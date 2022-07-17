旅遊／加德滿都谷地之旅 神佛、王國歷史親民

博達哈佛寺是藏傳佛教聖地，世界最大的圓佛塔。（圖皆由作者提供）

馬拉王朝（1201-1769）定都尼泊爾加德滿都。1482年老國王死後，幾個兒子在加德滿都谷地建立三個城邦國，各自為王，興建皇宮神廟，在文化、建築、藝術上達到巔峰，濃縮幾乎尼泊爾全部的歷史。

1979年，加德滿都七組歷史遺址入選世界文化遺產，包括三座杜巴廣場、兩座佛教塔寺和兩座印度 教寺廟。這些不僅是遺產，而且延續著它誕生時古老時代的生活。

寺廟之城 印度教佛教共存

尼泊爾的印度教徒占80%、佛教徒10%，加德滿都寺廟超過2000座，寺廟與民居為鄰，眾神與居民相伴，共築了這座寺廟之城。

加德滿都的一天從敬神開始。清晨，人們把經過的幾座神廟轉遍，敲響掛在神龕的銅鈴向神靈報到。婦女捧著花瓣、一盤米、一碟油，為神龕灑水獻花點燈，給石雕神像塗抹紅染料；祭司用紅色花瓣糊在她們額頭上點Tika。寺廟是社區的生活中心，並不威嚴肅穆，神沒有妙相莊嚴，參拜者也無需誠惶誠恐，宗教信仰與生活血肉相連。

加德滿都「杜巴廣場」有50多座16至19世紀建造、紐瓦麗風格的寺廟和宮殿。皇宮廣場如人神共享的嘈雜大院，建築物以紅色為主色調，更蒸騰著喧沸的氣息。老王宮建於13世紀前的李查維王朝，由廓爾克衛兵守衛。廓爾克是尼泊爾王朝起源地，三個城邦國相互殘殺時，廓爾克人乘機入侵，1768年統一尼泊爾，建立沙阿王朝，定都加德滿都，馬拉王朝塵埃落定。

亞洲最大的佛塔「博達哈大佛寺」據傳是六世紀李查維王朝所建，周長百餘公尺。白色覆鉢上有個方形塔，四面畫大佛眼，環牆外壁有147個壁龕，有108尊打坐的佛像。

斯瓦揚布那寺是加德滿都的發源地，廟裡許多猴子喧賓奪主。（圖皆由作者提供）

尼泊爾最古老的「斯瓦揚布寺」建於公元前3世紀，是加德滿都的發源地，山上有大量猴群在塔廟之間蹦跳，因此又被稱為「猴廟」。主建築底座四面繪有四雙大佛眼，額頭第三隻眼表示佛的智慧。佛塔石砌白色塔基，覆蓋鎏金銅板塔身，華蓋與寶頂高聳。周邊一圈轉經筒，融合印度教與佛教。

「賈格納神廟」供奉供奉印度教最重要的毀滅與重生之神「濕婆」的第八個化身，以屋檐木柱有大量情愛雕刻聞名，多神與生殖崇拜是印度教信奉的一部分。神廟前聳立一石柱，頂端曾端坐加德滿都國第九位君王普拉塔普‧馬拉國王雕像，杜巴廣場從他開始興建。國王的雕像在2015年的大地震 中被震掉，石柱下殘磚尚未清理完。

加德滿都杜巴廣場賈格納神廟，廟前石柱頂端的馬拉國王雕像地震時掉下。（圖皆由作者提供）

有一座三層小院供奉「活女神」庫瑪麗。她是信奉佛教的谷地原住民尼瓦族的神，一直被歷代國王敬拜著，雖然國王全部是印度教徒。祭司從尼瓦人中的釋伽種姓裡挑選活女神，四歲上任，住在廟裡過著榮耀孤獨的生活。我們在樓下恭候，女神在三樓花窗只露臉一分鐘，不許拍照。還有一個活女神廟可以見到另一個女神，小女孩濃妝豔抹，由母親陪伴；她可能不明白自己為什麼要見陌生人並接受供奉。

活女神和她的母親。（圖皆由作者提供）

藝術之城 帕坦王宮絕美

「帕坦杜巴廣場」是尼泊爾最古老、壯觀的建築，在三城邦國之前已建立塔庫里王朝的王宮，建築精緻，裝飾華美的木雕、石雕、磚雕和銅雕精美絕倫，每一細節都蘊含宗教含義，被聯合國列入亞洲重點保護的18座古城之一。王宮是多重屋檐風格，每扇窗櫺都精雕細刻，門楣斗拱錯落有序；宮院內有個國王浴場，用石頭精雕細琢，是古代石雕藝術珍品。

帕坦王宮里國王浴場用石頭雕琢成，是古代石雕藝術珍品。（圖皆由作者提供）

廣場上16座造型各異的寺廟隨意排列。黑天神廟建於1637年，印度錫克哈拉風格，石頭五層尖塔式，雕刻史詩「摩訶婆羅多」、「羅摩衍那」，頂上鎏金塔剎是石雕藝術精品。神廟被諸神環繞，神祕感讓人有點恐懼。男女神們被工匠塑造得千姿百態，霓裳羽衣、穿金戴銀，線條大巧若拙又匠心獨運，讓我們由衷讚嘆。

帕坦古城像雜亂的市場，很多地毯、銅器出售。居民多是信佛的尼瓦人，尼泊爾的雕刻、銅像銀器等無數工藝品多是出自尼瓦人之手。

虔誠者之城 巴德崗古味濃

巴德崗意譯是「虔誠者之城」，12世紀建造的建築群是尼泊爾建築繪畫、木刻石雕銅器陶器藝術的發源地，有精湛的宮殿廟宇、細膩的木雕石雕和多姿多彩的民間藝術。因為遠離現代首都中心，馬拉王朝和沙阿王朝的神廟寺院、幾十個古水井等保存到今天，是一座露天宗教建築博物館。

巴德崗杜巴廣場王宮，三層陽台有55扇雕刻木窗。（圖皆由作者提供）

王宮建於1427年，宮門金碧輝煌，三層陽台有55扇雕刻細膩的木窗。杜巴廣場上國王布帕廷德拉‧馬拉端坐柱頂，他是地震後三座杜巴廣場中唯一不倒的國王。王宮周圍環繞著神廟群，「尼亞塔波拉塔」是谷地最高佛塔，五級平台階梯旁都立著一對神或獸石雕。神廟又被民居、作坊、店鋪簇擁，工匠和泥、製陶罐胚、細琢、晾曬，廣場上每天都曬著成千上萬的陶器。巴德崗古城延續著中世紀的生活。

加德滿都王國的老王宮始建於13世紀。（圖皆由作者提供） 加德滿都老王宮，由威武的廓爾克衛兵和印度教神靈共同守衛。（圖皆由作者提供）

納加闊特 喜瑪拉雅觀景台

地球上海拔最高的14座山峰中，有8座在尼泊爾境內，唯有尼泊爾能在低海拔處觀賞八座8000米以上的雪峰。

離開加德滿都，狹窄的道路擠滿汽車、摩托車，一路塵土飛揚。兩小時後擺脫車龍，拐進鄉間小路，還沒鬆一口氣，小車就搖晃在雜樹蔥蘢、路面坑窪的山路上，人像坐雲霄飛車被顛簸得五臟六腑移位，農村怵目驚心的貧窮讓人心悸。

納加闊特山上空氣清新，度假屋推窗即可觀賞雪山。次日天濛濛亮，泛紅的薄雲掛在天際，一輪紅日從山間跳出，濃霧中依稀可見喜馬拉雅山峰如高僧們端坐，隱約飄拂如眾神的大殿。幾天後我們從加德滿都飛往不丹 帕羅。起飛不久，機長通告前面有幾座海拔8000米以上的山峰；晴空萬里，機翼下希夏邦馬、卓奧友、珠穆朗瑪、洛子和馬卡魯等雪山以各自絕美的姿態相望雲端，莊嚴聖潔。我們心滿意足，尼泊爾之行沒有遺憾。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。