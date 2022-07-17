星座／7月17日至7月23日 雙子座勇敢向前 天秤座運勢給力
7月17日至7月23日，12星座運勢如何呢？
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。
幸運色彩：森林綠
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
金牛座
總運指數：★★★★☆
愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
雙子座
總運指數：★★★★☆
愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
天秤座
總運指數：★★★★★
運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
射手座
總運指數：★★★☆☆
自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★☆☆☆☆
這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。
幸運色彩：草地綠
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
本周你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。
幸運色彩：草地綠
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
【延伸閱讀】
上一則
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
下一則
FB留言