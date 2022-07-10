料理功夫／蔥爆麻辣土豆絲

蔥爆麻辣土豆絲

美國盛產馬鈴薯（中國人又稱其土豆、洋芋），是美國人的主食，因此自從來美後吃過許多好吃的美式馬鈴薯料理，不過中式款的美味與精彩度與之相比是毫不遜色，如此道以熱炒處理的蔥爆麻辣風味在咱們家就始終人氣不墜。

材料：

乾辣椒10條、蔥白5根、蒜3瓣、麻辣鍋醬1/2大匙、中型馬鈴薯2顆、鹽適量、糖1茶匙、蔥綠5根。

作法：

1.乾辣椒洗淨後拭乾，或以沾濕的廚用紙巾拭淨；蔥白切段；蒜切片；馬鈴薯削皮切成細條狀後沖洗數次去黏性澱粉；蔥綠切段。

2.炒鍋熱油，丟入乾辣椒以中小火炒出辣味。

3.丟入蔥白段和蒜片轉大火爆香。

4.加入麻辣鍋醬，轉成小火略微拌炒。

5.將馬鈴薯條入鍋以中大火炒至斷生，但仍保有脆度。

6.撒入鹽和糖調味，熄火後趁熱拌入蔥綠段。

小叮嚀：

1.乾辣椒洗淨後須拭乾水分，以免量少、體積小未能達到散熱作用而產生油爆現象。

2.以熱炒處理的馬鈴薯在削皮切過後，一般都會經沖洗以去除黏性澱粉，以使食用時口感爽脆；亦可省略此步驟，視各人喜愛的口感而定。

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