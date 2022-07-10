談藝／ 與京昆名伶的幾場難得合演

昆曲名旦華文漪女士與作者演畢《奇雙會‧寫狀》後，與俞師振飛合影。（圖皆由作者提供）

自從在1981年成爲京昆小生泰斗俞振飛先生的入室弟子後，幾位師兄師姐，尤其是蔡正仁、岳美緹、姚玉成三位，也在不同機會傳授俞門正宗的身段做表，讓我在京昆的唱念做表上，提高不少層次。

恩師暗助 沾光華文漪

慢慢地，也就有了在中國正式演出的機會。1985年5月，上海舉行彙集全國昆曲名伶的「精英大匯演」，十幾天的戲，均由全國最知名的演員擔綱，獻演他們最拿手的劇目；在這了不起的場合，俞師竟安排我演出他親授的《奇雙會‧寫狀》，而與我演對手戲的，竟是當今最優秀的昆曲閨門旦華文漪女士。文漪師姐當時擔任上海昆劇團團長，也是人大代表，在戲曲 界聲望很高，而她更有「小梅蘭芳」、「小言慧珠」之譽，足見在演藝上已有極高的地位了。她之答應和我這個票友合作，相信俞師的私下關照，才是主因。

作者與名旦華文漪女士在上海「昆曲精英大匯演」上合演《奇雙會‧寫狀》。（圖皆由作者提供）

為了這次盛大的演出，我專程提早十天去上海惡補加工，在正仁師兄的督促指點下精排身段，再加上一次穿戴整齊化好妝的「彩排」，總算在老師面前交了卷，公演成績亦還不惡，演出的錄像還在兩岸三地公開發售，當然是沾了文漪師姐盛名之光。

臨場救火 對戲王英姿

那次匯演更有一項奇遇，就是本定飾演《長生殿‧小宴》唐明皇的顧鐵華師兄臨時缺席，劇碼既已排定，我對此角的唱念亦早熟識，乃在師兄姐鼓勵之下加演一齣，花了一星期時間趕學此劇的身段做表，居然在彙演的最後一晚把這齣早就心儀的「大冠生」名劇演了一次，而飾演楊玉環的竟是早有「活楊妃」之譽的王英姿女士，高力士一角也由昆曲第一名丑劉異龍兄助演。作為一個票友，這也該算是夢寐以求的難得機遇吧。

作者與「活楊妃」王英姿女士在上海「昆曲精英大匯演」上合演《長生殿‧小宴》。（圖皆由作者提供）

1990年秋，為了慶賀俞師的九秩整壽，上海又有一次盛大的京昆匯演，我亦濫竽充數地獻上一齣昆曲《玉簪記‧琴挑》，邀得北方昆劇院的當家閨門旦蔡瑤銑女士飾演陳妙常。這是一齣難度頗高的「扇子生」劇目，因自覺身段僵硬，特意選了這齣講求動作輕柔的「巾生戲」來改善自己的缺點。

這齣戲是俞門名劇，師姐岳美緹亦早得真傳，經她悉心指點之下，令我精進不少。可是在演出前一晚，上海人民藝術劇院院長兼名編劇沙葉新兄帶來一位氣功師傅為我夫婦「灌氣」，第二天清早我居然失音，慌忙中一面通知美緹師姐準備隨時頂替上場，一面趕赴華東醫院咽喉科求治。

醫生給我的咽喉噴了些藥劑後，叫我立即回去休息。下午四時再噴一次，嗓音居然奇蹟般地復元，當晚演出時還分外清亮，總算順利地把這齣唱作繁重的戲演了出來。

作者飾演唐明皇在上海「昆曲精英大匯演」上演出。（圖皆由作者提供）

因緣際會 二搭蔡瑤銑

1991年冬，中國與聯合國屬下的國際戲劇協會合辦一個為期一周的「亞洲戲劇國際研討會」，世界各國研究東方戲劇的專家學者雲集北京 。中國既為地主，特別召集全國最優秀的26個戲曲劇團，除了京昆、川劇、越劇之外，還有最具代表性的其他地方戲曲。在這研討會上演出的，都是最有名望的戲曲演員，每團僅能提供2、30分鐘的代表性片段以充六晚的晚會節目。

作者與北昆當家閨門旦蔡瑤銑女士在北京「亞洲戲劇研討會」上合演俞門名劇《玉簪記‧琴挑》。（圖皆由作者提供）

舉兩個例子：北京京劇 院的李維康、耿其昌夫婦均為梅花獎得主的明星演員，他們僅被安排演出20分鐘的京劇《坐宮》片段；當時紅得發紫的裴豔玲女士亦僅演出30分鐘濃縮的昆曲《林沖夜奔》。在這星光焯耀的演出群裡只有一個票友，就是不材在下，還居然不知深淺地演出45分鐘的足本《玉簪記‧琴挑》（仍與蔡瑤銑女士合作），事後想想著實汗顏。

大會方面如此厚待，並非楊某技藝超群，更非朝中有人，想來是因為我乃那群專家學者中唯一可以提供中英文論文，並能上台耍兩下的「特殊人物」吧。

那晚的演出自比一年多前在上海的純熟不少，中外學者為我鼓掌叫好不在話下。北京地區的京昆內行到場看戲的也不少，熟識者紛紛來後台道賀，其中還有梅蘭芳先生的嫡裔葆玖兄，他居然對我說：「想不到你老兄還真有一手，找個機會咱們合作一齣《奇雙會》吧。」想當年俞師振飛曾陪梅蘭芳先生演過30幾次《奇雙會》，現在我這不材門生居然又被梅大王的傳人「欽點」，這份榮譽以及這樣一個國際性演出場合，以一介票友來言，真是至高無上的了。

上昆訪台 與師母同台

赴美留學前最後一次在台北的演出乃是1961年，30年後居然又有兩次機會，第一次是1991年的昆曲《長生殿》，由我飾演〈小宴〉、〈驚變〉兩折裡的唐明皇。這是台北「水磨曲社」主辦的兩晚演出之一，唐明皇由四人合演，包括小生名伶劉玉麟及俞門師兄顧鐵華，楊貴妃則由頗有名氣的徐中菲女士一人到底。〈小宴〉一折我在85年已與王英姿在上海演過一次，〈驚變〉的唱念雖早熟識，但身段尚缺，只好再找蔡正仁師兄惡補一番倉促登場，居然不慌不忙地應付過去，這全是當初台大票戲時練出來的「熊心豹膽」，至於藝術水平，也只有心中有數了。

作者與師母李薔華女士1992年上昆初次訪台時，合演昆曲《奇雙會‧寫狀》。（圖皆由作者提供）

一年之後，居然又有一次機會在台北「露一手」，那又是一次極其盛大的演出場合：上海昆劇團首次訪台的五場演出中的最後一晚，由我陪師母李薔華女士合演《奇雙會‧寫狀》。當時海峽兩岸已經分隔43年，上昆是對岸第一個訪台的劇團，那三場台北的演出當然吸引大批愛好戲曲的觀眾。

是晚國父紀念館冠蓋雲集，行政院長郝柏村先生及政經兩界名望至高的辜振甫先生都是座上客，我也買了大批貴賓券分贈好友，包括台北藝文界、演藝界的不少名人。這齣戲在1981年拜師之後曾蒙俞師花費一月時間親授，1985年亦曾與華文漪女士合演過，這次再由師母提攜指點，再由昆曲笛王顧兆琪師兄親自擫笛，自問遠比六年前首演時精熟，可惜當晚沒有錄影，無法在事後「證諸同好」或「顧『影』自憐」。台北藝文界絕大多數是首次看我登台獻醜，有些還真料不到楊某尚有一些根底；舞蹈名家林懷民、羅曼菲帶鮮花來後台致賀之餘，還正色告訴我他們原以為台上的我一定慘不忍睹，沒想到我與名伶同台合演50分鐘的「對子戲」，居然還能從容招架呢。

搭檔盧燕 惡補身段做表

在此還需追憶一下另一個與名家合演的京劇演出，那就是1978年的香港亞洲藝術節，邀請影星盧燕在香港大會堂音樂廳演出京劇《金玉奴》，由我擔任薄情郎莫稽，另一主角丐頭金松本定由名導演李翰祥擔綱，後來李導忙著拍片，僅在彩排時來劇場拍了些紀錄片，金松一角改由影星楊志卿飾演。這齣戲我很熟，但從未演過，既在如此盛大的國際場合演出，又與知名影星合作，當然全力以赴，吊嗓背詞之餘，還專程返台請當年的老師賈雲樵先生惡補，也在洛杉磯向名伶趙源先生請益，終於學會全劇的繁複身段做表。

作者與國際影星盧燕在1978年香港亞洲藝術節合演京劇《金玉奴》。薄情郎莫稽在第一場戲裡穿乞丐的帶補丁「富貴衣」。（圖皆由作者提供）

當時我已在科羅拉多大學戲劇舞蹈系當上正教授系主任，自然不能像在台大票戲時那樣胡來。好在已教過多年的舞台表演課程，乃將西洋表演學裡的「史坦尼體系」運用到京劇的表演程式裡，亦為莫稽這個角色撰寫「想像中的自傳」，將他的幾場主戲作充分的「角色心理分析」，整理出它的「行動主線」及各段戲的「原本動機」，然後運用西洋表演程式裡的各種技巧幫助鬆弛肌肉專注精神，結果演出的效果居然不惡，頗得內外行的讚譽。

是晚冠蓋雲集，連港督都在座，電影界教父邵逸夫爵士帶領大批影星光臨看戲，當然都是為盧燕捧場去的，我這個不材票友也連帶沾光，事後居然還有闊太名票邀我合演呢。

演出撞期 錯過童芷苓

12年後的1989，名伶童芷苓女士亦曾邀我在洛杉磯陪她合演《金玉奴》，惜已答應香港話劇團在那段期間執導我自譯的莎劇《無事生非》，這種曠世機緣只能忍痛謝絕。童女士是20世紀有數幾位花旦名伶之一，她的金玉奴角色又是傳世經典之作，1981年上海京劇院成立時的「建院演出」，也是她與俞師及名丑劉斌昆合演此劇。楊某能與這等國寶級的表演藝術家同台，真是夢寐以求的福分，可惜失之交臂，而她又在數年之後謝世，永遠失去再度合作的機會，這真是我此生憾事之一。

最後，想再談談我的私房行頭。當年在台大、軍中票戲時，只能穿戴租來的「官中行頭」，偶爾打個「軟包」（花錢借較新的名角行頭）已甚滿意。1981年拜師之後，由於經濟情況已非昔比，中國大陸的行頭又極便宜，就陸續添置了不少私房行頭，全部精工蘇繡（在蘇州手繡之謂也），也全部量身訂製--為我能演的戲做，也為將來想學想演的戲做；不但為我的角色做，還為我的女主角做，因為京昆舞台上的「對子戲」往往是夫婦或情侶，須穿同色同料同花式的「對帔」。

譬如說，與師母及華文漪合演《奇雙會‧寫狀》的紅色「對帔」，乃遵照當年俞師跟梅蘭芳先生合演此劇時穿著的花式繡製，由才子導演編劇吳祖光先生幫我找到當初承製的北京老師傅訂做，原本是根據台灣名伶徐露的身材量製，因為我們在1984年曾經約好合演《奇雙會》及《洛神》兩劇，後因國民黨執政當局抵制而未果，罪名是莫須有的「楊教授『媚匪』」，想來那時我在中國也過分招搖了些。

添行頭 蟒袍無緣亮相

除了行頭，我還添製些自用的盔帽，其中更有一頂「點翠王帽」，是供中老年的唐明皇所用。「點翠」的意思是，帽上藍色部分全用翠鳥羽毛覆蓋，30年前尚有，現在由於環保意識，早已買不到了，因此也彌足珍貴。另外也買了兩對6尺長的「活翎」，就是「將帥盔」上插著的兩根野雞毛。聽說要在野雞未死之前拔下的才會分外柔軟、才稱「活翎」，相對的「死翎」，則性脆易折了。我更訂製四種顏色的蟒袍，紅、白、粉、秋香色各一，可惜至今尚無機會穿著。曾笑告內子，他日謝世之後，請她選些我心愛的行頭隨我火化，也許在另一世界，還能遇見一批京昆同好，說不定在那兒也可票上幾齣呢。