也陷入兩難。（歐新社）

在最高法院做出爭議性推翻「羅訴韋德」（Roe v. Wade）案的決定後，社交媒體平台上充斥著有關如何親自取得或購買墮胎 藥物的訊息，以幫助那些處於已禁止或可能很快這樣做的州的民眾。但這種情況可能會給科技平台帶來一系列新挑戰。

雖然許多科技公司已公開提出通過支付差旅費用來支持尋求墮胎的員工，但它們還必須面對一個仍在發展中的法律環境，這可能會影響它們如何暫緩用戶發布與墮胎相關貼文的政策。現在，某些貼文可能承擔建議人們如何在某些州違法的風險。

目前已出現了一系列複雜的州法律：某些州禁止這類貼文，某些州將其定為刑事犯罪，而另一些州則加倍努力保護墮胎權。某些禁止墮胎的新法律很快受到法院的質疑或擱置。各州是否有權禁止FDA批准的墮胎藥物也存在不確定性。

科技公司的情況因幾個高度公開的執法錯誤事件而變得更加複雜，其中平台短暫刪除貼文，但之後又予以恢復。例如，美國墮胎提供者在線上目錄Abortion Finder的Instagram帳號，於6月26日一度被暫停了幾個小時，然後才恢復並收到IG管理中心的通知，指稱該帳戶被「錯誤地」禁用。

這種作法是否會違反新的州法律，並不是在最高法院裁決之後科技平台面臨的唯一難題。科技公司還必須決定將如何應對執法部門對用戶個人數據的潛在要求，數位隱私專家警告，某些州可能會利用這些要求來追蹤尋求墮胎的人或提供者。

到目前為止，主要社交媒體平台基本上都表示，它們將對墮胎內容適用現有的內容審核規定，且根據最高法院的裁決或最近幾天的新州法律，這些政策沒有改變。

多家媒體6月底報導，Meta旗下臉書和Instagram正在刪除個人提供訂購和發送墮胎藥物供他人使用的貼文。該公司發言人史東（Andy Stone）強調Meta的藥品政策，該政策禁止購買、銷售、交易或贈送藥品。但是，該政策對合法的線上醫療保健業務有例外規定，因此來自線上藥店和目錄的帳戶和貼文仍有提供墮胎藥物的訪問權限，例如Aid Access和Plan C，仍然有效。

史東推文指出，「討論處方藥的可負擔性和可及性的內容是被許可的。」「我們發現一些執法不正確的情況，並正在糾正這些情況。」

推特的一位發言人表示，該平台的規定「通常不禁止討論墮胎、避孕藥具和相關話題」，並確認這不會改變，包括關於如何訂購墮胎藥的內容。

YouTube 發言人指出，YouTube上所有內容均受平台社群 準則的約束。該規定同樣禁止在沒有處方的情況下銷售藥品，但沒有明確提及墮胎。發言人沒有回答有關解釋如何獲得墮胎藥物的內容，比如說透過線上藥店是否會繼續在該政策下被允許的問題，但表示該平台正在努力提升新聞中的權威信息。

谷歌沒有回應是否會在禁止的州調整其搜索上與墮胎相關的查詢。TikTok也沒有回應。這個短影音平台的社群規定指出，內容須避免「違反法律或法規的活動」，並禁止「某些受監管商品」的交易或銷售。

目前使用#abortionpill標籤的影音在該平台上獲得超過900萬次觀看，因為用戶共享資源以獲取藥物。許多影音聯結到國家資源，這些藥片仍然可以線上訂購。部分用戶支持將藥物隔夜郵寄給受墮胎案逆轉影響的州的人們，或自願為必須前往接受該程序的人留宿。