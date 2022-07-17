醫藥短波／多動症 容易暴飲暴食

近年來的大規模調查研究發現，注意力缺陷多動障礙症的患者也有飲食失調的現象。而且女性比男性要高得多，不論是神經性貪食症，在短時間內暴飲暴食，或者是一般的暴食症，都是造成肥胖 的原因。多動症成年患者肥胖比率幾乎增加了70%左右，兒童患者體重增加了40%左右。

為什麼會這樣呢？

心理科醫師發現有多動症的患者，大腦可能缺乏多巴胺。多巴胺其實是大腦中一種重要的化學神經遞質，具有獎勵、動機、記憶、注意力，甚至是身體運動的調節功能。而在多巴胺生產過程中，有著關鍵作用的一種氨基酸就是酪氨酸。人體中的轉化酶可以將酪氨酸變成多巴胺。而另一種天然存在於高蛋白質 的食物中的苯丙氨酸也可以製成酪氨酸。所以含高量蛋白質的食物如雞、牛肉、雞蛋 、奶製品、大豆和豆類就變成多動症患者喜歡大量攝取的食物，也下意識貪食或暴食而發胖。

出現這種情況應該怎麼辦呢？

在多動症和健康飲食的國際會議上，最近提出治療多動症的一些興奮劑，如Vyvanse也能輔助治療暴食和貪食症。不但可以幫助患者提高執行功能比如說計畫、執行和組織日常工作的能力，而且能夠增加多巴胺的水準，進而幫助患者能更好的控制自己暴飲暴食的衝動，愈早進行治療越能提高康復的可能性。