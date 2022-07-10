新聞眼／普渡大學 出了2位華人校長

蔣濛將於2023年1月1日出任普渡大學校長。（取自維基百科）

1990年底，爾灣加州大學 （UC Irvine）行政副校長田長霖（1935-2002）出任伯克萊（Berkeley）校區的校長，被譽爲開創了華人 主持大型學府的首例。四年後，中西部的「十大聯盟」（Big Ten Conference）之一普渡（Purdue）大學工程學院楊祖佑（Henry T. Yang）院長，又接任加州大學聖塔芭芭拉（UC Santa Barbara）分校的校長，有人認為該是華人的出頭天了，形勢大好。不過，30多年來，後繼之人雖多，多屬中小型學校。2019年完成的一篇博士學位論文，Johnny Hu討論與分析亞裔人士出任高等學校主管的論題，就只限於專科院校。

6月10日，普渡主管策略性計畫行政副校長（Executive Vice President for Strategic Initiatives）兼任工程學院院長蔣濛（Mung Chiang），經過該校董事會全票批准同意，將於Mitch Daniels校長年底退休後，接任校長職位。消息傳來，在華人學界引來傳來一片歡呼之聲。

位於Indiana州West Lafayette市的普渡大學，是1869年由富商John Purdue慷慨捐地而設立的，一向以工、農科聞名，尤以太空航空為最。該校一共出過13名諾貝爾獎得主，6名太空人 ，包括Neil Armstrong和Brain Lamb兩位拓荒者。至於華人校友，則以物理學者鄧稼先教授與孫立人將軍最爲突出。北京大學高材生張益唐的傳奇，或更為人所樂道。1985年，他到普渡進修，6年後獲頒數學博士學位，因為個性獨特，沒有固定工作。一個偶然機會，只能到New Hampshire大學擔任講師。2013年4月，他撰《Bounded gaps between primes》一文，討論質數間的有界間隔問題，投稿《數學年報》（Annals of Mathematics）。次年，被發表了，聲名大噪。接著，榮獲MacArthur Award獎金。終於有機會到加州擔任教授，並能與普渡校友楊校長同校。

原來，行政工作方面，副座扶正，應是常態，問題是目前大學有太多副校長了。從内部組織的調升，雖有優點，也有缺陷。當年田長霖雖久任伯克萊校區的副校長兼任研究院長，仍先外派擔任行政副校長，扮演一人之下、衆人之上的角色，即使他在爾灣分校的時間不長，也可見當年董事會的苦心安排。

至於楊校長從普渡到加州，因為是外來的，情況不同。他出生於重慶，小學到大學都在台灣。1968年，獲Cornell大學工程博士，航空工程是他的專業。在普渡25年，曾長期擔任工程學院長職務，又得過8次太空航空系（Elmer F. Burhn Award）的最佳教學獎。到加州後，雖有繁重的行政職務，沒有放棄學者本分，仍然擔任本科生的通論課程，每年又收三、四名研究生。他又是加州大學10個校區組織的MESA（Math Engin Sci Achievement）計畫的共同主持人，年逾八旬，老而益壯，亦為華人樹立一個好典範。

蔣教授在1977年出生於天津，1988年在香港上中學，1995到美國進大學。8年期間，他在Stanford大學完成了機械工程三個學位。2003年起，在Princeton大學任教，2013年，曾榮獲Alan T. Waterman獎（表揚年齡40歲以下科學家獎項）。2017年，轉職普渡大學工程學院教授兼院長。近年來，該院在其領導之下，評價屢有提升，目前排名全國第四。由他協助創辦的「建教合作」工業園區（Discovery Park District），對教學、研究、投資、創業各方面，成績斐然。又開設了三個公司，取得25項註冊專利。去年年底，南卡（South Carolina）大學有意請他出任校長，普渡則以行政副校長的職位挽留他。

這次普渡校長的人選，早經安排。消息傳出，有些教授認爲對此重要的人事任命案，卻未經正常公開徵求與開會討論等過程即作決定，提出質疑。如論資歷，普渡校長之下，還有一位主管教務的總監（Provost and Executive Vice President for Academic Affairs）。他是校友、一位農經專家，曾任農學院長。不管是否因人、事抑或其他原因，已引來一些教授工會（AAUP, American Association of University Professors）會員之間議論紛紛。難怪這位候任校長被問到就職後第一件事時，就回答説，應該多多傾聽各方面的意見與建議了。