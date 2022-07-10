旅遊／廣島遊 喟嘆戰爭與和平
看到時事報導，去年上任的日本首相岸田文雄出生於第二次世界戰爭期間遭投原子彈的廣島，令一般政治觀察家相信岸田對維護世界和平有深刻認知。
這喚起我在新冠疫情爆發前的「扶桑行」美好回憶，日本是中台港華人的熱門旅遊地，我曾兩度訪日沿鐵路線遊覽，為了賞櫻花和看紅葉，且都短暫停留廣島。
原爆紀念館 看殘酷戰爭
我們在大阪乘坐日本國鐵，1小時車程到達廣島，入住酒店後先漫步半小時到「原爆紀念館」參觀。2016年時任美國總統歐巴馬訪問廣島，在原爆紀念館的「和平公園」內獻花，並致辭悼念傷亡者。我們一路走來，見到廣島市容整潔，馬路寬敞，建築物新穎；與不少日本城鎮比較，廣島顯得年輕，因為原爆後幾乎全市重建。
原爆紀念館占地甚大，是長方形3層高的雪白色建築，內有多個陳列室，展示實物、圖片、模型，並以詳細的日文／英文說明記載原子彈爆炸時的情況，以及綿延數年的輻射遺害，包括小孩出生就畸形，看著令人心情沉重，尤其許多廣島人受輻射侵蝕而體無完膚，卻無法死去的慘狀，令人不忍卒睹。
根據紀念館記錄的歷史，1945年美國先後轟炸廣島及長崎，以結束二戰。據悉，當時美國決定不炸日本皇居，以保留日皇家族；亦不炸京都，以保存大和民族的文化和歷史，於是另選三個日本城市為目標，包括廣島、小倉、長崎。其中由於廣島火車站旁的T形天橋長而直，在高空顯著可見，加上附近就是軍工廠，成為第一個轟炸目標。
爆炸造成超過攝氏3000度（華氏5432度）的高溫，約7萬人立即「氣化」屍骨無存；爆炸後的「蕈狀雲」則加重輻射後遺症，1945年底有14萬人因後遺症死亡，1950年約20萬人因癌症或併發症死亡。
日本投降後，由美國暫管7年，麥克阿瑟將軍負責全權管理。當時天皇對麥帥說：「我沒有軍權，發動戰爭者不是我。但我是日皇，一概承受責任，你可以絞死我。」麥克阿瑟深知若沒有日皇，或者毁壞京都、奈良，等於毁掉日本人的精神領袖和文化歷史泉源，那麼大和民族將永遠不能再站起來。
故此美國保留日皇、落實日本民主議會政制，並且解散日軍，只保留自衛隊，日軍控制的「靖國神社」亦交還宗教法人管轄。日本交還戰前的各國占領區，然後開始本土重建，廣島也從廢墟中再站起來；為了保留歷史並誌念亡者，建築師丹下健三設計原爆紀念館以及和平公園，1955年落成開放。
我們從紀念館陳列室出來，走到相連的和平花園，一座雪白色半圓拱門立在「平和之池」內，前有石台放滿鮮花，歐巴馬就在此獻花。花園內兩列大樹修剪成巨人形狀，園內豎立數個銅雕，或作人立雙手高舉，或是母子相擁，或是小孩舉手放鴿子，都在呼喚和平。日本人傳統用彩紙摺成小白鶴，串成長條，掛在紀念牌樓下迎風輕飄，以呼喚亡靈。
穿過花園來到小河邊，石橋對面保留一幢被炸得半塌的4層高磚房，作為爆炸遺址展示。磚房原本是廣島縣產業獎勵館，建於1915年，原子彈炸掉它半邊，暴露被燒得彎曲的鋼筋。
漫步縮景園 品日式美學
翌日我們到廣島城參觀，廣島城相當小型，是日本江戶時代的城堡。再走向河邊，到著名的傳統庭園「縮景園」逛逛，它建於1620年，是當年名士茶道專家淺野藩家老的別墅。縮景園有小湖、瀑布、小溪、小拱橋和靜室，遍植梅花、櫻花和松樹；水邊簡樸的木屋前有白砂、頑石和矮松，代表河水、高山和樹林。
這種日本經典的「枯山水庭園」，在有限的空間用細小的砂石營造出無限的想像。日本人熱愛松、櫻、梅、白鶴、錦鯉，縮景園展示日本「小而精緻」的美學思維和生活藝術，令人十分愉悅寧靜。
從縮景園出來，閒步到附近餐館吃飯，招牌有大字「鳥」代表主食是雞肉。日本料理的碗盤都很美觀，用粗陶造的都好看，烹調清淡，單人小分量，省去中餐大盆子濃醬重油、又要分菜的麻煩。日本的飲食藝術反映出民族性，從一包糕餅到一桌人吃鐵板燒，從包裝到烹調，都小碗小碟一絲不苟，小而雅緻。這就是日本精神：島國雖小，但打理得整潔、用心又精細。
翌日我們乘坐火車到附近的宮島遊玩。此處離岸很近，近碼頭有嚴島神社，神社前淺水處有巨型的鮮紅色鳥居，漲潮時大鳥居像浮在水上。鳥居是日本特有的牌坊，豎立在神聖的地方。我們坐小郵輪到宮島，先逛神社，再坐吊車上彌山，從山上俯瞰瀨戶內海，下山到紅葉公園逛逛。
返回廣島市區，到居酒屋享受一頓鐵板燒牛肉，和類似煎蛋餅的廣島燒。日本男人下班後，習慣到居酒屋喝點酒才回家，我環顧居酒屋內自斟自飲的日本男士，他們的先祖總有原爆受害者吧。
華人對芳鄰日本有複雜的感情，我們佩服日本明治維新的成功、日人認真的精神，以及整潔的社會。再想到唐朝時日本已派大量的遣唐使到中國學習，使日本的建築、佛教、和服、飲食、音樂、插花藝術、毛筆書法，都有中國唐宋的遺風餘緒。日本文字近半由漢字組成，日人模仿唐詩創造出「漢俳」，京都也是模仿洛陽而建城；到了近代，魯迅、張大千都留學日本。追溯中日兩國千年來貿易和文化往返，其實友好而密切。
我們在居酒屋默默享用神戶牛肉，各種廣島原爆受害者的悲慘圖像卻浮現腦海。然而，想到日本侵華歷史，掠奪資源，殺人如麻，雖云「天道好還」，仍令人搖頭無言。我們帶著幾聲喟嘆離開廣島。
小提示：日本國鐵JR火車乾淨，服務準時，涵蓋面廣，提供多種火車票，包括全國性和分區性的套票，好用又省錢。例如關西區1日或數日票，涵蓋大阪／京都／奈良／姬路／神戶地區（可在當地買）。全國性JR套票宜先在網上預訂，到日本後在任何大城市都可換取正票。坐新幹線子彈火車，要先訂位。
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