封面故事 ／房租飆 小企業雪上加霜

餐飲業受到疫情嚴重影響，正在艱難復甦中，又面臨房租飆漲。(本報檔案照)

隨著聯邦政府停止新冠疫情的補助、通貨膨脹持續發酵，國人只能盡量縮衣節食、勒緊褲帶生活；但預算持續減少下房東也開始漲租，使中小企業家在面臨群眾消費力下降、營收萎縮的同時，還得想辦法擠出更多房租，可說是雪上加霜。

兩年前疫情剛爆發時，德州禮品店Gramercy Gift Gallery的老闆賈西亞(Martin Garcia)仍按月繳交房租，但房東允許他按能力許可支付就行；不過去年8月聯邦政府停止實施禁逼遷令(eviction moratorium)後，房東開始向他索討過去一年積欠的房租。

幸好之前的假期銷售還算不錯，賈西亞在15天之內向銀行籌到1萬元、還附帶高額的利息，終於在假期結束後順利償還；但他也擔心今年不景氣的狀況若繼續惡化，像禮品店這樣的非必需性消費，經營恐怕會更加困難。

根據小型企業聯合集團Alignable研究中心的調查，今年5月竟高達33%的小企業無法全額或及時繳交房租，比4月的28%又再上升一些；另外，有52%的人表示房東在過去六個月內已調漲房租。

「還有很多的小企業正在從新冠疫情的最後階段復甦，」Alignable的通訊主管卡斯多(Chuck Casto)解釋：「加上還要應付近幾年最嚴重的通膨，讓小企業的生存岌岌可危。」

華府餐飲業者莉絲·拉科斯特(Ris Lacoste)表示，她申請的聯邦餐飲業振興基金(SBA Restaurant Relief Fund)必須在明年3月以前用完，如今生意毫無起色，她也擔心自己明年沒有振興基金後要如何生存，「在那之後我該怎麼辦？我現在每存的一分錢最終都得吐回去」。

「薪資在漲、食物成本也在漲、就連水電費也不例外，我已經每周工作六天、一天12小時，」拉科斯特說：「但現在我們都是在替房東賺錢，這樣能撐多久？」

商業地產研究與諮詢服務公司Marcus & Millichap的調查指出，2022年第一季的租金比去年同一時期成長4.6%，空屋率則下降6.5%、創下2015年來的新低。

該公司全國房屋零售總監多布(Daniel Taub)更預言未來的零售市場不大樂觀，通膨成長將持續抑制消費，房東也會更難漲租：「消費力有限的情況下，零售業者可負擔的空間和庫存量也會減少，未來勢必有人要先妥協。」