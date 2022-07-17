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每周一書／啃老浪潮下 父母如何面對

本報訊

日本總務省在2017年發布的數據顯示，35-54歲的年齡層中，仍舊和父母一同居住的約有450萬人，其中20%的人都是「啃老族」，依靠父母的養老金生活。也就是說，日本有近百萬的中年「啃老族」。

當養兒從防老成了害老時，你該怎麼辦？《啃老浪潮：十年前的心肝寶貝，十年後卻成啃老累贅》一書作者日本精神科醫師、醫學博士最上悠（Mogami Yu）認為，面對已避無可避的高齡社會與啃老問題，人人都要有所警惕，正視並努力解決隱憂，才能真正的防患於未然。

最上悠在憂鬱症、焦慮症和成癮症方面有豐富的治療經驗，他是日本取得英國家庭治療指導員認證的第一人，主張不單靠藥物的先進療法。近年來，他也是著名的「情緒日記」倡導者，認為可以藉此改善從PTSD到高血壓等疾病。他很早就提倡替代醫學效果，推廣透過營養飲食、閱讀、運動等方法找回健康，並親身實踐。

面對啃老所造成的社會問題，最上悠在書中提到，拯救孩子的關鍵，就從父母的「傾聽」開始。父母的「傾聽、同理」，能拯救孩子從絕望的深淵走出來。何謂父母的「傾聽」？最上悠認為，用心聆聽孩子說的每句話。讓孩子把話講完，不要打斷、反駁或評論他。而何謂父母的「同理」？最上悠指出，接受孩子所說的話，理解孩子內心深處的痛苦或悲傷，並努力站在他的角度思考。

最上悠在書中以實例證明，有很多年過四、五十的子女，都是在得到父母的「傾聽和同理」後，自然而然地變得更積極、更有辦法面對挫折。即便您是年事已高的父母，為了讓孩子振作，從現在開始改變看待、對待子女的方式也不算遲。繭居、情緒障礙、厭食暴食、暴力行為……就算是讓你失望透頂的中年兒女，透過「家庭力」一樣能東山再起。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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