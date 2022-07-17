封面故事／投稿出租慘痛經歷受矚 「世界周刊」是新老移民益友 

我認識「世界周刊」已有30年了。那是1992年，我在日本工作，妻子在美國留學。放假期間，她來日本看我，背包裡有在紐約買的「世界日報 」，附有「世界周刊」。這是我第一次讀「世界周刊」，覺得內容和文學色彩俱佳，紀實報導、新聞特寫、社會現象等欄目圖文並茂，耳目一新，留下深刻印象。

2000年，我們一家移居紐約，暫落腳曼哈頓 一家旅館 ，開始找租住房子。旅館老闆告訴我可看華文報紙廣告，那天正好是周日，我來到街頭報亭，看到有5、6種華文報紙，其中「世界日報」映入眼簾，買了一份帶回旅館尋找租房廣告，恰巧有地產租房指南，給了我啟示。

我和妻子乘車到布魯克林看了三戶人家，中意第一家；返回曼哈頓，我打電話給女房主詢問租房。她說可以，但要交訂金。女房主的丈夫是開計程車的，剛好在曼哈頓，順便來取訂金。當時我還沒有手機，她丈夫打來電話，說在旅館附近見面，他告訴我計程車顏色和車牌號，我告訴他我手拿「世界周刊」。如同電影裡的「偵探接頭」，我們無差錯地見了面，又順利搬到他家，一住就是幾年。

後來，我們買了一棟兩家庭房子，一層自主，另一層出租。有了自己的家，喜歡讀報的我開始全年訂閱世界日報，喜愛的「世界周刊」就每周見面了。

房子出租後，沒想到遇見的竟是一家「職業租客」，讓我們一家陷入還貸危機。後來才知職業房客熟知租房法律，利用法律漏洞來占不諳騙術的新房主便宜，目的是白住數個月或更長的時間。

數月的焦慮，與房客發生多次驚心動魄的口舌之爭，最終在法律的威力下，趕走了不良房客。可是新裝修的屋子被房客糟蹋得凌亂不堪，包括數月水電煤氣和欠下的房租，我們損失近萬元。可是在此期間，我們一家人蒙受的困擾和精神損失又怎樣計算呢？

面對痛苦的現實，我想要投書媒體，詳述這段親身經歷，告誡華人屋主如何警惕和防範。於是我寫了3000餘字的「租房的風險」，投稿世界周刊。數周後刊出，世界新聞網瀏覽人數近4000。這極大鼓舞了我把在美國生活的經歷和感想寫成文字，繼續投稿的信念。

現今社會已進入多媒體時代，而世界周刊仍堅持刊印紙質刊物，實在可貴，讓人珍惜。感謝「世界周刊」提供筆耕園地，讀到許多有價值、深度、廣度的專題報導、社會文化、地產稅務、健康醫療、休閒旅遊等優秀欄目。讀周刊縱橫瞭解美國，對新老移民幫助不小。

「世界周刊」有人文情懷，愛讀刊物的人，喜歡有情懷的文字和真善美的文章。落戶紐約，周刊成為我的益友，已融入我的生活。