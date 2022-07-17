新聞眼／遊行變屠殺 怎樣跟孩子說

芝加哥北郊海嵐公園市國慶遊行發生濫射慘案，歡樂氣氛頓時變調。(美聯社)

當許多成年人仍在試圖理解7月4日國慶日當天發生在芝城 北郊海嵐公園市(Highland Park)的恐怖槍擊 案同時，有許多的父母卻面臨了一項令人不安的任務：跟孩子談論這場悲劇。

不要試圖掩蓋事實

在過去，芝加哥地區的父母可能有理由或藉口，避免與年幼的孩子談論美國其他地區大規模槍擊事件，然而當悲劇發生在住家附近時，卻讓許多家長很難逃避面對這項艱難的溝通工作，尤其海嵐公園附近許多城鎮的國慶慶祝活動紛紛取消之際，孩子們不知道為什麼遊行 突然不能去了？為什麼晚上也無法出門去看滿心期待的國慶煙火了？

芝加哥La Rabida兒童醫院行為健康和社區執行主任利布勒(Gene Liebler)說，以這次的海嵐公園國慶遊行槍擊案為例，如果你住在北伊州，每個人都在談論這個問題，如果家裡有幼童的話，孩子們也或多或少會接觸到相關信息。

芝城北郊艾文斯頓的兒童和家庭治療師稜德爾(Dafna Lender)說，自從4日發生7死39傷的槍擊案後，她一直在接聽客戶的電話。她說，與孩子溝通這件事時，「最重要的是需要絕對真實的披露信息，而不是試圖掩蓋事實，因為孩子們感受到了。」稜德爾說，「如果父母提供孩子一個相反的信息，他們的感受就會產生內在的不和諧，這比發生在外部世界的任何事情都更令人不安。」

來自芝北郊鹿田市(Deerfield)的民主黨州眾議員摩根(Bob Morgan)說，最近幾天，他和妻子在參加完遊行後一直試圖回答他們七歲的兒子提出的問題。

摩根說，兒子知道出了問題，但不知道究竟狀況是什麼。「所以，當我女兒走到聽不見的地方時，兒子就會問我們發生了什麼事，我妻子回問：『你聽到了什麼？』兒子回答：『聽到煙火聲音，』接著他問：『那些是槍聲嗎？』妻子則回答：『是的。』」

槍擊案現場有許多觀看遊行的孩子，飽受驚嚇。（Getty Images）

然後，兒子問是否有人受傷？是否有人死亡？以及為什麼槍手要這樣做？摩根和他的妻子告訴他，「是的，有人死了」，他們不知道為什麼槍手要這樣做。

摩根表示，「我準備與一個即將進入二年級的孩子進行積極的槍擊演習對話，但我其實對這件事沒有做好心理準備。」

許多家長都面臨跟摩根一樣的情形，全國兒童創傷壓力網路(National Child Traumatic Stress Network)建議，父母應該從詢問孩子所知道的開始與他們交談。該組織表示，不談論此事會讓孩子們覺得情況更可怕，或者讓他們覺得父母對於發生了什麼事情完全不清楚。

弄清孩子關心什麼

利布勒說，家長其實可以問一些開放性的問題，「但前提是你必須先掌握事實，並且能夠合理地談論它們。」

西北大學羅瑞兒童醫院普利茲克精神病學和行為健康部主任沃克普(John Walkup)說，父母積極傾聽孩子的意見很重要，這樣家長才能理解孩子真正在問什麼。他說，例如，一個孩子問為什麼夏令營被取消？這時孩子可能更關心的是在無法跟朋友在夏令營見面，而不是在海嵐公園發生的事情。

芝加哥北郊海嵐公園市槍擊案發生後，民眾驚逃，留下一片狼藉。（美聯社）

「孩子們以非常不同的方式處理所有這些事情，當他們問一個問題時，他們通常不是在問問題，而是在做一個陳述，」沃克普說，因此家長在回答為什麼夏令營被取消的問題時，直接用海嵐公園槍擊事件的詳細敘述來回答孩子，實際上可能並不是一個合適的方式。

海嵐市的柯斯特雷斯帶著女兒，在大批採訪凶案的媒體前表達禁槍訴求。(美聯社)

他建議，家長可以問孩子，「你對夏令營取消有什麼看法？」藉此進一步了解孩子的顧慮究竟是什麼。沃克普表示，「最重要的是，父母要理解他們的孩子在說什麼，而不是專注於如何對孩子說些什麼。」

利布勒說，父母在決定如何回答問題時，也應該考慮孩子的發展水平和個性。他說，例如，焦慮的孩子可能需要更多保證，讓他們知道自己與家人沒有迫在眉睫的危險。

至於對於年齡較小的孩子，父母應該誠實，但要使回答簡短、切中要點。此外，家長還可以向小小孩提供保證，讓子女知道爸媽正在盡一切可能保護家庭安全，也讓小朋友知道警察已經逮捕嫌犯。

稜德爾表示，如果年幼的孩子把射擊納入他們的遊戲或繪畫中，父母不需感到驚慌，她說，對孩子來說，這是一種應對該情況的健康方式，尤其是如果孩子的遊戲中，有救援人員出現或幫手，且孩子沒有過分關注死亡或暴力。

避免說教 尋求幫助

全國兒童創傷壓力網路還建議，家長在家中接觸媒體也應自我設限，利布勒說，「當你在家看新聞的時候，孩子可能在做別的事情，但他們都會聚精會神的聽新聞。」

當然，這對青少年的父母來說可能更加困難，因為大一點的孩子通常有自己的手機。利布勒說，對大一點的孩子而言，他們會接受到更多的信息，而「其中有些可能是錯誤或虛假信息，因此父母要確保自己有良好的基於事實的回應與他們分享。」

觀看國慶遊行的居民帶警方護送下避難。(美聯社)

稜德爾說，與青少年交談時，父母應該保持談話低調，詢問他們的想法並避免說教。

利布勒表示，如果父母覺得他們的孩子很難應對槍擊事件，也不應該害怕尋求幫助。

全國兒童創傷壓力網路建議，如果父母擔心孩子，或者孩子的反應干擾了他們自己的功能，父母應該聯繫兒科醫生或家庭醫生。沃克普說，那些在槍擊前就已經在心理健康上掙扎的孩子，在槍擊案之後可能會面臨更大的問題。

「有時候，你的孩子生病了，你會想，好吧，做為父母，我可以處理好這件事」，利布勒說，「有時候，你的孩子生病了，你會說，好吧，我要和醫生約個時間。」他表示，心理健康的問題也應該如此應對。他說，「有時候，你必須意識到，我的孩子需要的東西，遠遠超過了我作為父母所能提供的。」

有關與兒童談論悲劇的更多信息，可查詢羅瑞兒童醫院網站，網址：https://reurl.cc/k168gK。