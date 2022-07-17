封面故事／初抵美時投稿「世界周刊」練筆 「道狗」重啟寫作路

來美首次投稿獲得發表，作者珍藏了該期「世界周刊」。(作者提供)

我一直保存著1998年2月出版的第724期「世界周刊」，只因此期刊有拙作「討人喜歡的Dow Dog」，這便是我與「世界日報」結緣的處女作。承蒙編輯抬愛，至今，在北美這份正派、多彩的中文大報各專欄，我已發表過百餘篇習作，追根溯源，其中最值得回憶回味的便是那篇「道狗」，因為它關聯我抵美初期的生活經歷。

1994年10月來美探親前，我是「上海證券 報」的編輯兼記者；到達底特律國際機場的那一刻，我便成了「no body」，因我的簽證 叫H-4，不能合法工作，所以當時得閒，經常搭車去底特律公共圖書館瀏覽英文書報。

一日，偶見報架上擱著厚厚一疊的「世界日報」 ，還有一本「世界周刊」，頓時喜出望外。畢竟看中文要比啃英文舒服多了，況且這份報紙內容琳瑯滿目。我先捧讀「世界周刊」，粗粗一看，欄目還真不少：評論中美政治的「風向」，介紹中外名人的「人物」，描述暢遊全球的「旅遊」，討論家庭教育的「親子專欄」，有關簽證綠卡之類的「法律」等等，可謂豐富多彩。其中的「理財」更覺親切，引我細讀。當年供職上海證券報所做的，說到底，不正是教人投資 股市、精明理財嗎？於是也想寫一篇此類文章，去「投稿問路」。

因為常看英文「華爾街日報」，當時美國股市還很紅火，一些作者撰文介紹如何揀選那些每年派發高股息而其股價又跑贏大盤的好公司，俗稱「Dow Dog」，Dow即道瓊指數之簡稱，Dog（狗）即那些高股息好公司。既然美國投資者都愛「道狗」，不妨將它們也介紹給美國的中文讀者。

當我在底特律公共圖書館看到印有拙作的那本「世界周刊」，不禁感慨萬分：首先，我與編輯素昧平生，竟然旗開得勝，可見這家報紙的正派品格及專業精神；其次，該報編輯錄用拙作，使我深受鼓舞，即便不能以此謀生，至少也可聊補無米之炊，為業餘生活平添色彩。

20多年來，承蒙美國多家中文報刊編輯不棄，我發表的長短詩文已很可觀了。在已發表的所有作品裡，最值得我回憶、紀念的還是那篇「道狗」，因為有了這第一篇，才有以後的一篇又一篇。

我誠摯祝賀「世界周刊」隆重出滿第2000期，深深祈願「世界周刊」在紙質及電子兩種版式上，精益求精，比翼齊飛，為北美生活增益添趣，為華人社區發聲發光。