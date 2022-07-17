封面故事／世界周刊2000期 打造「不一樣」的周刊

「世界周刊」幫助新移民認識美國社會文化，為讀者提供異國他鄉安身立命的資訊。(周靜芝／攝影)

時光匆匆，歲月靜好，不覺離開編輯台快八年了。接「世界周刊」主編來電，得知周刊即將迎來新里程碑第2000期，計畫做回顧專集，囑我談談當年主編台上的小故事。

說起來，周刊主編一職並不是我當初樂於接受的，自21歲投身新聞工作以來，一直在日報第一線做採訪和編輯工作，我個性乾脆，喜歡報紙的快節奏、高效率、搶分奪秒的每日截稿流程，相對於周刊十天半個月的作業周期，覺得太過拖泥帶水，沒完沒了。

不得不接下工作之後，我開始務實思考怎麼把一本周日刊物編好。我請教了一些長輩和朋友，決定要編一本「不一樣」的周刊。首先，這本周刊必須兼具知識的、實用的、生活的和休閒性的功能，要能幫助新移民 讀者認識美國社會文化，提供異國他鄉安身立命的資訊，譬如合法身分的取得、下一代獲得良好教育、政府的職訓和工作機會、社會福利申請、個人法律的權利義務、健康資訊、稅務和美語學習…同時也要讓兩岸三地的讀者能讀到家鄉故土的訊息。

邀請讀者參與，是另一個「不一樣」。為增加讀者、編者、作者間互動，我開闢了「回聲 讀者有話說」欄目，邀讀者對周刊前一、兩期文章，以短文提出評論、發表感觸或對文章內容作延伸增補，就如同網路上的群組對話。這個欄目一推出就大受歡迎，讀者談興火熱，從第一期刊出一頁，後來增加至四頁，一期約刊出12至15則短文，成為周刊最受歡迎的一大看點，也造就了不少「回聲作家」。

移民問題五花八門，為了解答合法身分的取得，周刊龐大的律師顧問團以信箱方式免費回答讀者來信提問。這項工作非常繁瑣，同事韓傑居中聯絡，整理稿件，任勞任怨，不但為新移民讀者提供了最佳服務，他自己也成了移民問題專家。

名家專欄 他們專業熱情

在名家專欄部分，名作家王鼎鈞的「蘋果的滋味」評價最高，鼎公博學多聞，雜文功力深厚，行文甘醇有味，老辣蒼勁，當今無人可出其右。當時他正忙著完成他的回憶錄四步曲中最後、也是最重要的一本「文學江湖」，但老人家仍每周準時交稿，且親自電腦打字。鼎公文章幽默智慧兼具，字字珠璣，每周先睹為快，是編輯台上最快意之事。

著名作家王鼎鈞的專欄，幽默智慧兼具，字字珠璣。(本報檔案照)

長輩懷中老師負責「實用美語教學」專欄多年，每次收到他書寫整齊、一絲不苟的手稿，心中十分感動。老人家住馬里蘭州，退休 後把專欄當作生活中最重要的事，設計出不同主題的實用內容，很多讀者每期剪下背誦，成了不缺課的學生。世界書局把懷中老師十多年來的專欄印行了多本單冊，每本都是暢銷書。

懷中為「世界周刊」專欄「應用英文」寫稿約800篇，原稿書寫整齊、一絲不苟。(本報檔案照)

自稱「最後一代外省人」的信懷南兄博學熱情，文采斐然。他的「坐看雲起時」撫慰了許多有同樣背景和情懷的靈魂，他的專欄有很多忠實讀者，我曾邀請他來紐約演講，他與粉絲們相見歡的熱情場面，猶如昨日。

信懷南的「坐看雲起時」專欄有很多忠實讀者，他在紐約演講時表示，對讀者心中常懷感激。(本報檔案照)

佛光山永芸法師、永固法師提供心靈的甘露法水。永固法師應邀寫了多年「耕耘心田」，以有滋有味的佛門公案和智慧法語引導讀者正向思考、活在當下。這些文章很受歡迎，據我所知，還有讀書會特別選為每周研讀的材料。後來台灣佛光山把專欄文章結集，出版了好多本書。

心理學家卓以定的「心靈診所」以實例協助新移民面對生活和文化衝擊，指導夫妻、親子相處，以及職場人際適應和生存之道，很有特色及實用性。

心理學家卓以定協助新移民面對生活和文化衝擊，指導夫妻、親子相處；她在紐約的講座上，為熱情的讀者簽名。(本報檔案照)

素人投稿 他們大放異彩

有些作者加入「世界周刊」作者群，可說是因緣和合的佳話。

剛接主編的某一天，我在傳真機上發現一堆稿子，內容和其他人不同，作者是一位小青年，他以另類思維和文字風格談年輕人的生活話題，幽默但不輕浮。稿子有三篇，風格一致。打電話給他，我永遠忘不了這位青年作者在電話的另一端吃驚地一再問，「妳真的是主編嗎？主編會打電話給一個普通的投稿人？」

我問他，這樣的稿子他手上有幾篇，都傳來看看。後來我收到他七、八篇稿子，風格都一樣，原來他筆耕多年，卻找不到可以發表的園地。

我為他開一個專欄，他筆名提墨，專欄就取名「墨眼看天下」，每期刊出一篇。由他的文章中，我感覺他會畫漫畫，問他，果然他是業餘的漫畫愛好者，後來他的文章就請他自己配上漫畫插圖，果然獨樹一幟，大放異彩。前些年在網路上看到他開新書發表會新聞，成功屬於努力的人，祝福他筆耕不懈。

另一位作者蔡珍妮的加入也是美好因緣。

珍妮住在賓州，是一位年輕三寶媽，她第一次投稿寫幾家留學生野營的趣事。她的文字觸景觸機，靈動鮮活，豐富的生命能量極有感染性，我很喜歡。

蔡珍妮投稿「世界周刊」的作品，文字鮮活生動。(本報檔案照)

我打電話鼓勵她，她特別謙虛，說第一次投稿。我告訴她，上天給了她人中少有的寫作天分，千萬要珍惜，不要辜負這枝好筆。

她的稿子投得很勤快，一篇比一篇老練，大約第三、四篇吧，她寫和朋友們得到洋鄰居贈送的一對新鮮熊掌，大夥興沖沖地在後院生火，料理傳說中的人間美味。男人們七手八腳清洗拔毛，守著大灶，慢火細燉那對黑乎乎的熊蹄子，女人看孩子聊天做點心，眾人滿心期待地忙了一天，好不容易佳饌上桌，那知熊蹄子進到嘴巴，舌頭攪動，那味兒卻怎麼也無法下嚥。珍妮寫活了眾人由天堂掉進地獄的氣急敗壞，不可置信和不甘心，真是絕透了。

後來我為她開了專欄「珍妮咖啡屋」，她寫作的範圍擴大，常常寫她家三寶的日常，特別是她小兒子三豬的點點滴滴，最讓讀者心生共鳴。

每次和珍妮通話，她總是一再感謝我給她鼓勵。我告訴她，曾聽名作家白先勇說過，他在台大讀書的時候，第一次投稿給夏濟安教授主編的文學刊物，當時他沒有自信，心想如果被退稿，以後就再也不寫了。結果夏教授不但用了他的處女作，還回信殷殷誇讚鼓勵，如此台灣文壇才有了日後大放異彩的白先勇。我笑說，主編提供良田，下種耕耘收穫的還是作者。

那些年感恩節都收到珍妮送來的鮮花和卡片。退休後多次在新浪網看到她在中國出新書、成為暢銷作家的消息，真為她高興，也由衷祝福她。

蔡珍妮在中國出版多本書籍，成為暢銷作家。(本報檔案照)

有一次意外收到加州某監獄寄來的稿子，一位受刑人寫他九死一生偷渡來美，卻受人教唆犯下重罪，鋃鐺入獄、美國夢碎的故事。文章刊出獲得許多迴響，我寫信給他，鼓勵他利用時間好好學習，為出獄做好準備。

當時快過中秋節了，我寄了一些月餅零食給他。不多久獄方退回了包裹，附上客氣的回信，說按照規定，監獄不得收食品包裹，但他們在該受刑人面前拆開包裹讓他一一看過，相信他已經領受了我的好意。

因為這位作者，我才知道美國監獄裡可以看到「世界日報 」和「世界周刊」。這麼多年過去了，但願小哥已成自由人 。

有位北卡州餐館老闆也有不同的經歷，他在文革時被下放大興安嶺伐木，九死一生。他的文字豪邁，第一次投稿寫的是南部州出產的小龍蝦買賣，非常有趣。後來又寫了初到美國當漁工和開卡車的經歷。登了幾篇稿，信心大增，有一次他問我是否認得懂得瑞典文的人，我問幹嘛，他豪氣干雲說，想把作品翻譯瑞典文送去角逐諾貝爾文學獎呢！

臥虎藏龍 他們令人敬佩

投稿人臥虎藏龍，有一年加州野火漫燒成災，每日都上頭條新聞。一日我收到高敬恩先生的投稿，他住在聖地牙哥近郊的一個農莊，正好是火勢延燒區，他圖文並茂地描寫開車回家，每條路都遭惡火奪道的險象環生，以及沿路農莊全毀的恐怖絕望情景，他的文字流暢老練，敘事層次分明，冷靜得如同訓練有素的採訪記者。他的第一手報導及圖片成為當期周刊的封面故事，非常震撼。生死交關之際，仍能臨危不亂拍許多照片，並在最快時間寫稿投遞給「世界周刊」，我打心底敬佩他。

加州世紀野火險象環生，高敬恩傳來第一手報導，非常震撼。(本報檔案照)

2009年是兩岸分隔的一甲子，這一年台大教授齊邦媛、名作家龍應台都推出鉅作，引起廣大迴響。我想起父母這一代顛沛流離，離鄉背井，每家每人都有自己的血淚故事，如今這一代人漸漸老邁，他們的人生故事兒女早聽厭了，若干年後這些點滴的歷史就湮沒了。於是我決定以「1949 大時代的小故事」為題辦徵文，聚焦1949年的個人經歷。為紀念一甲子，計畫徵稿60篇，徵文小啟才刊出，投稿就如雪片般飛來，每個故事血淚斑斑，細節宛然，未因歲月而褪色。

大多數作者平生第一次寫稿，文字及格式少有規範。有人口述子女執筆；有人邊流淚邊寫，寫完竟覺得心中堵著一輩子的病似乎治好了，稿子是否獲得刊出反倒不重要了；也有人說，兒女從不愛聽這些陳年往事，但故事變成文字他們卻讀得津津有味。有一位作者說孫女讀大學，書中的抗戰史和他口述的戰事完全不同，十分驚詫氣憤，因此鼓勵他寫出來，並自願為他打字和寄稿。作者提供的舊照片更是珍貴，我怕原件毀損，都請他們以電子檔傳送。

這些素昧平生的作者讓我非常感動，每日花再多時間與作者連絡，補強資料，修整稿件，也都甘之如飴。因為稿件多到欲罷不能，「1949大時代的小故事」最終精選刊出100篇。2010年秋天，「世界日報」結集成書，定名「1949 大時代100個小故事」，一刷很快賣光，成了當年的中文暢銷書。

世界周刊聚焦1949年的個人經歷，以「1949 大時代的小故事」為題徵文，並精選100篇出書。(本報檔案照)

2011年初，「世界日報」邀龍應台來紐約林肯中心演講，題目是「1949 華人世界的大江大海」。 她告訢我，到紐約住進旅館當晚就迫不及待把「1949 大時代100個小故事」讀完了，非常佩服「世界周刊」能蒐集到這麼多作者的親筆故事，這些片段的個人回憶，對大時代的歷史拼圖很有價值。她好奇問我，有人寫長春遭圍城的故事嗎？有的，可惜作者只成功傳來半頁手寫稿，始終無法連絡上。

龍應台暢談華人世界的大江大海，反響熱烈。(本報檔案照)

知名作家龍應台曾應邀來紐約演講並為讀者簽名，逾千華人聽眾擠爆林肯中心。(本報檔案照)

龍應台(左一)在紐約法拉盛喜來登飯店，與「1949大時代100小故事」的部分作者交流。(本報檔案照)

周刊殊榮 獲頒真善美獎

2013年，「世界周刊」迎來了天大殊榮，獲得台灣「第五屆星雲真善美新聞傳播獎」的海外地區傳播貢獻獎。此獎地位崇隆，是全球華文新聞人都渴望獲得的最大肯定和榮耀。「世界周刊」是在美國和加拿大五個「世界日報」社共同推薦下，代表「世界日報」角逐該獎。對於先後獲得自己服務的「世界日報」美加五社和「真善美新聞傳播獎」評委的雙重肯定，除了深感榮幸之外，也由衷感謝「世界日報」重視這本刊物，並在編務上給我最大的自主空間，更慶幸有最優秀的周刊團隊和作者群一起澆灌這塊園地。

「世界周刊」前主編常誠容(左)獲頒「星雲真善美新聞傳播獎」的海外地區傳播貢獻獎。(本報檔案照)

周刊每期工作周期約10至15天，流程繁雜，諸多細節。從內容設計、採訪布置、選稿、改稿、校稿、編排、美工、印刷環環相扣，錯不得一點。

記者韓傑和我一起工作的時間最久，他有深厚的法律、財經和醫學背景，非常難得。加上自我要求高，任勞任怨，是周刊封面故事的專題作者。已退休的記者曾慧燕下筆又快又好，她對骨董有研究，經常提供圖文並茂的精緻封面故事，是周刊的一大特色，她也寫過一些移民社區小人物的悲歡故事，讓人唏噓不已。

已回台灣發展的羅旦兮也是快手，整合稿件及製圖能力很強，幫我很大忙。已轉戰電視台採訪白宮的張經義曾是周刊的生力軍，在次貸風暴時推出一系列擲地有聲的分析報導，很受矚目，也因此被挖角。現任周刊主編黃婷是當時周刊主要的專題報導編輯，專題是每期的門面，她花了許多巧思畫龍點睛下題，設計版面，讓周刊生色不少。

「世界周刊」在38年前創刊，當時我是台北聯合報記者，記得時任「世界日報」總編輯張作錦先生要我把一篇我在聯合報刊出的報導，補充內容改發周刊創刊號，回想起來，我與周刊的緣分似乎早有定數了。

38歲的周刊經歷了多位主編，每位主編各有風格建樹，在一棒棒的努力下，「世界周刊」已是讀者周日最期待見面的老朋友。在我主編期間，紐約版「世界周刊」曾經刊出創紀錄的100頁，銅版紙封面加上彩印內頁，質感十足，讀者非常珍愛，唯成本不菲，若無「世界日報」長官的重視，在紙媒日益式微的年月，是難以逹成的。

海外華文刊物不多，專為美國華人移民設計的雜誌更少。恭喜「世界周刊」跨過了2000期的重要里程碑，祈願所有的新朋舊友大家一起繼續努力。