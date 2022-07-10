生活小百科／底特律披薩 為什麼是方的

「底特律披薩」長方的外型顛覆大眾對披薩的印象。（作者提供）

喜歡吃披薩的人，都知道可隨個人喜好挑選各種口味、或厚或薄的披薩。在紐約頗受歡迎的「底特律披薩」(Detroit Pizza)，長方的外型顛覆大眾對披薩的印象，邊緣焦脆口感、鬆軟餅皮及豐富餡料 ，都讓人回味再三。

「底特律披薩」顧名思義源自於「汽車 之都」底特律，因為使用車廠裝小零件(8X10吋)的長方形托盤當做烤盤，所以烤出方型、邊緣焦脆的披薩。這種最初用來裝汽車零件的平底鋼盤，也被稱為「藍色鋼」，名稱來自於新的鋼表面略帶藍色金屬光澤。

藍鋼平底烤盤是「底特律披薩」製作過程中不可或缺的一部分，而獨特的焦脆邊緣，據稱是來自特意加高的盤緣，可以幫助乳酪在烤爐中焦化。後來幾乎所有製作「底特律披薩」的餐廳，都從同一家位於西維吉尼亞的製造商訂做烤盤，一度造成該廠商品供不應求。

「底特律披薩」的歷史不算長，1936年，底特律一家酒吧Buddy's Rendervous的老闆因為想賣點吃的增加收入，但他沒有選擇一般酒吧常販賣的薯條、炸魚或其他小吃，反而是向來自義大利 的丈母娘請教如何製作西西里的披薩。這種披薩源自17世紀、從西西里Sfincione演變而來，其實更該歸類為佛卡夏，特點就是酥脆的餅底和超厚的乳酪和餡料。

吃底特律披薩到底要用手或用叉子呢？雖然紐約人堅持認為披薩必須手折疊起來吃，但底特律披薩的厚度更適合使用餐具，所以儘管拿起叉子來享用吧。