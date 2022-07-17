封面故事／從中學看到中年 從「世界周刊」讀者到投稿作者

1983年隨家人移民到美國的我，還是個高中生。在那離網路尚遙遠的年代，想要看新中文讀物是非常不容易的事。洛杉磯雖有華人書店 ，選擇有限而且算上運費後，價格不菲，換算過變成台幣定價的三四倍。我自幼嗜讀如命，雖然換了環境，仍喜愛中文過於英文。但放學後兼職家教一小時才五元，花十幾塊買本書，又往往不到一、兩小時就讀完，捶胸頓足痛悔看得太快。猶記得當年每逢回台，總是裝了兩大皮箱的書籍托運，重到擔心被航空公司罰款。因此，「世界日報 」和周刊變成非常重要的精神糧食。

父親是台灣的報社記者，後來晉升為主筆，雖然他寫的是經濟專欄，天花亂墜談股票我一概不懂，但整個家庭愛看報的習慣根深柢固。與母親打頭陣先來美那段日子，偶爾回台探視父親，都見到他早上買早報，下午買晚報，而且同時買好幾份，然後戴著老花眼鏡在房間裡慢慢享受。

在洛城的這頭，母親工作的公司有訂閱「世界日報」，每日下班她便會帶回家，讓我這個書蟲拿去啃，但休假日想讀周刊總要等到星期一。之後來與我們團聚的父親，延續每日必讀報之習慣，周末絕不等待，直奔離家最近的投幣報箱。要是去的晚，往往因為售罄撲了個空，又衝到超市書店，總之買到為止，否則渾身不舒服。

周刊包羅萬象，當讀者多年後我也開始投稿。相對家園及副刊，好處是版面空間大，可以容納長文。讀了許多引人入勝的各國遊記，自己寫的國家公園旅行記敘也有幸刊登，還接到編輯回饋，那份興奮自是不在話下。接下來看到大家在「料理功夫」秀廚藝，我也分享了一篇在家調雞尾酒的文章。最近也將在圖書館當志工的趣事變成徵文。只不過，如今讀者已逐漸轉向電子報，因此告知親朋好友文章刊登，不再是「請買今天的周刊」，變成在臉書上放連結，邀請大家點擊。

母親早已退休 ，家中成員也都拿手機看電子版。正當我感嘆剪報的歲月不再，某天造訪朋友家，得知此友嫌電子產品傷眼，因此仍然在閱讀傳統報紙，中間自然夾雜著多期周刊。我如喜見舊識，坐下來翻閱，一轉眼半個下午都過去了。

即使時代變化，不管是電子還是實體，精采的內容始終吸引讀者。2000是個千禧里程碑，衷心希望周刊內容繼續豐富，也鼓勵自己勤快投稿，永遠做個文化人。