封面故事／從生活取材 「世界周刊」圓了「無冕王」之夢

作者在「世界周刊」上登載的部分文章。(作者提供)

年輕時的志願是做一名用筆桿行俠仗義的無冕王，但後來從事其他行業，這個夢想離我越來越遠。

三年前，兒子從耶魯大學 畢業，我去康州參加他的畢業典禮，有感而發，在回程的飛機上寫下「參加兒子畢典，巡禮耶魯」一文，寄給「世界周刊」後幸蒙刊登。看到自己的文章躍然於紙上時，感覺好像成了一名到校園採訪的「文教記者」，從前立志做無冕王的夢想又在心中燃起。正好職場上進入半退休的階段，決定繼續用筆來記錄周遭生活中的事物，並投稿世界周刊。

不久後，應朋友的邀約，參加一個「全包式」（All Inclusive) 的旅遊團，旅途中覺得心情特別輕鬆，回來後將經歷寫成文章，成了一名「旅遊記者」。

美國養寵物的家庭比比皆是，但大多飼養狗、貓等常見的動物；有個好朋友飼養鳥龜，和我分享許多樂趣，我把訪問他的經驗投稿「世界周刊」，化身「生活記者」。

家裡的書櫃中有很多歷史書籍，有一次看抗日空軍將領衣復恩的自傳，發現他是蔣經國 女兒蔣孝章的義父；又在其他書籍中發現蔣經國的四名子女在台灣各有一名義父，且各個非等閒之輩；於是寫了「蔣經國四子女，在台都有義父」一文，介紹這四位特殊的政壇人物，和「政治記者」沾上了一點邊。

我在洛杉磯小額法庭控告美國一家大汽車公司，在拍攝廣告片時妨礙我公司的業務，實景秀「法官茱蒂」（Judge Judy）製作人覺得這個案子有趣且不常見，遂邀請我上電視現身說法，由茱蒂法官審理。我將這段經歷和案件投寄到「世界周刊」，又成了「司法記者」。

平時喜歡打網球，有一次去為網球拍穿線時，和華裔老闆李志弘閒聊，發現他是世界許多頂尖網球高手指定的球拍穿線人，也是華人之光，於是寫了一篇「穿線情誼」登上周刊，成了「體育記者」。

有一次在報上看到拉斯維加斯的兩名建築工人異想天開製作假籌碼，向賭場魚目混珠換真鈔的新聞，綜合其他不法之徒向賭場詐騙 的故事，寫成文章「賭場詐騙花招」，又搖身一變成為「社會記者」。

幾年前賣房，我的房子被兩名財力雄厚的買家看中，兩人不斷加價，其中一人突然加了30萬，以為勢在必得，沒想到對方又加了一塊錢並放話，不論對方出多少錢他都會再加一塊錢，最終搶購到我的房子。這篇文章在周刊登出後，我又成了「房地產投資記者」。

有朋友問我，為什麼能有這麼多題材可寫，其實覺得只要細心觀察，周遭都是唾手可得的寫作材料。時值「世界周刊」出版2000期之際，除藉此祝賀這項了不起的成就，也感謝「世界周刊」開放這塊內容包羅萬象的寫作園地，助我成就年輕時的夢想。