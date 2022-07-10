地產迷思／買房2個月過戶 有訣竅

「這間速食店是基督徒開的，他們星期天不開業，但是生意還是很好。現在已經過了中餐的高峰時間，否則點餐的隊會排很長」。2022年6月底的一個星期五下午，苗太太剛過完戶，帶著興奮的心情，牽著苗先生的手，在大兒子苗時和大女兒苗馨，還有一位教會老朋友珍雪麗的陪同下，到這間速食店用餐。上一次他和苗先生想去這家餐廳用餐的時間大約是下午1點，當時人潮洶湧，他們就沒進去。這次來的時間比較好，為了慶祝順利過戶，苗太太決定要全家來嚐嚐這間全美聞名的Chick-Fil-A的美食。

從早上8點半起床後，苗太太非常興奮，花了大約一個小時刻意打扮自己。今天可是她的大日子，她們夫婦共同買的一棟位於Levittown的一家庭房屋要過戶了。從兩個月前開始，經過大約一個半月密集的看房、討價還價，還有另外一次很不愉快的簽約不成經驗之後。他們完成簽約手續，購買了一棟占地7000平方英尺、樓板面積大約1300平方英尺的小住宅。

這棟住宅有一些問題：1.壁爐在門口的斜後方，空間利用很差。2. 屋頂很低，二樓的廁所侷促不堪，男生若站在馬桶前如廁必須半蹲，浴室的窗戶緊接著二樓的地板，必須趴在地上才能開啟。3.天花板有漏水的痕跡，屋頂在大雨的時有漏水的可能。4.有一半的屋頂已經老舊，必須要立即更換。雖然有這些問題，但是苗家夫婦還是毅然決定簽約購買，苗先生很清楚，看房到一個程度，必須要果斷的做決定，不能再拖延。

整個房地產 市場的大環境對買家非常不利。第一、賣家搶房搶得很厲害。苗先生夫婦一家在看房的時候最平常的遭遇是有意購買的人常常超過30個，公開展示的時候，排隊要排一個小時以上。賣主要價如果是65萬，買主可能哄抬到75萬成交。第二、利息暴漲，3個月內利息漲了2.5%。當他們開始看房的時候，5年浮動的貸款 利息大約是3%，當他們簽好契約的時候，利率 已經漲到5.5%。當苗太太送進貸款申請書的時候，貸款經紀人要她立刻把利息鎖定。但是鎖定的期間只有60天，要是60天之內不能過戶，利息鎖定期限過期，利率可能漲到7%。

雖然她地產界的朋友告訴他，貸款人數眾多，銀行貸款部申請書堆積如山，平均過戶期間從以前的兩個月拖到三個半月，苗先生決定無論如何必須在60天之內過戶，否則後果不堪設想。苗先生是一位地產達人，他自己的工作便是買舊房翻新，苗太太是房地產業務員，賣過十幾棟房屋，他們都深諳房地產的過戶檔期以及程序。兩位達人踏出購屋的第一步之後，便積極採取行動，達成迅速過戶的目的。

長島每個鎮各自為政，產權保險公司的調查員必須要跑到管轄該房屋的政府機構才能調到檔，因為他們業務繁忙，有時候調去房屋局的使用許可，需要一個半月還不能做好。苗先生知道他沒時間等產權公司慢慢去取檔，簽約之後三天，親自到1 Washington Street把這棟房屋的所有建築圖、使用許可、開工紙、建築完成證明、藍圖、土地測量圖都找出來，花了78元把全部的檔都印出來。同一天他到240 Old County Road的納蘇郡公所（County Clerk's Office）把有關這棟房屋ru4錄上的特約（covenant）條件（Condition）以及限制（Restrictions）都調出來。這些規定都是這棟房屋要改建的時候必須遵守的規定。苗先生花了一個小時把這些檔都讀過一次，瞭解他要改建房屋的時候會面對的問題，並且立刻把文件送給產權公司。產權公司有了這些檔，產權報告便順利在10天之內完成。產權報告做好之後，苗先生立刻訂房屋的測量圖，測量圖一個星期便做好了，包括測量圖的完整產權報告在17天之內完成。

這時候苗先生再到房屋局，商量房屋擴建事宜的時候，房屋局的負責員工告訴他兩條壞消息：1.賣主在建好籬笆的時候，沒有請房屋局的人去檢查，房屋局裡有一張Open Permit（未簽收的開工紙），賣主必須要到房屋局申請驗收。 2.屋主在房屋的旁邊建了一個有屋頂的停車位，2012年的時候這個停車位的屋頂被斷樹壓毀，賣主向鎮公所領取補助款1萬5000元的修繕。根據規定，屋主必須到房屋局申請開工許可，才可以開始修繕。在2008年屋主蓋這個有屋頂的停車位的時候，鎮的法律允許屋主在離街道15英尺的地方建有屋頂的停車位，但是後來法律改變，屋主不能在離街道25英尺之內蓋任何建築物。屋主怕他如果到房屋局去申請修繕，房屋局不會批准他的申請，便背著房屋局偷偷把停車位的屋頂修好。這種行為在房屋局的法規裡屬於「無照施工」，是違法的。如果賣主沒改正，苗先生過戶之後，必須自己處理這個問題，費用要大約5000元，而且他很可能必須要損失這個有車頂的停車位。

苗先生請他的律師阮律師通知賣主的律師處理這兩個問題。賣主兩個星期之內便拿到有關籬笆的合法完成證明（Certificate of Completion），但是關於有屋頂的停車位，賣主律師卻裝聾作啞。當阮律師再催促的時候，賣主律師便拒絕接阮律師的電話。苗先生知道賣主想利用市場上不利買主的事實，用「拖」來逼迫苗先生接受車位的非法狀態。經過兩天的考慮及和建築師的商量，苗先生決定自己花錢請建築師處理，不和賣主糾纏。縱使最後他必須損失有屋頂的車位，他也願意承受，充其量不過是一個停車位罷了。他於是通知阮律師告訴賣主律師，買主不要求賣主處理有車頂的車位的問題，賣主律師立刻恢復合作的態度。

關於貸款方面，苗太太有一位很有經驗的貸款經紀朋友董先生。他告訴苗太太有家中國銀行有一種特別的貸款途徑，可以很快拿到貸款。房屋的賣價是65萬，申請貸款的金額是45萬，只要苗太太能在這家銀行存入40萬元，這家銀行便可以不查苗太太的收入，保證在一個月之內發Commitment Letter（貸款確認書），讓苗太太在一個半月內就過戶。苗太太雖然手上只有25萬現金，但是她人緣很好，在短短兩個星期內，從教會朋友那裡借到20萬元，在簽約之前一個半月把40萬存入這家中國銀行。另外，苗先生翻修房地產用一些比較大筆的現金，在貸款的時候需要解釋，會造成貸款程序的延遲，甚至不得批准。苗先生夫婦便決定只用苗太太為貸款申請人，在銀行批准貸款之後再加苗先生的名字。透過董先生及苗先生認識的銀行律師的關係，催促銀行趕工。到了6月10日，銀行已經完成全部貸款手續，簽發貸款確認書。6月12日，阮律師便和賣主律師訂6月24日過戶。

這時候因為賣主必須要到6月28日才能搬離房屋，需要在過戶後還滯留4天。阮律師要求賣主在這4天之內必須支付苗先生的地稅、水費及每天的利息錢，光是貸款利息一天大約67元。賣主卻以他答應在24日過戶是幫苗先生省利息為理由，拒絕支付苗先生的利息。雖然總共不過268元左右，苗先生卻認為賣主有意占他便宜，不高興了兩天，不過為了大局著想，他毫不猶豫地答應了。過戶如期在簽約之後整整兩個月完成，苗太太歡天喜地地拿到一把房屋的鑰匙。苗太太的房地產業務員圈子裡的朋友們聽到了都很驚訝羡慕，他們告訴苗太太，他們的客戶在三個月之前就簽了房屋買賣契約，也向同一家銀行貸了款，但是到現在他們連貸款確認書都沒有拿到，不知道苗先生夫婦是怎麼做到在兩個月內就過戶的。

本案啟示：

1. 在利息急速上升的不利環境下，時間便是金錢。苗先生明快的決斷和苗太太利用她個人關係快速地用朋友的現金來滿足銀行特殊的規定，使她的貸款能快速進行，這些都是苗先生夫婦在一般需要三到四個月才能過戶的情況下，兩個月之內便過戶，成功地保住5.5%的利率，實在很不容易。

2. 本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。（作者為紐約執業律師）