料理功夫／番茄蘑菇炒豆腐

番茄蘑菇炒豆腐

番茄含有茄紅素和胡蘿蔔素，不僅防癌、抗癌，更有益於眼睛健康。蘑菇可促進新陳代謝，增強免疫力 。豆腐乃優質植物蛋白質 ，膳食纖維豐富、熱量低，可抑制脂肪堆積。番茄、蘑菇和豆腐一起入菜，營養加分，健康加倍。

材料：

老豆腐(Firm Tofu)、番茄、蘑菇、水。

調味料：

橄欖油、薑黃粉、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.老豆腐以湯匙搗碎，加入薑黃粉拌勻；番茄洗淨後切丁；蘑菇去除薄膜，洗淨切小塊，備用。

2.炒鍋倒入適量橄欖油，1分鐘後加入搗碎的薑黃豆腐，撒入適量的鹽調味，快速拌炒盡量去除豆腐水分，炒熟後先盛起備用。

3.橄欖油倒入炒鍋，油熱後加入番茄和蘑菇拌炒。兩分鐘後續放入薑黃豆腐，以黑胡椒和醬油調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

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