封面故事／租客危機 千萬人無家可歸

美國面臨租客危機，便宜、負擔得起的房屋愈來愈難尋覓。（路透）

通貨膨脹高攀，生活成本大增，導致拖欠租金情勢愈來愈多；「華盛頓郵報」(The Washington Post)記者艾卜哈·巴塔萊(Abha Bhattarai)及瑞秋·西格爾(Rachel Siegel)在報導中，揭露無家可歸者已不限於無業者的嚴峻事實，反映出美國正面臨租客危機，有遭到逐屋、流離失所風險的民眾，可能高達上千萬人。

全國有多少人流離失所，非常難以估量，疫情爆發後尤甚，全國終結無家可歸聯盟(National Alliance to End Homelessness)估計，2020年1月時的人數約在58萬以上；而華郵近期訪問15個州的官員都說，今年尋求協助的無家可歸者人數「激增」，至多可能增加三倍。

由於薪資上漲、新公寓建築成本增加以及通貨膨脹，推高房屋租金價格。(Getty Images)

新冠疫情衝擊 貧富懸殊

新冠疫情之後催生的財富榮景，讓財富分化更為嚴峻，擁屋者的身家因房價上揚而水漲船高；而上揚的租金，卻成為租屋客愈發可怕的威脅。

約翰霍普金斯大學社會學助理教授梅洛蒂斯·格里夫(Meredith Greif)就說，生活成本上升速度太快，食物、汽油價格大漲，超過薪資成長速度，於是很多人變得無法負擔租金，故通膨可謂讓當前變得「非常不穩定」。

地產經紀商Redfin的數據顯示，5月的全國房租中位數為2002元，與去年同期的1738元相比增加15%；人口普查局(Census Bureau)的數據顯示，6月初有1370萬人拖欠房租，比4月時多7%，而拖欠房租的民眾中，有460萬人表示可能會在未來兩個月內遭到驅逐，較4月多32%。

就算是有份穩當工作，也不再是能夠按時繳納租金、保住安樂窩的丹書鐵券。許多收容機構表示，過去，民眾會流離失所，幾乎都是因為失業，或是遭遇特殊變故，例如急病等而導致無家可歸；但是現在，他們看到愈來愈多家庭，家中成員有穩定，甚至是很好的收入，但就是沒辦法找到他們能夠負擔的房子。

收容機構Atlanta Mission溝通經理瑞秋·雷諾茲(Rachel Reynolds)就表示，以前，有固定收入的民眾跟沒有固定收入的民眾有顯著分野，但現在，將有愈來愈多形形色色的人到此尋求協助。

全國房租中位數，比去年同期大漲15%。（本報檔案照）

加州租金補貼 杯水車薪

例如在加州沙加緬度(Sacramento)，原產品經理喬桑·英格里斯(Josanne English)今年4月失業後，發現自己光是食物、水電等開銷，就因為通膨而壓得喘不過氣來，將租金的開支排擠掉；雖然英格里斯符合沙加緬度郡每月1300元的租屋補貼資格，但在這平均租金近2800元的加州首府，如同杯水車薪。

6月遭到驅逐的英格里斯將三名子女送去親戚家借住後，只能以自己的多功能車(SUV)為家，借用健身房洗浴；英格里斯說：「我曾經賺過很多錢，去年大概有10萬吧，我不能相信有一天我會過這種生活，但看看現在的開支，在我身上發生的事情，也可能發生在任何人身上。」

在亞利桑納州土桑(Tucson)的維納斯·洛佩茲(Venus Lopez)去年10月因為租金無法負擔，而選擇搬離原本的公寓；結果洛佩茲發現，因為當地在疫情期間租金大漲22%，導致她開出的1100元租屋預算愈發遙不可及，雖然有申請社會住宅的機會，但是這至少需要等上好幾個月的時間。

洛佩茲在這段時間，只能以每周483元的房費，與三個孩子一起住在汽車旅館；但在6月噩耗傳來：她住的旅館因為網路品質太差，影響到遠距上班工作效率而遭到解雇。洛佩茲看著逐漸見底的儲蓄及被迫向親戚借錢的處境，說：「萬物皆漲，連自己擁有的東西都愈來愈難守住，找間買得起的住宅更是快要成為天方夜譚。」

通膨一漲再漲，住房成本節節攀升；南加沙加緬度的無家可歸人口創下歷史新高。（本報檔案照）

無力負擔租金 以車為家

收入有限的民眾影響更甚，例如在密蘇里州斯普林菲爾德(Springfield)的佐敦·埃文斯(Jordan Evans)，其丈夫患有第1型糖尿病，而她自己則從事零售、家政等工時較為彈性，但是薪資也較不穩定的工作；種種壓力，終於導致他們在6月時因無力負擔租金而遭到驅逐。

埃文斯夫婦因此過上以車為家，在家得寶(Home Depot)停車場過夜的生活，由於必須撙節開支，他們不願意多花158元買車窗遮陽簾，因此，有時他們起床時，還會看到幾對眼睛在盯著他們。

埃文斯夫婦目前在排隊等800元租金的低價租房，但是他們說，其實就算他們得到這個機會，恐怕也是無力負擔；這對夫婦還說，在密蘇里州，每個月的房租動輒就是漲20元、甚至有一口氣漲150元者，要覓得一屋愈來愈不容易，以至於他們這幾天只能睡在車上的時候，發現自己並不孤單，只能睡在車上的人並非只有他們。

失業者即使短暫的流離失所，也會對人生產生重大影響。（美聯社）

雖然流離失所的民眾激增，不過當中大多數人不會終其一生都無家可歸；格里夫表示，只有20%的無家可歸者會長期流落在外，成為街友或是只能住在收容中心，大部分民眾流離失所後，會在一年內重新找到新的住處。

但格里夫說，就算只是短時間流離失所，對一個人的一生也會造成重大影響，「就算能夠以車為家，當你流離失所時，就已經掉下懸崖」，例如失業，或是長期性的財務狀況不穩定等風險都會接踵而來。

例如英格里斯在失業之後，找到了一份建設公司管理職的新工作，但是因為日夜住在車上的環境，讓她上班遲到率增加，工作效率降低；在向公司老闆談論她的處境後，老闆願意補貼她6000元，作為承租月租金2500元的公寓的押金。

勞動力市場正在緩解，或有助於失業者盡快擺脫困境。 (歐新社)

英格里斯一家終於在本月結束流離失所的生活，但是到了新屋後，英格里斯發現自己已經一無所有，儲蓄耗盡、股票脫手，還透支436元；讓英格里斯說：「我本來以為我有房子之後，一切都會好起來，但現在我很挫折，原來我們基本上是要從頭開始。」