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星座／7月10日至7月16日 金牛座貴人相助 獅子座財運不錯

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自

己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會

得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發

生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容

易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

獅子座

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會佔據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；

財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計畫的事

情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力

無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：草根白

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸

。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

幸運色彩：牡蠣白

最速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

射手座

總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明

自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事

情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關

注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順

序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：生態綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

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