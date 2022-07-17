娛樂／「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒還原一代搖滾傳奇

男主角奧斯汀巴特勒說，自己花了兩年的時間專心準備角色。（取材自IMDb）

「貓王艾維斯」（Elvis）前陣子在坎城、英國、澳洲 舉行首映後獲得正面評價，不僅創下今年坎城影展映後12分鐘的鼓掌紀錄，也被讚是導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）又一震撼神作。曾執導「紅磨坊」（Moulin Rouge）、「大亨小傳」（The Great Gatsby）的巴茲魯曼提到，自己苦心研究「貓王」多年，他透露當初貓王遺孀普莉西雅（Priscilla Presley）看完首映後給出大好評，「我要落淚了，對我們來說這就是最好的評論」。

奧斯汀巴特勒 準備兩年

當初為了找到合適的演員來演活「貓王」震撼人心的形象，製作團隊在選角的過程中花了很多心力。（取材自IMDb）

當初為了找到合適的演員來演活「貓王」艾維斯震撼人心的形象，製作團隊在選角的過程中花了很多心力。影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）還為此特別打給巴茲魯曼，向他推薦奧斯汀巴特勒（Austin Butler），直說自己「從沒見過年輕演員有這樣的工作態度，無時無刻都致力於完美一個角色。」而在大量試鏡及音樂表演後，巴茲魯曼也很清楚知道奧斯汀巴特勒能完美詮釋這位跨世代搖滾巨星。

男主角奧斯汀巴特勒則說，自己花了兩年的時間，不接任何工作，專心準備這個角色，「我到現在講話還有點貓王的口音，因為我研究了他多年來聲音及動作如何變化，試圖挖掘他的人性面」，也狂讚貓王不僅是一個歌手，更是美國精神象徵，「他喚醒所有人勇敢向體制反抗，是獨一無二的超級巨星」。

而為了研究貓王的各種面向，奧斯汀巴特勒說：「我將自己化為一塊海綿，去讀每本我能找到的書，去看每個我能找到的圖像和影片，完全把自己化為一個偵探，然後再和多位聲音教練合作，學習歌唱和表演，因為嗓音是他的一大特色。」果然演出大獲好評，被譽為「神之演技」，成功詮釋這位非凡的傳奇人物。

湯姆漢克斯 也佩服選角

湯姆漢克斯飾演的貓王經紀人「湯姆帕克上校」，強迫貓王拚命演唱為自己賺錢。

連片中飾演貓王經紀人「湯姆帕克上校」（Colonel Tom Parker）的影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）都說，自己完全無法把目光從奧斯汀巴特勒身上移開，「不管那幕戲是在演什麼，不管他是否在台上、表演或唱歌，他都火力全開，他對角色的投入程度讓人讚嘆不已。」

奧斯汀巴特勒也表示：「我想要忠實地去演繹貓王艾維斯，並向他致敬，他是如此偉大不凡的人物，完全超越世代的框架，所以這就像攀登聖母峰，只能一步一腳印地堅定向前。」

湯姆帕克上校 成功造王

湯姆漢克斯表示，湯姆帕克上校不僅欺騙貓王，從他的版稅中拿走大部分酬勞，又強迫他拚命演唱為自己賺錢，雖然湯姆漢克斯缺席記者會，不過他在其他訪問中提到，即便湯姆帕克上校聲名狼藉，他也認為湯姆帕克有其真誠之處，「我從很多人那裡聽說他是一個令人愉快的人，能夠照亮每個房間。」

​湯姆漢克斯（下）說，湯姆帕克無疑是個貪得無厭的騙子，但他同時也是一個造王者。（取材自IMDb）

湯姆漢克斯說，湯姆帕克無疑是個貪得無厭的騙子，但他同時也是一個造王者，成功讓「貓王艾維斯」成為全球巨星，「巴茲魯曼說沒有湯姆帕克上校就沒有貓王，這是一種完全共生的關係」。

而先前電影 回到兩年前取景的澳洲黃金海岸宣傳，有民眾發現湯姆漢克斯拿著麥克風的手不停顫抖，需要用另一隻手扶住，讓外界相當擔心他的身體狀況。湯姆漢克斯曾說自己高血壓 ，患有糖尿病，兩年前在澳洲拍戲時，又與老婆麗塔威爾遜（Rita Wilson）雙雙確診新冠肺炎，再加上最近出席活動時明顯消瘦。不過湯姆漢克斯自承出道以來不忌口，也曾自承「我是個懶惰的美國人，也很胖，電影裡的我就是我的樣子」，但是他近年已經開始積極運動減重。（取材自聯合新聞網）