封面故事／我的「時代故事」 「世界周刊」一圓出書夢

「大家來寫書」在洛杉磯分社舉行新書發表會。(作者提供)

結婚時好友騰英送了我們一份不一樣的禮物──贈閱一年「世界日報 」。那年世報剛創刊不久，便陪著我們走進嶄新的婚姻生活，也成了我們在底特律唯一的精神食糧。

報紙散裝又有好幾大張紙，不若周刊裝訂成冊，尺寸適中，便於隨處攜帶翻閱，加以內容包羅萬象和生活息息相關，旅遊文章更是精彩動人，周末時常為家人搶閱的對象。多年來我一直只安於當個讀者，從未夢想過有朝一日自己會成為周刊作者。

2008年金融海嘯爆發，一夜之間我成了無業遊民，每天無所事事，意志消沉，報紙都快被我翻爛了，遂動念投稿打發漫漫長日亦藉以療傷。機緣湊巧，隔年年底我剛在網上讀過龍應台的「大江大海1949」，便看到周刊「時代故事」公開徵稿的消息，遂以「我的名字叫大陸」一文應徵，僥倖入選，從此與周刊結下了不解之緣亦開啟了我的寫作生涯。

文章刊出不久，常誠容主編即傳來了一封讀者電郵，原來是一位失聯已久的高中同學寫來的，此番藉著周刊竟然得以重續前緣，實是始料所不及。2011年此文被收錄於「1949大時代100小故事」一書，這是我第一篇被書籍收錄的文章，也是周刊帶給我的一個意外驚喜。

後又因著此書的出版，受邀參加第一屆「大家來寫書」活動。作為寫作新手，自己沒有任何出書門路，從不敢有出書的非分之想。如今天賜良機，自然是躍躍欲試。

這是世界日報35周年紀念，同時也是我們結婚和訂閱「世界日報」35周年紀念，可說意義重大；然而2000元100本書的出版費用，對失業的我來說非同小可。此外我才剛剛開始寫作兩年，發表的文章並不多，既不知道出書要請人寫推薦序更不懂如何編排書本，儘管心動也不敢貿然行動。

先生見狀，鼓勵我人生不留白，千萬不要錯過了老來圓夢的機會，經他鼓勵才敢動手整理文稿，居然湊出了7萬多字達到出書門檻，自己寫了篇短短的自序，糊裡糊塗地出版了一本小書「第六驛站浮想連篇」。萬事起頭難，若非周刊「時代故事」公開徵稿，也就不會有我這第一本書的出現，更不會堅持寫作到如今。

世界周刊徵集的「1949大時代100小故事」，還原革命洪流之下，小人物們的心境和悲劇。(本報檔案照)

2011年9月9日，「大家來寫書」在洛杉磯 分社舉行新書發表會，我與先生不遠千里從底城飛去參加。此次共有34人入選，20餘位素人作家歡聚一堂，人人興奮溢於言表，因為瘌痢頭的兒子是自己的好，每一本書都是作者的心血結晶。洛杉磯分社郭社長致辭時說，「恭喜各位今天都成了暢銷作家，因為凡是出了一本書的人就是暢銷作家」，這雖是句玩笑話卻頗能鼓舞人心，至今難忘。

次日「世界日報」大篇幅報導了新書發表會的消息，晚上到家後意外收到一封陌生的電郵，一看之下大喜過望，這是我多年多方打聽而不得的故友所寫來的。她是我當年落魄紐約時的室友，兩人一見如故，且同為生活掙扎不已，生出了革命友情。其後各自婚嫁搬遷，又因彼此忙於職場打拚和養兒育女而漸行漸遠，終至全然失去聯繫。

多虧這則新聞，才能在茫茫人海之中尋得故人蹤跡。次年2月終於盼到故友重逢，雖然時空改變了彼此的形體外貌，但改變不了心底的患難情誼，前塵往事一言難盡，人事滄桑不勝唏噓，感慨中寫下了「再沒有另一個三十五年」一文，在周刊發表。

我原以為自己寫得情真意切，祝福之意盡在其中，沒想到此文發表後，她再度杳如黃鶴。我不知我的文章到底是觸動了她的心事，還是誤踩了她的痛處？內疚至今，但願這篇文章能和那則新聞一樣能夠引起她的注意，從而釋懷並原諒我的無心之過。

時光荏苒，「世界周刊」已創刊近38年，即將迎來第2000期，主編、版面和欄目雖屢有變更，但始終屹立不動，更與時俱進地由紙本跨入網頁及於電子報，內容愈發多元化，亦為作者提供了更多的寫作園地。我的文章也由起初的旅遊擴及親子、城市傳真和生活等欄目，遺憾的是當初的贈報人騰英自芝城 一別後便人間蒸發，音信全無。祝福周刊蒸蒸日上，長長久久，更期待周刊能帶給我另一次的驚喜。