娛樂／美國隊長飛向宇宙「巴斯光年」扛著責任感帶隊

克里斯伊凡配音演出的皮克斯動畫「巴斯光年」前陣子上映。（取材自IMDb）

克里斯伊凡（Chris Evans）配音演出皮克斯動畫「巴斯光年」（Lightyear）前陣子上映，被問到「美國隊長」（Captain America）與「太空隊長」巴斯光年是否相似？他稱讚兩個角色都一樣充滿責任感、榮譽感，「我覺得演美國隊長、配音巴斯光年的本質上是相似的，要透過自己的想像力，帶領觀眾進入到電影 裡的想像世界，我很榮幸能有機會挖掘這些角色的生命能量」。

隊長出任務 悶著頭做事

「巴斯光年」講述巴斯光年在遙遠的外太空星球，率領一群菜鳥完成任務的冒險旅程。

克里斯伊凡、琪琪帕瑪及塔伊加維提迪一起為「巴斯光年」配音。（路透）

提到自己心目中的「巴斯光年」，克里斯伊凡認為，他是一個傑出的太空騎警，扛了太多責任，想要完成一些正確的事，但總是不願意接受任何人的幫忙，「他只想自己悶著頭做事，但這很容易讓他遇到許多麻煩，甚至讓他活得很有負擔」。克里斯也提到「巴斯光年」有時看起來可能很霸道，「但他只是希望身邊的人，可以好好聆聽他的心情，了解他想原諒自己的初衷」。

在這一集電影裡面，巴斯光年因為犯下失誤，導致全隊夥伴被棄置在外太空的荒涼星球，克里斯伊凡與同樣配音主演的塔伊加維提迪（Taika Waititi）被問到私底下是否有遇過相似狀況，塔伊加維提迪立刻搶答「當然有」，隨後更搞笑說「克里斯伊凡與我常常對彼此做一些無法被原諒的事」，瞬間逗樂克里伊凡斯。

而塔伊加維提迪也強調，朋友之間就是要互相包容，畢竟通常很難知道彼此的處境為何，「真正的朋友是能夠原諒你，也能讓你變得更好」。

「巴斯光年」僅讓巴斯光年領導一整支小隊，更有一隻可愛且靈活的機器貓「白襪」。（取材自IMDb）

克里斯伊凡 驕傲當主演

克里斯伊凡這回為「太空隊長」巴斯光年配音，而他先前在漫威扮演「美國隊長」，被問到比較喜歡哪個角色的經典台詞，他圓滑回「不可能給出明確答案」。

克里斯伊凡從小就是皮克斯動畫迷，他說巴斯光年的經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠」（To Infinity... and Beyond）是他生命早期的美好記憶，「我很驕傲可以扮演這角色，為自己能成為這宇宙的一部分感到榮幸」。

不過這句台詞是喜劇天王、原本的配音員提姆艾倫（Tim Allen）先講的，克里斯伊凡只能盡自己最大努力去尊重，並添加自己的想法，「但對我來說，在『復仇者聯盟』（The Avengers）裡面，我至少是這個宇宙裡第一個講『復仇者，集結』的人。」

「巴斯光年」講述巴斯光年在遙遠的外太空星球，率領一群菜鳥完成任務的冒險旅程。（取材自IMDb）

機器貓搶戲 貼心伴主角

「巴斯光年」這一回不僅讓巴斯光年領導一整支小隊，更有一隻可愛且靈活的機器貓「白襪」，由亞裔美籍配音員彼得索恩（Peter Sohn）配音，克里斯伊凡大讚彼得索恩完美捕捉這隻貓的聲音細節以及神韻，「這隻機器貓總是充滿情感的支持巴斯光年，他才能適應每四年回到地球，人事已非的困境」，並提到巴斯光年時常會對這隻機器貓聊天、紓解壓力。

至於迪士尼是否有在最後送一隻機器貓給克里斯伊凡？現實生活中愛狗如癡的他立刻大笑，「不了，我已經有我生命的『白襪』了，那就是我的愛犬道奇，但他總是很不喜歡聽我的問題」。

片中女英雄 不再怕太空

克里斯伊凡接演「巴斯光年」，坦言雖與「玩具總動員」（Toy Story）的「巴斯光年」不同，不過這部電影可是「巴斯光年」的原型發想，「我們本來只知道巴斯光年是個玩具，是個太空人 ，但為什麼會有這樣的性格，我想會拍這部電影，就是我們想為他增添更多故事背景」。

琪琪帕瑪（Keke Palmer）在片中為女主角伊琪配音，她則說這是一個有別以往的女英雄角色，「她的祖母是一個傑出的太空人，她想要繼承祖母的榮耀，但她有太空恐懼症，幸好靠著朋友幫忙才能突破難關，我只能說我非常喜歡這個角色」。

塔伊加維提迪除了為片中要角「莫瑞斯」配音之外，他同時也是「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）的導演 ，塔伊加強力宣傳「巴斯光年」，大讚片中的友誼元素非常動人之外，也不忘搞笑說「但如果你真的不喜歡動畫片，你可以去看『雷神索爾：愛與雷霆』。」

琪琪帕瑪在片中為女主角伊琪配音，說這是一個有別以往的女英雄角色。（取材自IMDb）

續集添角色 點名三眼怪

「巴斯光年」導演安格斯麥克雷恩（Angus MacLane）與製片加琳蘇斯曼（Galyn Susman），兩人原本就是「玩具總動員」系列幕後團隊，早就想將「巴斯光年」這個角色拍獨立電影，再加上兩人都是科幻迷，才想要藉此延伸，「我們都愛『美國隊長』，喜歡他的榮譽感、責任感，當我們要再度選角，就想到克里斯伊凡」。

安格斯麥克雷恩提到這次「巴斯光年」更有領導魅力，必須帶領一群菜鳥太空人完成艱難任務，「克里斯伊凡是不二人選，他的聲音表情很堅定，而且他也擅長喜劇」。

「巴斯光年」導演與製片表示，如果「巴斯光年」想再拍續集，頂多是讓「三眼怪」客串。(取材自IMDb）)

由於「巴斯光年」的前一代配音員是喜劇天王提姆艾倫，兩人坦言有先與提姆艾倫交流，請他給出一些意見，「提姆艾倫當然是不可取代，不過克里斯伊凡也很棒，我們希望『巴斯光年』可以像『007』的詹姆斯龐德（James Bond）一樣，一直傳承下去，之後也可以有不一樣的配音員」。

如果「巴斯光年」想再拍續集，是否想再加入其他「玩具總動員」系列角色？兩人立刻大笑，加琳蘇斯曼提到如果其他玩具風格不符合，可能很難客串，頂多就是同樣有科幻片風格的「三眼怪」，「我們都喜歡三眼怪，也許能與巴斯光年擦出火花」。（取材自聯合新聞網）