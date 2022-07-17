醫藥短波／多動症 容易暴飲暴食
近年來的大規模調查研究發現，注意力缺陷多動障礙症的患者也有飲食失調的現象。而且女性比男性要高得多，不論是神經性貪食症，在短時間內暴飲暴食，或者是一般的暴食症，都是造成肥胖的原因。多動症成年患者肥胖比率幾乎增加了70%左右，兒童患者體重增加了40%左右。
為什麼會這樣呢？
心理科醫師發現有多動症的患者，大腦可能缺乏多巴胺。多巴胺其實是大腦中一種重要的化學神經遞質，具有獎勵、動機、記憶、注意力，甚至是身體運動的調節功能。而在多巴胺生產過程中，有著關鍵作用的一種氨基酸就是酪氨酸。人體中的轉化酶可以將酪氨酸變成多巴胺。而另一種天然存在於高蛋白質的食物中的苯丙氨酸也可以製成酪氨酸。所以含高量蛋白質的食物如雞、牛肉、雞蛋、奶製品、大豆和豆類就變成多動症患者喜歡大量攝取的食物，也下意識貪食或暴食而發胖。
出現這種情況應該怎麼辦呢？
在多動症和健康飲食的國際會議上，最近提出治療多動症的一些興奮劑，如Vyvanse也能輔助治療暴食和貪食症。不但可以幫助患者提高執行功能比如說計畫、執行和組織日常工作的能力，而且能夠增加多巴胺的水準，進而幫助患者能更好的控制自己暴飲暴食的衝動，愈早進行治療越能提高康復的可能性。
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醫藥短波／長得高 可能影響健康
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