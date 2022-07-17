封面故事／「世界周刊」抒真情 「老五屆」在美中引共鳴

身居紐約，星期天的最愛就是「世界周刊」。泡起一壺好茶，手持一本周刊，斜倚在沙發裡，悠然度過一個閒暇的下午。這成了我的習慣，也是莫大的精神享受。前些日子歸攏一下，30多年來我在周刊發表過長長短短60多篇文章。

1991年7月14日周刊登出「大鍋債奇聞，新版笑林廣記」，這是我來美國後的第一篇文章。我講述了中國企業之間嚴重的三角債，甲欠乙，乙欠丙，丙又欠甲，理不清剪還亂，鬧出許多令人哭笑不得的笑話。我懷著興奮的心情，把自己變成鉛字的文章連讀了兩遍。有趣的是第二天上班，一位同事見到我就問：「昨天周刊上有篇寫三角債的文章，你看了嗎？」沒等我回答，他就把文中幾個小故事講給我聽，「寫得挺不錯的」。這30年前這段小插曲，我一直不曾忘記，因為這是我聽到的、對我在美國第一篇文章的第一個評論。我對寫作的信心由此大增，乃至一路寫到現在。

1999年8月15日周刊登出「詩人穆旦：艱辛的人生，徹悟的詩歌」，這是我第一篇與詩歌相關的文章。穆旦是位優秀詩人，抗日戰爭中他投筆從戎參加赴緬遠征軍。他的著名詩篇「森林之魅──祭胡康河上的白骨」，被稱為中國現代詩史上直面戰爭與死亡、歌頌生命與永恆的代表作。1940年代後期他留學美國，畢業後滿懷報效祖國的赤子之心，卻因赴緬抗日被打成歷史反革命，長期遭受極不公正的待遇，就這樣在黑暗專制下含冤而逝。我與穆旦的小兒子在哥倫比亞大學同一個研究中心，他經常對我講述父親的過往；我深受感動，遂寫就此文。沒想到文章寄出才四天，周刊的時任主編蘇斐玫女士就打電話給我，說她和同仁們讀了文章，認為感人至深，決定優先刊出。她聽我說穆旦在北美的親屬住在小地方，買不到「世界日報」，就特地把五份周刊親自送到我的辦公室，請我轉寄。穆旦夫人看了文章感慨萬千，再三叮囑她的兒子向周刊與我致意。

2015年2月1日周刊登出「折翅的中國老五屆」，這是我的社會影響排列第一的文章。老五屆是指1961至1965年入學的中國大學生，按學制應在1966至1970年畢業。當時全國每100個同齡青年，只有一個有幸能接受高等教育 。老五屆具有報國為民的強烈使命感與責任感，卻遭遇1966年開始的文化大革命，成為受磨難與被折騰最甚的群體之一。文章發表後，引起身居北美的老五屆的反響，周刊「讀者有話說」欄目連續幾期都有感言刊出。借助世界新聞網 ，此文更在中國中國廣為傳播，引起老五屆的廣泛共鳴。

周刊登出的我抒發真情實感的文章還有不少，因篇幅所限，不逐一列舉。

「世界周刊」，你是萬千北美華人 的精神家園，衷心祝賀你在漫長的38年裡出滿了2000期。作為一名忠實讀者和作者，我在過去30多年裡同你攜手與共，也期望在未來歲月裡，繼續和你相伴而行。