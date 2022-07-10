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料理功夫／夏威夷鳳梨鮮蝦炒飯

伊蓮小姐
鳳梨盅夏威夷鮮蝦炒飯
鳳梨盅夏威夷鮮蝦炒飯

夏威夷鳳梨鮮蝦炒飯（3人份）

材料：

鳳梨1顆（大小不拘）、米2杯、鮮蝦8條、絞肉100克、去膜毛豆約40克、紅椒、黃椒細末適量、鹽巴適量、油適量、鳳梨汁些許、肉鬆（裝飾用，可選用）。

作法：

1.白飯煮好或是隔夜飯，鳳梨表皮洗淨後瀝乾，用刀對半或三分之二剖開，挖空鳳梨肉，將果肉切丁備用。

2.鮮蝦剝殼、去腸泥，汆燙後備用。

3.毛豆燙好去膜，紅椒、黃椒洗淨切細末。

4.平底鍋熱油倒入絞肉快速翻炒後撈起。

5.把白飯倒入鍋中翻炒，放入肉末、毛豆、紅黃椒細末，開大火快速炒，接著倒進鳳梨丁，最後放入燙好鮮蝦，可適量加點鳳梨汁增加香氣，加入鹽巴調味後就能熄火，裝入鳳梨盅或是另外裝飾成盤倒扣。

夏威夷鮮蝦鳳梨炒飯
夏威夷鮮蝦鳳梨炒飯
素食版夏威夷鳳梨炒飯
素食版夏威夷鳳梨炒飯

小叮嚀：

1.去掉肉品跟海鮮類，就是素食版夏威夷鳳梨炒飯，同樣美味。

2.大部分人知道炒飯要好吃，莫過於用隔夜飯下鍋翻炒，如果沒有隔夜飯，用現煮的白飯替代也可。此外，在白米飯中加點適量糯米或黃米（口感軟糯），生米鍋內的水量少約十分之一，煮好後攪拌放涼即可，味道跟隔夜飯雷同。

3.炒飯要粒粒分明，用油需要多些，可以斟酌用量。

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