旅遊／廣島遊 喟嘆戰爭與和平

原爆遺址。（圖皆由作者提供）

看到時事報導，去年上任的日本 首相岸田文雄出生於第二次世界戰爭期間遭投原子彈的廣島，令一般政治觀察家相信岸田對維護世界和平有深刻認知。

這喚起我在新冠疫情爆發前的「扶桑行」美好回憶，日本是中台港華人 的熱門旅遊地，我曾兩度訪日沿鐵路線遊覽，為了賞櫻花和看紅葉，且都短暫停留廣島。

原爆紀念館 看殘酷戰爭

我們在大阪乘坐日本國鐵，1小時車程到達廣島，入住酒店後先漫步半小時到「原爆紀念館」參觀。2016年時任美國總統歐巴馬 訪問廣島，在原爆紀念館的「和平公園」內獻花，並致辭悼念傷亡者。我們一路走來，見到廣島市容整潔，馬路寬敞，建築物新穎；與不少日本城鎮比較，廣島顯得年輕，因為原爆後幾乎全市重建。

廣島原爆紀念館。（圖皆由作者提供）

原爆紀念館占地甚大，是長方形3層高的雪白色建築，內有多個陳列室，展示實物、圖片、模型，並以詳細的日文／英文說明記載原子彈爆炸時的情況，以及綿延數年的輻射遺害，包括小孩出生就畸形，看著令人心情沉重，尤其許多廣島人受輻射侵蝕而體無完膚，卻無法死去的慘狀，令人不忍卒睹。

根據紀念館記錄的歷史，1945年美國先後轟炸廣島及長崎，以結束二戰。據悉，當時美國決定不炸日本皇居，以保留日皇家族；亦不炸京都，以保存大和民族的文化和歷史，於是另選三個日本城市為目標，包括廣島、小倉、長崎。其中由於廣島火車站旁的T形天橋長而直，在高空顯著可見，加上附近就是軍工廠，成為第一個轟炸目標。

爆炸造成超過攝氏3000度（華氏5432度）的高溫，約7萬人立即「氣化」屍骨無存；爆炸後的「蕈狀雲」則加重輻射後遺症，1945年底有14萬人因後遺症死亡，1950年約20萬人因癌症或併發症死亡。

日本投降後，由美國暫管7年，麥克阿瑟將軍負責全權管理。當時天皇對麥帥說：「我沒有軍權，發動戰爭者不是我。但我是日皇，一概承受責任，你可以絞死我。」麥克阿瑟深知若沒有日皇，或者毁壞京都、奈良，等於毁掉日本人的精神領袖和文化歷史泉源，那麼大和民族將永遠不能再站起來。

故此美國保留日皇、落實日本民主議會政制，並且解散日軍，只保留自衛隊，日軍控制的「靖國神社」亦交還宗教法人管轄。日本交還戰前的各國占領區，然後開始本土重建，廣島也從廢墟中再站起來；為了保留歷史並誌念亡者，建築師丹下健三設計原爆紀念館以及和平公園，1955年落成開放。

和平公園內的平和之池。（圖皆由作者提供）

我們從紀念館陳列室出來，走到相連的和平花園，一座雪白色半圓拱門立在「平和之池」內，前有石台放滿鮮花，歐巴馬就在此獻花。花園內兩列大樹修剪成巨人形狀，園內豎立數個銅雕，或作人立雙手高舉，或是母子相擁，或是小孩舉手放鴿子，都在呼喚和平。日本人傳統用彩紙摺成小白鶴，串成長條，掛在紀念牌樓下迎風輕飄，以呼喚亡靈。

和平公園內的銅雕塑。（圖皆由作者提供）

穿過花園來到小河邊，石橋對面保留一幢被炸得半塌的4層高磚房，作為爆炸遺址展示。磚房原本是廣島縣產業獎勵館，建於1915年，原子彈炸掉它半邊，暴露被燒得彎曲的鋼筋。

漫步縮景園 品日式美學

翌日我們到廣島城參觀，廣島城相當小型，是日本江戶時代的城堡。再走向河邊，到著名的傳統庭園「縮景園」逛逛，它建於1620年，是當年名士茶道專家淺野藩家老的別墅。縮景園有小湖、瀑布、小溪、小拱橋和靜室，遍植梅花、櫻花和松樹；水邊簡樸的木屋前有白砂、頑石和矮松，代表河水、高山和樹林。

廣島城。（圖皆由作者提供）

這種日本經典的「枯山水庭園」，在有限的空間用細小的砂石營造出無限的想像。日本人熱愛松、櫻、梅、白鶴、錦鯉，縮景園展示日本「小而精緻」的美學思維和生活藝術，令人十分愉悅寧靜。

縮景園的小橋和背景小木屋。（圖皆由作者提供）

從縮景園出來，閒步到附近餐館吃飯，招牌有大字「鳥」代表主食是雞肉。日本料理的碗盤都很美觀，用粗陶造的都好看，烹調清淡，單人小分量，省去中餐大盆子濃醬重油、又要分菜的麻煩。日本的飲食藝術反映出民族性，從一包糕餅到一桌人吃鐵板燒，從包裝到烹調，都小碗小碟一絲不苟，小而雅緻。這就是日本精神：島國雖小，但打理得整潔、用心又精細。

翌日我們乘坐火車到附近的宮島遊玩。此處離岸很近，近碼頭有嚴島神社，神社前淺水處有巨型的鮮紅色鳥居，漲潮時大鳥居像浮在水上。鳥居是日本特有的牌坊，豎立在神聖的地方。我們坐小郵輪到宮島，先逛神社，再坐吊車上彌山，從山上俯瞰瀨戶內海，下山到紅葉公園逛逛。

宮島大鳥居。（圖皆由作者提供） 嚴島神社。（圖皆由作者提供）

返回廣島市區，到居酒屋享受一頓鐵板燒牛肉，和類似煎蛋餅的廣島燒。日本男人下班後，習慣到居酒屋喝點酒才回家，我環顧居酒屋內自斟自飲的日本男士，他們的先祖總有原爆受害者吧。

華人對芳鄰日本有複雜的感情，我們佩服日本明治維新的成功、日人認真的精神，以及整潔的社會。再想到唐朝時日本已派大量的遣唐使到中國學習，使日本的建築、佛教、和服、飲食、音樂、插花藝術、毛筆書法，都有中國唐宋的遺風餘緒。日本文字近半由漢字組成，日人模仿唐詩創造出「漢俳」，京都也是模仿洛陽而建城；到了近代，魯迅、張大千都留學日本。追溯中日兩國千年來貿易和文化往返，其實友好而密切。

我們在居酒屋默默享用神戶牛肉，各種廣島原爆受害者的悲慘圖像卻浮現腦海。然而，想到日本侵華歷史，掠奪資源，殺人如麻，雖云「天道好還」，仍令人搖頭無言。我們帶著幾聲喟嘆離開廣島。

小提示：日本國鐵JR火車乾淨，服務準時，涵蓋面廣，提供多種火車票，包括全國性和分區性的套票，好用又省錢。例如關西區1日或數日票，涵蓋大阪／京都／奈良／姬路／神戶地區（可在當地買）。全國性JR套票宜先在網上預訂，到日本後在任何大城市都可換取正票。坐新幹線子彈火車，要先訂位。

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