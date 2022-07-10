人物／懷念喬羽老師 難忘提攜情

中國著名詞曲作家喬羽日前因病去世，享耆壽95歲。（中新社）

6月19日早晨，在遠離祖國的大洋彼岸紐約，聽到了老師喬羽離世的消息，陷入深深地懷念中。

我在美國完成了人生自傳十卷，第二卷是《我的中學時代》，記錄在1947年到1951年在冀中安國中學的生活和1951到1954年在保定一中高中的生活。這是我的少年和青年時期，就是這時期，認識了喬羽老師，得到了他的鼓勵和指導。

60年前拜訪文學前輩

下面是錄自《我的中學時代》的一段文字，記錄了和一同寫作的同學苑紀久在1951年寒假，到北京 拜訪文學前輩的情況：「我們去了朝陽門芳草地，去看年輕的劇作家喬羽。和喬羽的相識是在保定河北省文聯，1950年1月這天，聽說喬羽來，文聯組織一次聽他談劇本創作的會，我也趕上參加了。聽完他講話後，我拿出筆記本，要他簽名並寫幾句話。他在我的本子上，寫下這樣的話，我記住了，並成了我前進的動力，不會忘記：彥芳，你現在是新中國的小詩人，願你隨著年齡的增長，成為新中國的大詩人。喬羽 1950年1月。」

從我們去了芳草地喬羽的家，後來便和喬羽經常聯繫，後來命運安排，我寫起歌劇 來。由中國戲劇出版出版我的《任彥芳歌詩劇集》，寫序人非喬羽莫屬了。這又是幾十年後的事了，在此不提。

在我的高中回憶錄裡寫我1954年頭畢業選擇報考專業的情況——

我看到了中央戲劇學院的戲劇文學專業，這裡明確寫著是培養戲劇創作人員，這可是真正培養作家的學校。我想好，要報考這個專業。

我到省文聯去，和我的同學苑紀久商量。他也同意我報中央戲劇學院。他說，你去找于雁軍去，她正在中央戲劇學院學習。我找到遠千里的夫人于雁軍。這在我當時心目中，是一個高雅而美麗的女性，性格溫柔，臉上總帶著微笑，但過去只見她的身影，穿著當時流行的布拉吉，打扮入時，我卻沒有和她說過話。這天，我找到了她，她聽說我要報考中央戲劇學院，很支持我。她說，你要準備寫個小戲，到時候交上去，看你有基礎，便很容易錄取。因為這兒不只看你的考試成績，還很注重你的專業水準。沒問題。你還來得及寫個小劇本。最後，她還提出一個建議：你不是認識喬羽嗎，可以給他寫信問問上戲劇學院還有什麼要求。喬羽現在中央戲劇學院的創作室。

喬羽和郭蘭英（右）同台演唱「我的祖國」。(中新社)

老師題詞是我前進動力

我接受了于雁軍的建議，回到學校立即給喬羽寫信。我是在1950年冬天在保定河北省文聯認識喬羽的。那時，我寫的歌謠兒歌在全國一些報刊發表了，我成了河北文藝的文藝通訊員，正當初中放寒假，我到保定來，趕上喬羽到保定來，遠千里便讓他和文藝工作者們見面，聽他講講創作問題，我正巧遇上，便也去聽。這是在一個大會議室，我見喬羽年輕如一個文弱書生，他講的什麼現在全不記得了，我認真地作了筆記。主持會的遠千里在會後介紹我，他那時便稱我小詩人。我聽完他的講話後，請他在我的本子上留下幾句話，他的題詞，我保存了多少年，我把它記在心裡，成為我前進的動力。

我正在寫準備考中央戲劇學院文學系構思的一個寫農民的小戲時，接到了喬羽的回信。他信中的話及那如毛澤東書法的字體，至今還記得很清楚，深印進我的心裡。他寫道，我的意見是不要報考中央戲劇學院，這種科班出來的，並不能寫出作品來的，要當作家還是要到生活中去。這是我個人的體會，姑妄言之，你姑妄聽之吧。

我思考了喬羽真誠的勸告，但並不死心，還在繼續寫我的農村小戲。可不久下來的通知，卻讓我不得不另做選擇。這一年，中央戲劇學院文學創作專業不招生 。這真是天意，因此我報考了北京大學中文系。

在以後的自傳裡，有幾次寫到了喬羽老師。北大畢業後，我先分到全國文聯，後調到長春電影製片廠。在總編輯室有一次接待了來長影寫《劉三姐》的喬羽老師，在長影相見，非常高興。

1980年，我調到河北省歌舞劇院。寫了歌劇《泥土之歌》，中央文化部從全國送審90多部劇本中選出5部，到北京開劇本討論會時，再次見到喬羽老師，我的劇本得到好評，喬羽為我高興，他主持的中國歌劇院說想排這個劇本，沒想到中央歌劇院領導海嘯、劉蓮池卻先找我談了，他們決定排演此劇。此時，我所在的河北省歌舞劇院卻不讓中央排，說這是我們的編劇寫出的劇本，我們有首演權。

老師不朽的歌長留人心

後來，因反對河北省歌舞劇院有建房、分房上的不正之風，人民日報發表了記者調查報告，我與劇院領導關係搞壞，領導為報復我，停排了這部全國選出的第一名的歌劇本。過後，喬羽老師和賀敬之老師都表示這是十分遺憾的事。河北電視台讓我將歌劇改成電視劇《泥土》，此電視劇成為獻給中共12大的作品，在全國電視台播放，並因此獲得河北省文藝振興獎。我將此消息告訴喬羽老師，他回信說，沒有將歌劇排演，也還是個遺憾。

河北省歌舞劇院領導因打擊我，受到省紀委的通報批評。時過幾年，《泥土之歌》沒能排演，我又寫出一部新歌劇《她們的心》，由河北省歌舞劇院演出，並獲得了全國歌劇獎。賀敬之老師觀劇後，發表了熱情洋溢講話，對歌劇給了很高的評價。之後，喬羽老師向我建議，寫寫創作歌劇的體會。我遵囑寫了，並在中國歌劇研究會上發言。

喬羽常用最簡單、最易懂的詞句，最常見、最親切的意象寫歌。（取材自央視畫面）

1991年，中國戲劇出版社決定出版我寫的歌劇和詩劇集，將此消息告訴喬羽和賀敬之兩位老師，賀敬之老師為我題寫書名，喬羽老師答應為這個歌詩劇集寫序。這是兩位老師給我的鼓勵和期待。遺憾的是，我調到中國評劇院後，寫出一部評劇本《陰陽宅》，發表在北京《新劇本》上，受到讀者的喜愛；雖然劇院職工呼聲很高，最終劇院領導膽小而不敢排演。這是令我痛心的事，從此我被迫停筆與劇本告別了。我這個國家一級編劇後來也因得罪了劇院領導而被下崗了。

我把這事也告訴了一直關心我的喬羽老師，他也為我感歎，無力回天。我將喬羽老師從1950年1月對我鼓勵、幫助的70多年歷史，寫進我的十卷《任彥芳自傳》裡。喬羽老師和他那不朽的歌永遠活在我和億萬中國人民的心裡，喬羽老師也永遠活在我寫的自傳裡。