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封面故事／父親的「世界周刊」雜誌牆 今有我來收藏

周柳靜芝
一落專屬我的「世界周刊」。(作者提供)
一落專屬我的「世界周刊」。(作者提供)

1992年底父母來美與我同住近三年，我為他們訂了份「世界日報」，以解爸媽在美生活的寂寥。父親一向珍視有字的紙張，讀報亦如讀書般專注，當年台灣的老家，父親在後院棚底下，依著房牆面堆了十幾疊約六呎高的舊報，如同守珍貴的物品。可我自己的舊家空間有限，父親無法再積累「世報」如前，而「世界周刊」以雜誌之型款較易收藏，父母住的房間便多了一道「雜誌牆」。

彼時孩子年幼，我鎮日忙碌，僅只經過雜誌牆邊時，抽出兩三本，觀覽附有父親圈點的文章。

我坐在雜誌牆邊的地毯上，那裡近靠一面大窗戶，窗戶外有兩棵高高的落葉木，夏濃秋橙，葉片間隱隱約約地著了天空的藍，不時地從中還響出鳥鳴聲。父母在我身邊出入，偶爾朝我丟來幾句問話，我全副心思聚集在「世界周刊」裡的大千世界。如今想來，那場面就如定格在一幀叫作「幸福」的圖面上。

1995年父親仙逝，2001年我們搬來新家。父親的「世界周刊」遂在丟與不丟間，為免物在人亡的傷感，盡數被棄。

卻沒想到自2011年4月起始，我的第一篇「裴姬的秋收之美」登陸「世界周刊」之後，我便三不五時地越過生活的水域，用文字與圖片向「世界周刊」著陸。跨12年之久，陸陸續續刊登29篇，平均每年寫兩篇半。於此，我也有了屬於自己的「世界周刊」，積成一落。

「世界周刊」迎來2000期，我就也來迎屬於我的第30期。我把自己的那一疊「世界周刊」從書架上搬下來，拍照留念。我感覺留念或者紀念是一種自己看重自己的方式，2000期涵括了多少的集智與眾感，29篇記錄了我個人的旅遊健行、人物報導、城市見聞、醫學新知、經濟理論、生活感想、房屋護理、女性經驗、閱讀心得等等，以我自己的刊登内容，能窺見「世界周刊」所涵蓋的五花八門之豐富。

「世界周刊」還有它特別的人情味兒。首篇在「世界周刊」刊出時，我人在旅行中，錯過了購買紙本雜誌，我去圖書館借閱，但只允准拷貝，即使雜誌早已過期，圖書館仍不肯棄送。可能是第一篇，我又對紙本情有獨鍾，竟然打電話給「世界周刊」，勞煩請寄雜誌容我私藏。「世界周刊」很快寄給我同期兩份。後來我又錯過兩次，卻不敢再攪擾「世界周刊」，僅從網路下載印出。

另有兩回，由於稿件寄出數月後未獲回音，我電郵詢問，不僅很快收到回函，並很快刊登。好像替一位寬容而善意的老闆做事，你覺得備受尊重，願意更努力替他做事。

當然也有被退稿的時刻，你仍能感受到「世界周刊」對你的尊重與了解，就再加把勁兒，好好地寫，期待下刻的留用與刊登。

生活太忙的時候，我選買周末版的世界日報，也是為了能看「世界周刊」。世界日報已經走了那麼長的路，陪我們海外的中國人那麼久，成為我們大家的「老老朋友」了，如今報業愈來愈式微，我期望並祝福它繼續陪伴我們長長久久。

世界日報 圖書館 醫學

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